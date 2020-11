Dans l’image, un enregistrement d’une autre célébration des joueurs Emelec. . / Pin Mark / File

Guayaquil (Équateur), 22 novembre . .- Le Guayaquil Emelec a remporté une spectaculaire victoire 3-2 sur le champion de l’année dernière, Delfín, et a atteint la tête du championnat équatorien ce dimanche, même si la possibilité de rester dans cette position Cela dépend de la rencontre de demain, lundi, entre Orense et Barcelone.

L’attaquant uruguayen d’Emelec Facundo Barceló a clôturé le match avec un objectif dramatique mais précis pour l’équipe dirigée par l’Espagnol Ismael Rescalvo pour prendre la tête pour la première fois en 2020.

Le drame du vainqueur a été formidable, car le visiteur, qui a aligné la plupart des remplaçants en pensant davantage au match de huitièmes de finale de la Copa Libertadores mercredi prochain contre Palmeiras du Brésil, est allé de l’avant avec tant de défenseurs Francisco Mera et Luis Cangá.

Emelec a réagi, escompté par un but du défenseur Romario Caicedo, à égalité grâce à un penalty infligé par Barceló, qui a sauvé son équipe avec un deuxième but dans la dernière seconde du match.

Alors qu’Emelec a ajouté 18 points, la Liga de Quito est restée avec 17, le même que Barcelone, qui clôturera demain la neuvième date de la deuxième phase contre Orense.

Mais si Barcelone perd, Emelec continuera de commander le tournoi, puisque la Liga de Quito a fait match nul hier, samedi, 1-1 avec Guayaquil City, qui a accumulé 16 unités.

Olmedo s’est arrêté dans son aspiration à être parmi les premiers de la deuxième phase, puisqu’il a perdu à domicile 1-2 contre El Nacional, qui s’accroche à l’option de sauver la catégorie à la fin de la saison.

Nacional a eu besoin des cinq dernières minutes pour renverser le score, à ses débuts en tant qu’entraîneur de l’une des gloires du football équatorien, le milieu de terrain Edison Méndez, désormais entraîneur de son équipe de jeunes.

Olmedo est allé de l’avant avec un but du défenseur Miguel Segura, jusqu’à ce qu’à la 88e minute l’attaquant Marlon De Jesús égalise et le milieu de terrain Holger Matamoros a marqué le but de la victoire.

Olmedo a été laissé avec 11 points et El Nacional a atteint 8.

Le Deportivo Cuenca, qui a battu le populaire Aucas 2-0, avec des performances exceptionnelles des attaquants argentins Diego Dorregaray et Lucas Mancinelli, a fini par faire match nul 3-3.

Aucas s’est remis de la main des Argentins Sergio López, Víctor Figueroa, Lisandro Alzugaray et Maximiliano Barreiro.

Figueroa échappé par un penalty, López a égalisé d’un tir de l’extérieur de la surface et placé sur le côté droit du gardien Brian Heras, Dorregaray a augmenté et le jeune attaquant équatorien Janus Vivar a atteint le dernier match nul pour Aucas, au milieu d’une pluie persistante.

Deportivo Cuenca a été laissé avec 12 points et Aucas avec 11.

La neuvième date se terminera demain, lundi, avec les matchs: Macará-Liga de Portoviejo; Orense-Barcelone et Universidad Católica-Mushuc Runa.