Cristian Martnez (devant) de la Liga de Quito s’échauffe. . / Franklin J come / Archives

Guayaquil (Equateur), 27 novembre . .- Emelec a gagné ce vendredi 3-2 contre Mushuc Runa, la Liga de Quito a battu Olmedo et Guayaquil City 3-0 avec le même résultat contre El Nacional et ils maintiennent le combat pour la finale du titre de cette année en Équateur, en attendant le résultat entre Barcelone et Macará pour la dixième date de la deuxième phase.

Emelec a accumulé 21 points, suivi par Liga avec 20 et Guayaquil City avec 19, tandis que Barcelone avec un match de moins est avec 18 et s’ils gagnent, ils partageront la tête avec leur rival de l’arrière-cour, Emelec.

Emelec, qui gagnait confortablement par 0-3 jusqu’à la 64e minute, avec des buts des attaquants Roberto Ordóñez, de l’Uruguayen Facundo Barceló et du défenseur Romario Caicedo, a subi la réaction de l’équipe locale, qui a pu atteindre l’égalité.

L’attaquant argentin Juan Muriel Orlando et l’Equatorien Luis Angulo ont marqué les buts de Mushuc Runa, resté avec 8 points et parmi les derniers du tableau des positions de la deuxième phase.

Pendant ce temps, la Liga de Quito s’est régalée contre Olmedo de Riobamba, une fois de plus, avec une performance exceptionnelle de l’attaquant colombien Cristian Martínez Borja, qui a marqué un autre doublé et a atteint 24 buts, en 24 matchs que la Liga a disputés cette saison .

Olmedo est venu au match avec des aspirations à ajouter pour continuer à aspirer à un billet pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2021, mais la Ligue l’a empêché de le laisser avec 11 unités, tandis que le vainqueur en a ajouté 20.

L’autre but du “King of Cups”, comme on dit aussi à Liga, a également été inscrit par l’attaquant Billy Arce.

Le tableau a donc montré des signes de reprise du football, même si ses attaquants ont perdu des occasions pour un score beaucoup plus important, après la récente défaite à domicile par 1-2 contre le Brésilien Santos au match aller pour le deuxième tour de la Copa Libertadores. .

Le match a également signifié la réapparition du milieu de terrain argentin Lucas Villarruel, qui a raté le Libertadores par covid-10.

De son côté, Guayaquil City, par une disposition réglementaire décrétée ce vendredi en Pro League, a remporté le match 3-0 face à El Nacional, un club suspendu en raison de valeurs en attente auprès de divers créanciers.

La disposition a permis à Guayaquil City d’accumuler 19 points, de continuer avec des options pour la deuxième phase pour contester le titre de la saison en cours avec la Liga de Quito, vainqueur de la première phase, mais avec l’option de remporter le titre directement, si remporte également la deuxième phase.

La dixième date se poursuivra ce samedi avec les matchs: El Nacional-Guayaquil City; Delfín-Independiente del Valle et Technicien universitaire-Deportivo Cuenca, et se terminera dimanche prochain avec les matchs: Barcelone-Macará; Ligue de l’Université Portoviejo-Catholique et Aucas-Orense.