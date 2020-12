Dans l’image, les joueurs Emelec. . / Pin Mark / File

Guayaquil (Équateur), 12 décembre . .- Emelec a battu El Nacional 3-0 ce samedi et conservera le minimum de possibilité de gagner le billet pour la finale pour le titre du championnat équatorien de football de 2020 contre le vainqueur de la première phase, la Liga de Quito.

Les milieux de terrain José Francisco Cevallos, à deux reprises, et Dixon Arroyo, ont marqué pour Emelec, qui a accumulé 25 points, le même que Barcelone, qui jouera demain contre Aucas.

De son côté, El Nacional est resté à la dernière place du classement de la deuxième phase, avec 9 points, et dans le tableau cumulé, il est également dernier, avec 23 unités, il a donc été pratiquement abandonné pour la saison prochaine.

Orense a remporté une importante victoire 1-0 sur le Técnico Universitario, dans son aspiration à sauver la catégorie pour la saison prochaine.

L’attaquant Daniel Angulo a profité d’une passe, à environ 50 mètres du milieu de terrain Edison Caicedo, a dominé le ballon avec sa poitrine et a terminé par une volée pour convertir et soulager son équipe qui tout au long de la saison a été menacée de relégation.

Après le but, Angulo a subi une blessure et dans le rapport médical, il était prévu qu’il manquera les deux dates restantes pour la conclusion de la deuxième phase.

Orense a accumulé 18 points dans la deuxième phase et l’Université technique s’est retrouvée avec 16 unités.

La Liga de Portoviejo et Mushuc Runa ont dessiné, sans buts, un résultat qui a favorisé le visiteur pour sauver la catégorie, car ils ont accumulé 28 points dans le tableau des deux étapes, et la Liga s’est retrouvée avec 24 unités.

Lors des matchs d’hier, vendredi, Olmedo et Deportivo Cuenca ont fait match nul 1-1, avec des buts de l’attaquant argentin Jorge Detona et du milieu de terrain Wilmer Meneses, respectivement.

De leur côté, Universidad Católica et Delfín, également ex aequo, sans buts, et ce résultat a compliqué l’équipe catholique dans son aspiration à accéder à la prochaine Copa Libertadores, tandis que Delfín était à trois points du billet local souhaité pour l’Amérique du Sud 2021.

La treizième date de la deuxième phase se terminera demain, dimanche, avec les matchs suivants: Aucas-Barcelone; Guayaquil City-Independiente del Valle et Macará-Liga de Quito.