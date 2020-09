MADRID, 10 sept. (EUROPA PRESS) –

Les manifestations à Bogotá pour rejeter la mort d’un homme décédé après que la police lui ait infligé plusieurs chocs avec un pistolet taser ont conduit à des émeutes enregistrées dans au moins cinq points de la capitale colombienne.

Les villes de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Suba et Engativá ont enregistré des troubles de l’ordre public, notamment des incendies de voitures, de poubelles et de commandes d’action immédiate (CAI), comme le rapporte la radio Caracol.

En outre, comme l’a signalé Caracol Televisión, des citoyens ont dénoncé qu’au milieu des émeutes, les forces de sécurité avaient attaqué des civils.

La maire de Bogotá, Claudia López, a appelé les citoyens à «maintenir la sérénité et à ne pas recourir à la violence». En outre, il a exigé que la police «adhère à l’exercice légitime de ses fonctions».

Les manifestations, initialement pacifiques, ont été appelées contre la mort de Javier Ordóñez, 42 ans, décédé après que la police lui ait appliqué plusieurs décharges électriques avec un pistolet taser.

L’événement, qui s’est produit à Engativá, à Bogotá, a été enregistré par des personnes présentes. Dans la vidéo en question, vous pouvez voir comment Ordóñez demande de l’aide et qu’aucun autre téléchargement ne lui est appliqué. La presse colombienne qualifie cet incident d ‘ »attaque » et de « brutal ».

De leur côté, les deux agents impliqués dans l’arrestation ont déjà été démis de leurs fonctions, tandis que le bureau du procureur général a repris l’enquête ouverte par la police colombienne pour clarifier ce qui s’est passé.

« IL N’Y A PAS DE TOLÉRANCE »

Le président colombien, Iván Duque, a évoqué l’affaire et a assuré qu ‘ »il ne peut y avoir de tolérance lorsque l’uniforme est abusé », tout en exigeant des sanctions « opportunes, objectives et le fruit d’enquêtes rigoureuses », selon Caracol Radio. . En outre, il a souligné le travail de la police et du ministère de la Défense pour clarifier l’événement.

Pour sa part, López a assuré que Bogotá rejette « la violence et les abus de la police » et a réitéré son engagement « pour la vérité, la justice, la paix et la réconciliation ».