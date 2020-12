Photographie fournie par Netflix qui montre le chanteur brésilien Leandro Roque de Oliveira, mieux connu sous le nom d’Emicida. . / Jef Delgado / avec la permission de Netflix

Sao Paulo, 5 décembre . .- Leandro Roque de Oliveira, mieux connu sous le nom d’Emicida, est devenu l’une des voix les plus puissantes contre le racisme au Brésil. Désormais, avec son documentaire “AmarElo, todo por el hier”, le rappeur sauve l’histoire du pays de l’héritage de la culture noire qui l’a forgée.

En novembre, Emicida a reçu le Latin Grammy dans la catégorie Meilleur album rock ou musique alternative en langue portugaise avec son album “AmarElo”, qui fusionne paroles intenses, dénonciations sociales et messages d’amélioration et d’espoir.

Le musicien lance maintenant son documentaire homonyme, accessible à tous sur Netflix le 8, et qui est un chapitre de plus d’une «grande expérience sociale» dans laquelle le message est clair: «Le racisme va mourir en hurlant».

La pièce s’ouvre à un moment où le débat sur le racisme structurel qui prévaut dans le pays, où 56% de la population est noire, se dévoile après les meurtres brutaux du soudeur Alberto de Freitas, à la veille du Jour de la Conciencia Negra, et par l’artiste de rue NegoVila, quelques jours plus tard.

Avec un récit puissant, “AmarElo, todo por el hier” retrace l’histoire du Brésil à travers l’héritage noir de trois moments emblématiques: la Semaine de l’art moderne de 1922, la fondation du Mouvement unifié des noirs en 1978, au milieu de la dictature militaire, et le spectacle AmarElo l’année dernière, lorsque la culture de rue hip-hop est entrée dans l’emblématique Theatro Municipal de Sao Paulo.

«Nous avons produit ce film précisément pour présenter une excellente façon de résister au Brésil», explique Emicida dans une interview avec Efe.

Pour le rappeur, «c’est vraiment révolutionnaire» de livrer un projet qui «échappe à l’évidence» de «pointer toujours les opprimés comme si être opprimés était la seule chose dans leur vie».

«Nous sommes entrés dans l’histoire du théâtre non seulement comme la conquête d’un mouvement artistique, mais aussi comme une conquête du mouvement social et politique», dit-il.

Et c’est que, avec ses paroles vigoureuses – “croire que ces cicatrices me définissent est le pire des crimes”, “80 plans vous rappellent qu’il y a la peau blanche et la peau blanche” – Emicida est devenu l’un des principaux représentants du lutte contre le racisme, la violence et les inégalités au Brésil.

«Les racistes vont toujours crier», mais «le racisme va mourir en hurlant. Les chiens vont aboyer, mais la caravane ne va pas s’arrêter, nous allons passer», dit Emicida.

Mais au-delà d’un manifeste chargé de dénonciations sociales, «AmarElo, todo por el hier» se révèle comme un hommage émouvant aux personnages noirs qui ont laissé leur empreinte sur la construction du Brésil, ainsi que sur les racines africaines du pays.

L’ART COMME MANIÈRE DE RÉSISTER

Née et élevée dans l’humble quartier de Jardim Fontális, au nord de Sao Paulo, Emicida connaissait étroitement la violence, la perversité et les inégalités qui caractérisent la ville la plus peuplée d’Amérique du Sud.

C’est dans les livres et dans la culture hip hop qu’il a trouvé sa bouée de salut pour, à 35 ans, embrasser et solidifier «la mission de rendre l’âme de chaque frère et sœur qui un jour croyaient n’en pas avoir», comme le révèle dans le film.

Mais malgré les critiques sociales acerbes, ses chansons sont aussi un message sur la foi, l’espoir, l’amélioration et l’amour comme moyen de guérir les cicatrices.

“Se connecter avec la samba, parler d’espoir, de beauté, de force est une manière de faire avec ma musique ce que le soleil fait chaque matin: offrir la possibilité d’avoir un nouveau jour, vivre un jour de plus d’une grande conquête”, réflechir.

En ce sens, Emicida estime que le Brésil a parcouru un long chemin ces dernières décennies, notamment grâce aux victoires du Mouvement unifié des noirs, que le rappeur considère comme la “plus grande conquête des Noirs en dehors du continent africain”.

“Ce sont les conquêtes d’une génération qui précède la nôtre. Notre génération a maintenant un énorme devoir chez nous, qui est de produire quelque chose d’aussi grand”, souligne-t-il.

Cependant, il prévient qu’il est essentiel de «rester vigilant» à l’heure où «la médiocrité revient pour donner les cartes» dans le pays, faisant allusion aux récentes déclarations du président Jair Bolsonaro selon lesquelles la violence touche tout le monde et le vice-président Hamilton Mourao dit qu ‘”il n’y a pas de racisme au Brésil”.

“Le pouvoir de destruction de ces gens est absurde, ils n’ont aucune responsabilité avec le Brésil. Nous avons baissé la garde et permis à la médiocrité de redonner les cartes”, dénonce-t-il.

Pour l’avenir, Emicida continuera dans la recherche ardue de “construire un monde meilleur” à travers l’exaltation de la “grandeur” de la culture noire à poitrine ouverte: “Je ne suis pas la cible du raciste, je suis son cauchemar”, souligne-t-il. dans un fragment du film.

«Il est temps de construire une fierté (noire) proportionnelle à la honte engendrée par cette inégalité des siècles», nuance l’artiste, qui ajoute: «En fin de compte, tout pour hier».

Nayara Batschke