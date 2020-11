Sortie en famille de Hilary Duff à New York. L’actrice de 33 ans a retrouvé son mari et ses enfants après avoir purgé la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus. L’artiste tourne la nouvelle saison de “Younger” et est enceinte, attend son troisième enfant et le deuxième de sa relation avec le musicien Matthew Koma (Photos: The Grosby Group) Amber Heard a partagé un après-midi amusant avec sa partenaire, Bianca Butti, et un groupe d’amis. Ils sont allés à cheval sur les sentiers de Griffith Park, dans la Sierra de Santa Monica à Los Angeles, Californie

Emily Ratajkowski a fait du sport et a montré son ventre de grossesse. La mannequin est allée se promener dans les rues de Los Angeles avec son mari, Sebastian Bear-McClard, avec qui elle attend son premier enfant. Elle portait un ensemble de leggings noirs et un haut qui montrait son ventre Journée de congé d’Alexandra Daddario à Maui, Hawaï. L’actrice est là pour filmer “The White Lotus”, de HBO, et pendant le week-end elle en a profité pour profiter des plages paradisiaques et a également fait de la plongée avec tuba Paris Jackson a été aperçue devant son studio d’enregistrement à West Hollywood, en Californie. Elle portait un look casual tendance: un jean déchiré, un bordeaux bordeaux, un pull vert et une chemise à carreaux nouée autour de sa taille Le baiser romantique de Katie Holmes et de son petit ami Emilio Vitolo Jr à New York. L’actrice a dit au revoir à son partenaire avant de quitter la ville pour quelques jours pour différents engagements professionnels

Promenade de Natalie Portman à Sydney, Australie. L’actrice s’est installée dans ce pays avec sa famille pour le tournage de «Marvel Thor: Love and Thunder». Lors de vos jours de congé, profitez-en pour visiter. Le week-end a profité d’une journée ensoleillée Olivia Wilde faisait du shopping dans un magasin de musique à Los Angeles. L’actrice de 36 ans a été vue en train de ramasser une guitare. Il portait un jean noir, un T-shirt de la même couleur, un manteau en fausse fourrure marron et des baskets en cuir blanc

Lucy Hale a promené son chien Elvis dans Upstate à New York. L’actrice de 31 ans est en train de filmer son nouveau film, “The Hating Game”. De plus, elle a fait ses débuts avec un nouveau look en teignant ses cheveux plus foncés. Elle portait des leggings noirs, des bottes marron, une combinaison grise et une veste verte. Il a complété sa tenue avec un chapeau en laine noire Sortie amusante romantique et familiale. Ben Affleck a conduit sa moto électrique Harley Davidson LiveWire exclusive avec sa petite amie, l’actrice cubaine Ana de Armas, dans les rues de Brentwood, à Los Angeles. Derrière le couple se trouvaient les enfants de l’acteur Samuel et Seraphina, à bord d’un vélo (Photos: The Grosby Group)

CONTINUER À LIRE

L’histoire derrière La Mano de Dios: la chanson que tout le monde pense être de Rodrigo Bueno, mais a été composée par son beau-frère

La participation d’un jeune Michael Jackson, la vidéo ratée de Katy Perry et la leçon de One Direction: Sesame Street fête ses 51 ans

De l’organisation de spectacles dans son salon à la production à Broadway: l’Argentine qui choisit les futures stars de Netflix, Amazon et Disney

Ils révèlent quand Claudia Villafañe rejoindra les enregistrements Masterchef Celebrity