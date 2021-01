Emma Stone et Dave McCary attendent leur premier enfant

Emma Stone, 32 ans, attend son premier enfant. La lauréate d’un Oscar, très jalouse de sa vie privée, ne s’est pas prononcée publiquement sur le sujet mais les dernières photographies de l’actrice montrent sa grossesse avancée.

En septembre, on apprit qu’elle avait épousé le scénariste de “Saturday Night Live” Dave McCary lors d’une cérémonie intime, après trois ans de relation.

Le couple a rendu public ses fiançailles en décembre 2019. Sur le compte Instagram de McCary (elle n’a pas de réseaux sociaux), ils ont été montrés ensemble et elle elle montra la grande bague en diamant qu’il lui avait offerte.

Cependant, la date à laquelle le mariage a été fixé ne s’est pas concrétisée, puisqu’elle était prévue pour la mi-mars, début de la pandémie de coronavirus, ils ont donc dû la reporter. Des mois plus tard, les médias américains ont confirmé qu’ils s’étaient mariés pour peu de personnes.

Emma-Stone avec Dave-McCary (Grosby)

Stone est l’une des actrices les mieux payées au monde. Pendant quatre ans, entre 2011 et 2015, elle a fréquenté l’acteur Andrew Garfield, qu’elle a rencontré sur le tournage de “Spiderman”. Un an plus tard, à la fin de 2016, il rencontre Dave McCary lorsqu’il participe à l’émission pour laquelle il travaille. Cependant, ils n’ont commencé à sortir ensemble qu’un an plus tard.

Au cours de ces années de relation, ils ont été vus se promener à New York et à des matchs de basket-ball. Ils sont rarement montrés lors d’événements publics ou de récompenses.

L’actrice a épousé secrètement le scénariste Dave McCary en septembre 2020 (The Grosby Group)

L’émission populaire «Saturday Night Live» est devenue un lieu où de nombreuses stars hollywoodiennes ont trouvé l’amour. C’est le cas de Scarlett Johansson qui a rencontré le comédien Colin Jost, qu’elle a également épousé au milieu de la pandémie, et pendant un an Ben Affleck est sorti avec son producteur, Lindsay Shookus.

Olivia Wilde et Jason Sudeikis se sont rencontrés lorsqu’il faisait partie du casting de l’émission NBC. “Saturday Night Live est l’endroit où tout amour est né”, Wilde a raconté dans une interview avec le célèbre animateur de radio Howard Stern. Maintenant, ce dernier couple n’est plus ensemble. Après plusieurs relations et deux enfants en commun, les acteurs ont mis fin à leur relation en novembre dernier. Wilde sort maintenant avec le chanteur britannique Harry Styles, 26 ans.

CONTINUER À LIRE:

Brad Pitt a montré sa collection de tatouages ​​sur une plage paradisiaque

La romance inattendue entre Olivia Wilde et Harry Styles