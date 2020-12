Empire du péché explore la fascination engendrée par les années 20 du siècle dernier, dans lesquelles la société nord-américaine a dû faire face à une escalade de violence en raison de la prolifération de différentes familles mafieuses, non seulement italo-américaines, mais aussi d’origines diverses. Il se déroule spécifiquement dans la ville de Chicago en 1920, avec des hommes et des femmes impeccablement vêtus, avec une ambiance et une musique en fonction des circonstances, dans le contexte de la Prohibition, l’un des piliers de l’intrigue du titre.

La principale proposition est donc de choisir l’un des nombreux “patrons” mafieux, chacun avec sa nationalité, ses compétences spécifiques pour développer certaines entreprises et d’autres caractéristiques qui marqueront en quelque sorte le cours de notre départ. Parmi tout cela se trouve, ni plus ni moins, qu’Alphonse Capone, ou «Al» Capone, comme l’histoire l’a connu: le seul vrai gangster du répertoire à choisir. Avec notre anti-héros sélectionné, Empire du péché nous exhorte à forger un empire de la pègre, rivalisant non seulement avec la loi, mais aussi avec le reste des familles qui cherchent à prendre une partie de la carte et ses dividendes, bien sûr.

Gamescom 2019 – Bande-annonce d’Empire of Sin

Pour réaliser la proposition de jeu, Empire du péché fait appel à une série de ressources assez variées. D’une part, nous avons l’instance d’exploration des scénarios: nous pouvons les parcourir à l’aise pour rassembler un petit groupe pour nous accompagner. Ensuite, nous avons le combat lui-même: que ce soit pour défendre ou conquérir un territoire ennemi, Empire of Sin prend la forme d’un jeu de combat tactique au tour par tour dans le style de XCOM. Enfin, nous avons toute la facette de l’administration et de la gestion des ressources.

Bars illégaux, distilleries, bordels et autres «commerces» prendront place sur une carte où l’expansion demande autant de ruse que la diplomatie, ou une grande armée. Dans cet aspect, nous trouvons certains des grands avantages d’Empire of Sin: dans tout le côté administratif et expansif de la question, qui fait parfois appel à ce que nous pourrions trouver dans des jeux comme Civilisation. La façon dont nous décidons d’étendre nos activités a des conséquences directes, car déclencher une guerre entre familles n’est pas la même chose que négocier un pourcentage du profit.

Comme chaque famille a sa propre histoire et ses propres motivations, chaque session d’affaires et chaque dialogue que le jeu nous présente prend une importance vitale en termes d’expérience Empire of Sin, car il parvient à refléter avec une grande précision le vrai sens du modus operandi de la mafia et ses conséquences. Il en va de même pour certains membres vitaux de notre gang, qui ont aussi leur contexte et, si nous ne prenons pas suffisamment soin d’eux, ils peuvent même mourir définitivement.

Quand tout cela est concaténé, Empire du péché il atteint ses plus hauts niveaux, se montrant comme un jeu qui sait exactement ce qu’il veut et comment l’obtenir. Mais en général, il ne se sent pas aussi confiant en lui-même et c’est là qu’il commence à trébucher dans un enchevêtrement de problèmes techniques et de conception qui finissent par ternir l’expérience de jeu. Les erreurs les plus courantes vont des missions qui ne peuvent pas être poursuivies car certains personnages clés disparaissent soudainement du niveau, ou des membres de notre gang qui deviennent complètement inutilisables, à des erreurs plus basiques – et donc plus graves – telles que la conception monotone. des niveaux, ou des systèmes de la stratégie qu’elle élève, qui s’annulent.

Empire du péché est un jeu développé par Jeux de Romero, un petit studio fondé par Brenda Oui John Romero, ce dernier reconnu dans l’industrie pour être l’un des premiers développeurs “rockstar” du début des années 90, grâce au succès retentissant qui a été Condamner. Après une carrière pleine de succès et de ratés, il est louable qu’une telle légende continue sur la voie du développement et soit encouragée à explorer des eaux inconnues avec un genre complexe à exécuter correctement, comme celui qu’Empire of Sin utilise pour soutenir ses fondations.

Même ainsi, il est impossible de ne pas souligner le désordre d’un jeu marqué par l’ambition, qui aurait certainement pu profiter d’un vol beaucoup plus élevé s’il avait eu quelques mois de plus pour aplanir les choses. Dans son état actuel, au-delà de nous permettre d’être Al Capone sans risquer d’être abattu, Empire du péché impacte plus pour son concept et son cadre que pour ses systèmes et ses mécanismes de jeu. La situation peut changer, bien sûr, mais cela dépendra de la façon dont Romero Games décidera de travailler avec sa nouvelle création à l’avenir.

Développe: Jeux de Romero

Distribue: Paradox Interactive

Date de sortie: 1 décembre 2020

Plateformes: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Version analysée: Xbox série x

But: 6

J’ai continué à lire:

C’est FIFA 21 dans la nouvelle génération de consoles

Analyse de “Twin Mirror”: une nouvelle histoire chargée de décisions des responsables de Life is Strange

Analyse de “Immortals Fenyx Rising”: bien plus qu’un clone de Zelda