L’un des plus grands est les préoccupations de la travailleurs C’est pour savoir s’ils sont embauchés en sous-traitance (sous-traitance), donc, ici nous allons montrer comment l’identifier et comment rejoindre l’Institut mexicain de la sécurité sociale.

Il ne faut pas oublier que les entreprises qui sont régies par le modèle d’externalisation n’offrent pas les mêmes avantages que n’importe quel employé formel, donc avant signer votre contrat vous devrez vérifier les éléments suivants:

* Que l’institution que vous embauchez est la même que celle à laquelle vous fournissez le service et non une autre.

* Il doit y avoir un contrat direct qui doit être signé par l’employeur et le subordonné.

* Vous devrez être affilié à l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS).

* Qu’il a accès à l’Institut du Fonds national du logement pour les travailleurs (Infonavit).

* Avoir les avantages légaux minimaux qui sont: prime de Noël, vacances, prime de vacances, services publics, ancienneté, jour de repos hebdomadaire.

Dans le cas de ne pas recevoir les avantages susmentionnés, l’employé peut aller recevoir une orientation appropriée à la Procureur fédéral pour la défense du travail (Profedet).

De leur côté, les personnes intéressées peuvent adhérer au IMSS, afin d’avoir un régime de santé et de pouvoir se rendre immédiatement dans un hôpital d’institut.

Quelles sont les conditions pour adhérer?

* Présenter une pièce d’identité officielle, un certificat de naissance, un CURP et une preuve d’adresse, le cas échéant, un certificat de mariage, le propriétaire et les proches à incorporer.

* Fournissez des informations générales et remplissez un questionnaire médical.

* Couvrir le paiement de la cotisation annuelle.

Pour les Mexicains à l’étranger, les documents demandés sont: une preuve de résidence à l’étranger et une procuration (dans le cas d’un Mexicain à l’étranger, il peut effectuer la procédure par l’intermédiaire d’un parent ou d’une personne de confiance).

Il est important de souligner que le prix du service est déterminé en fonction de l’âge du demandeur, puisque la redevance annuelle doit être payée à l’avance.

Les coûts sont:

0-19 ans (a un coût de 4650)

20-29 ans (5500)

30-39 ans (5850)

40-49 ans (8100)

50-59 ans (8450)

60-69 ans (12250)

70-79 ans (12700)

80 et plus (12750)

Que propose-t-il?

Couvre les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et maternels. Dans le cas de la maternité, les soins sont fournis pendant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité.

Cependant, il existe des maladies préexistantes qui empêchent son incorporation, des conditions avec certaines périodes d’attente, ainsi que certaines exclusions (chirurgie esthétique, lunettes, prothèses auditives, traitement des affections chroniques nécessitant un contrôle thérapeutique permanent).

De plus, il n’a pas de régime de sécurité sociale dans un autre établissement public et pour le contracter, il faut passer une convention avec l’IMSS.

Il faut se rappeler que les personnes couvertes par votre noyau familial peuvent être:

* Conjoint ou concubine.

* Enfants, père et mère du demandeur.

* Grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, cousins, enfants des frères et sœurs et frères et sœurs des parents de l’assuré.

Des frais annuels sont couverts et vous donnent droit à une couverture pour les services médicaux pendant cette période. Pour réaliser l’assurance de chaque membre de la famille, une redevance doit être versée pour chaque personne qui adhère à ladite assurance.

Une fois le paiement couvert, votre couverture débutera le premier jour du mois suivant immédiatement celui de votre embauche.

