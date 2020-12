Le ministre du Développement social, Daniel Arroyo (. / Juan Ignacio Roncoroni)

En décembre, les bénéficiaires du programme Empower Work, mis en œuvre par le ministère du Développement social, recevront une prime de fin d’année d’un montant de 9 450 dollars. De plus, ils bénéficieront d’une augmentation de 10% à partir de ce mois, qui sera effective en janvier, puisqu’elle est mise à jour en fonction des augmentations du SMVM, vital et mobile (SMVM).

Tel que rapporté par le ministère, les bénéficiaires du programme recevront 10 293,75 $ à partir de décembre. Cette somme entre en vigueur en janvier, car la prestation est facturée mensuellement. C’est la moitié d’un salaire minimum, vital et mobile, qui en décembre était de 20 587,5 $. À compter de mars de l’année prochaine, le montant de la prestation sera de 10 800 $, car il aura une augmentation de 6%.

La prime de fin d’année, quant à elle, sera versée le lundi 21 décembre. Il s’agit d’un paiement de 9 450 $ pour les quelque 700 000 bénéficiaires déjà inscrits au programme.

Le programme Empower Work a été lancé en juin de cette année par le ministère du Développement social. Deux plans précédents ont été inclus dans ce programme – Hacemos Futuro et Salario Social – dans le but d’améliorer l’emploi et de générer de nouvelles propositions productives. En contrepartie, les titulaires de programmes peuvent choisir de participer à des projets socio-productifs, socio-ouvriers ou sociocommunautaires ou de terminer leurs études.

En décembre, le montant de la carte Alimentar doublera également

Le mois dernier, le ministère a présenté le programme Empower Young Inclusion, qui fonctionnera sous l’orbite du Secrétariat de l’inclusion sociale et prévoit des réseaux communautaires et des incitations économiques pour les jeunes de 18 à 29 ans en situation de vulnérabilité.

Le programme propose une relance économique pour chaque jeune qui participe au programme et le financement de projets de différents thèmes qui favorisent, tout au long des 12 mois de mise en œuvre, des processus d’inclusion sociale. A travers différents accords signés avec les communes, les provinces et les institutions de la société civile qui travaillent sur la question, il vise à financer des projets socio-productifs, socio-ouvriers et sociocommunautaires.

En décembre, en plus, le montant de la carte Alimentar doublera. Ainsi, les mères ou les pères ayant un enfant de moins de 6 ans passeront de 4 000 $ par mois à 8 000 $; et les mères ou les pères avec plus d’un enfant de moins de six ans, de 6 000 $ à 12 000 $, pour acheter de la nourriture.

Les cartes Alimentar sont données aux mères ou aux pères ayant des enfants jusqu’à 6 ans et aux personnes handicapées qui perçoivent l’Allocation universelle pour enfant (AUH) et qui sont enceintes à partir de trois mois avec l’allocation de grossesse.

