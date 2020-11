15 minutes. Les principaux dirigeants mondiaux ont adressé samedi leurs messages de félicitations au président élu des États-Unis (USA), le démocrate Joe Biden, et à son colistier, la sénatrice californienne Kamala Harris, pour leur victoire électorale.

Après avoir connu les projections des principaux réseaux d’information américains, qui ont donné à Biden la victoire sur le président Donald Trump, qui aspirait à être réélu, des dirigeants du monde entier ont commencé à exprimer leur soutien au duo gagnant et au choix du peuple américain.

Nous vous laissons ici les réactions des principaux dirigeants mondiaux, passant par le Canada, l’Europe et se terminant en Amérique latine:

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a félicité samedi le président élu des États-Unis, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris, et a rappelé que “Nous partageons une relation unique sur la scène mondiale. Je veux vraiment travailler ensemble et développer cela avec vous deux.

Félicitations, @JoeBiden et @KamalaHarris. Nos deux pays sont des amis proches, des partenaires et des alliés. Nous partageons une relation unique sur la scène mondiale. J’ai vraiment hâte de travailler ensemble et de développer cela avec vous deux. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 novembre 2020

Le bloc européen

Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour la politique étrangère, Josep Borrell, a décrit ce samedi comme “belle journée pour les États-Unis et l’Europe”.

Je félicite chaleureusement le président élu @JoeBiden et le vice-président élu @KamalaHarris. Un taux de participation record a exprimé la volonté du peuple américain de changer. Grande journée pour les États-Unis et l’Europe, nous sommes impatients de travailler avec la nouvelle administration pour reconstruire notre partenariat. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 7 novembre 2020

Le président français Emmanuel Macron a rejoint la liste des dirigeants qui ont envoyé ce samedi leurs réactions au duo Biden-Harris.

Les Américains ont choisi leur président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris! Nous avons beaucoup à faire pour surmonter les défis d’aujourd’hui. Travaillons ensemble! – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 novembre 2020

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également félicité Biden et a souhaité qu’ils puissent travailler ensemble sur “priorités partagées, du changement climatique au commerce ou à la sécurité”.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a assuré qu’ils étaient prêts à travailler avec le président élu des États-Unis, le démocrate Joe Biden, et que vous pouvez compter sur l’Italie comme alliée solide et stratégique.

Félicitations au peuple et aux institutions américains pour une participation exceptionnelle de vitalité démocratique. Nous sommes prêts à travailler avec le président élu @JoeBiden pour renforcer la relation transatlantique. Les États-Unis peuvent compter sur l’Italie comme un allié solide et un partenaire stratégique – Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 7 novembre 2020

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que “Nous sommes prêts à coopérer avec les États-Unis et à affronter ensemble les grands défis mondiaux”.

Le peuple américain a choisi le 46e président des États-Unis. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne chance. Nous sommes impatients de coopérer avec vous pour relever les défis qui nous attendent. – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 novembre 2020

Les chefs d’État d’Amérique latine n’étaient pas loin derrière

Le président argentin, Alberto Fernández, a déclaré qu’il avait envoyé ses salutations à Biden et au peuple des États-Unis pour le taux de participation élevé aux élections de mardi dernier.

Je félicite le peuple américain pour le taux de participation record aux élections, une expression claire de la volonté populaire. Je salue @JoeBiden, le prochain président des États-Unis, et @KamalaHarris, qui sera la première femme vice-présidente de ce pays. pic.twitter.com/FyfD1BvALB – Alberto Fernández (@alferdez) 7 novembre 2020

Le président colombien Iván Duque espère qu’ils pourront continuer à travailler ensemble pour les deux pays.

Nous félicitons @JoeBiden, le nouveau président américain et @kamalaharris, la première femme vice-présidente des États-Unis. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leur mandat. Nous travaillerons ensemble pour renforcer l’agenda commun sur le commerce, l’environnement, la sécurité et la lutte contre la criminalité transnationale. – Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) 7 novembre 2020

Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a appelé à travailler «pour le bien du peuple».

Je félicite le président élu des États-Unis @JoeBiden. Nous travaillerons au renforcement des relations entre nos pays pour le bien de notre peuple. – Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 7 novembre 2020

Le président chilien, le conservateur Sebastián Piñera, a déclaré que les deux pays “partagent des valeurs”.