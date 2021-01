Embouteillage à Bogotá pendant le premier jour de la réactivation partielle de l’économie colombienne.

La célèbre société TomTom, qui révèle chaque année son comportement circulation automobile dans 416 villes de 57 pays à travers le monde, a révélé le classement des villes avec le plus d’embouteillages et Bogotá apparaît à la troisième place.

Le premier était Moscou (Russie) avec 54% du trafic suivi de Mumbai (Inde) avec 53% du trafic et en troisième position la capitale colombienne, également avec 53%.

Lis: Le Bureau du Médiateur demande la présence de la Force publique et des programmes de soutien à El Salado

Il n’y a eu que 116 jours cette année-là où il y avait peu de circulation automobile, beaucoup de ces jours coïncident manifestement avec la quarantaine totale décrétée de la mi-mars au début juin.

Le rapport TomTom a également localisé le jour où le pire trafic de véhicules s’est produit à Bogota. C’est arrivé le 25 février, qui a enregistré 95% de congestion. De même, février a été le mois avec le trafic le plus élevé et avril le mois où la mobilité a le mieux performé, une période pendant laquelle les citoyens étaient confinés chez eux.

Voici les 10 villes d’Amérique latine avec le pire trafic:

1. Bogotá (Colombie)

2. Lima (Pérou)

3. Recife (Brésil)

4. Rio de Janeiro (Brésil)

5. Santiago du Chili (Chili)

6. Fortaleza (Brésil)

7. El Salvador (Brésil)

8. Sao Paulo (Brésil)

9. Belo Horizonte (Brésil)

10. Puerto Alegre (Brésil)

2020 a été l’année du vélo à Bogotá

En 2020, Bogotá a progressé à pas de géant dans l’utilisation du vélo. Répondre au besoin immédiat de décongestionner les transports publics pour éviter la propagation du covid 19, l’administration du district a redistribué l’espace routier pour permettre aux citoyens souhaitant se déplacer à vélo de le faire en toute sécurité.

Dans le cadre de cette stratégie, 84 kilomètres de pistes cyclables temporaires ont été créés, dont 28 km ont été réalisés en tant que pistes cyclables permanentes et 46 km continuent dans leur état temporaire.

De plus, le Secrétariat de district à la mobilité a mis en place de nouvelles pistes cyclables (en plus du plan établi pour répondre à la pandémie) sur la Calle 22, la Calle 64C, la Carrera 96 ​​et l’Avenue 68 avec l’avenue Las Américas, qui totalisent 6,5 km. Cette initiative vise l’égalité et la démocratisation de l’espace public, en tenant compte du fait que seuls 3 citoyens de Bogota sur 10 possèdent un véhicule privé et les 7 autres sont mobilisés en transports en commun, à vélo ou à pied.

Pendant les mois de la pandémie, l’utilisation du vélo a augmenté: en avril il y avait 360 000 déplacements quotidiens à vélo, et en décembre, ce chiffre est passé à 650 000, soit une augmentation de 80%.

Lis: Couvre-feu de nuit décrété à Medellín et Antioquia: découvrez comment la mesure s’appliquera

La montée en puissance du vélo à Bogotá a entraîné un défi fondamental, celui de lutter pour la protection de la vie des cyclistes sur les routes. Tandis que, des décès avec cet acteur routier n’ont été enregistrés dans aucune section de pistes cyclables, jusqu’à présent en 2020, interrompu le 30 novembre, 65 cyclistes ont perdu la vie à cause d’accidents de la route. D’où l’importance de créer une infrastructure exclusive pour les vélos, car elle évite les conflits générés lorsque les cyclistes partagent la route avec des véhicules motorisés, notamment sur les routes à grande vitesse.