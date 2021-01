La façade de l’autorité fiscale colombienne (DIAN) est représentée à Bogota, Colombie, le 10 avril 2019. REUTERS / Luisa Gonzalez

José Andrés Romero, directeur de la Direction nationale des impôts et des douanes (Dian) a livré un rapport sur la collecte 2020, via la chaîne YouTube de l’entité.

Romero a rapporté que les Colombiens ont payé 146,18 milliards de pesos d’impôts en 2020, un chiffre qui représente une baisse de 7% par rapport à la collecte obtenue en 2019, qui a atteint 157 milliards de pesos.

«Le solde de la collecte de l’année 2020 doit être mesuré en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’une année atypique, de crise, où l’objectif de collecte, initialement de 167,5 milliards, a dû être ajusté selon ce cadre budgétaire à 144,2 milliards de pesos», fit remarquer le directeur du Dian.

Prenant en compte les données, l’entité a souligné que non seulement le nouvel objectif de collecte était atteint, mais qu’il était dépassé de deux milliards de pesos.

Partant de là et ayant connu des mois difficiles comme avril, mai, juin et juillet, Dian a constaté que la réactivation des mois suivants représentait sans aucun doute une augmentation de l’économie, «les mesures que le gouvernement a prises notamment des jours sans TVA, profitent , le soutien pour subventionner la masse salariale, le PAEF, tous ces projets qui ont permis de réactiver les secteurs économiques, se sont reflétés dans la collecte d’août, septembre, octobre et novembre », a souligné le responsable.

Le rapport de l’entité a souligné que, L’impôt sur la fortune et l’impôt simple sont les deux impôts qui ont augmenté positivement de 325,9 millions de pesos.

Sur la gestion d’Audit, Romero a affirmé qu’un objectif de 7,82 milliards a été atteint, figure historique de la direction de Dian, «Nous y sommes parvenus grâce à la mise en place d’unités de réaction fiscale, où elles ont mis en place des programmes massifs de proximité avec le citoyen de persuasion afin que les gens puissent s’acquitter de leurs obligations».

De même, il a été confirmé que la TVA sur la valeur ajoutée, la retenue sur le revenu et la taxe à la consommation affichaient une diminution de la perception de 9,8 milliards de pesos par rapport aux chiffres enregistrés en 2019.

RCN Radio a également rapporté que, au cours de l’année précédente, 73,54% de la collecte correspondait à une retenue à la source comme revenu avec 51 milliards de pesos, tandis qu’en termes de TVA, les Colombiens ont payé 32,5 milliards de pesos. . De même, selon le rapport, 23 milliards de pesos ont été enregistrés en taxes douanières.

«Les taxes associées à l’activité économique interne ont permis de collecter 122,40 milliards de pesos et un pourcentage de participation de 83,8%. Les impôts liés au commerce extérieur ont été perçus à 23,78 milliards de pesos et une participation de 16,3% “, José Andrés Romero a souligné dans le rapport Dian.

En revanche, la collecte avec des titres de remboursement d’impôt (Tidis) entre janvier et décembre s’est élevée à 15 milliards de pesos, avec une augmentation significative de 58,1% contre 9,5 milliards de pesos en 2019.

De même, le directeur de Dian a indiqué que seuls En décembre, les Colombiens ont payé 9,75 milliards de pesos d’impôts, l’essentiel de la collecte étant concentré sur l’impôt sur le revenu et la TVA. “Ce que cela montre, c’est que ce mois-ci, nous avons réalisé une relance importante de l’économie et que les mesures du gouvernement pour amener Noël, la prime et les jours sans TVA ont porté leurs fruits”, a-t-il ajouté.

Mesures de soutien pour le covid-19

L’un des moyens de soutien face à la contingence économique générée par l’arrivée de la pandémie l’année dernière, ont été les retours abrégés, les retours de ressources et les soldes en faveur, que le Dian a donné aux entrepreneurs colombiens pour qu’ils puissent investir dans leurs entreprises. et soutenir le travail des employés.

«En 2020, nous sommes revenus et avons indemnisé 19,9 milliards de pesos, bien plus rapidement que les années précédentes, où nous avons abaissé la moyenne de 50 jours à plus ou moins 25 jours en retour», a déclaré Romero.

De même, l’avantage de réduire les intérêts de retard a été mis en œuvre, «le taux était proche de 30% et nous avons abaissé ces intérêts à un chiffre proche de 18%. Cela a aidé les gens à rattraper l’administration fiscale et à payer les échéances sans aucune pénalité ».

