Diego Schwartzman affronte Novak Djokovic (. / EPA / IAN LANGSDON / File)

le Finales ATP Sa deuxième journée d’activité débute ce lundi et l’attention de tous les fans argentins sera sur les débuts de ses deux représentants. Diego Schwartzman (9e) fera sa présentation en simple face au Serbe Novak Djokovic, tandis que Horacio Zeballos Il évoluera en double en couple avec l’Espagnol Marcel Granollers.

El Peque, lors de sa première apparition dans le tournoi des maîtres, disputera son premier match au sein du groupe Tokyo 1970, (du nom de l’année au cours de laquelle le concours qui réunit les joueurs de tennis les plus remarquables de la saison a commencé à être joué) contre le rival le plus difficile qui aurait pu le toucher: le leader mondial. Contre Nole, le natif de Villa Crespo a un bilan négatif de cinq défaites et aucune victoire. La rencontre débutera au plus tôt à 11 h et sera diffusé le ESPN.

Ainsi, à 28 ans, il deviendra le 8e Argentin à disputer le Masters de fin d’année en simple après ce que Guillermo a fait. Vilas, José Luis Clerc, Juan Martin del Potro, David Nalbandian, William Coria, Gaston Gaudio et Mariano Porte.

«C’est un tournoi impressionnant, ce qui est dommage que les gens, ma famille et d’autres qui aimeraient être ici doivent le manquer. Cela me provoque un croisement de sensations différentes, j’aime ça, mais je constate qu’il manque quelque chose au tournoi”Schwartzman a déclaré il y a quelques jours à Infobae.

Alors qu’en double, la Mar del Plata Zeballos, en duo avec Granollers, Il sera mesuré par rapport au couple qui compose les Australiens John pairs Oui Michael Vénus dans le cadre de Groupe Bob Bryan. Le jeu débutera à 9 heures du matin.

Le joueur de 35 ans né à Mar del Plata est actuellement le troisième meilleur joueur de double au monde, bien qu’il soit venu au tournoi en tant que quatrième meilleur couple de 2020. Ensemble, cette année ils ont ajouté trois titres dans la catégorie, mettant en évidence ce qui a été fait dans le Masters de Rome 1000. Cebolla tentera de marquer l’histoire en devenant le premier sud-américain de l’histoire à conquérir cet événement hors du commun.

L’Argentine aura à nouveau un représentant au tableau des doubles pour la première fois en 16 ans, puisque le dernier drapeau de l’Albiceleste qui a volé dans cette spécialité était aux mains de Gastón Etlis et Martín Rodríguez en 2004.

Marcel Granollers et Horacio Zeballos. (. / EPA / Clive Brunskill / Fichier)

Dans la continuité de la journée (pas avant 17h00), le Russe Daniil Medvedev sera mesuré contre l’Allemand Alex Zverev par le groupe de simple de Tokyo de 1970, tandis qu’en double la paire composée du Croate Mate savic et le brésilien Bruno Soares affrontera la paire de l’Autrichien Jurgen Melzer et français Edouard Roger-Vasselin.

Revue du jour 1:

L’ouverture du tournoi était avec le triomphe de l’Autrichien Dominique Thiem pour 7-6, 4-6 et 6-3 avant le grec Stefanos Tsitsipas, qui a été couronné dans ce Master de fin d’année dans l’édition 2019. Plus tard, l’Espagnol Raphael Nadal a été imposé par 6-3 et 6-4 avant le russe Andrey Rublev. Les deux croisements ont eu lieu dans le cadre du groupe appelé Londres 2020.

Alors qu’en double, le duo composé des Néerlandais Wesley Koolhof et le croate Nikola Mektić bat les Allemands Kevin Krawietz Oui Andreas Mies pour 6-7, 7-6 et 10-7. Dans l’autre affrontement par paires de la journée, la paire de nord-américains Ram Rajeev et les britanniques Joe Salisbury vle a battu le polonais Lukasz kubot et le brésilien Marcelo Melo pour 7-5, 3-6 et 10-5.

Ce concours a le Suisse comme un grand absent Roger Federer, qui a décidé en juin de subir une intervention chirurgicale au genou droit avec l’intention de ne reprendre l’action qu’en 2020. Cette perte a permis au Petit Schwartzman obtient son billet pour la finale de l’ATP après avoir terminé 9e du classement.

LES GROUPES SIMPLES

• TOKYO 1970: Diego Schwartzman, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Daniil Medvedev

• LONDRES 2020: Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev

LES DOUBLES GROUPES

• BOB BRYAN: Marcel Granollers et Horacio Zeballos / Mate Pavic et Bruno Soares / John Peers et Michael Venus et Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin

• MIKE BRYAN: Rajeev Ram et Joe Salisbury / Kevin Krawietz et Andreas Mies / Wesley Koolhof et Nikola Mektic / Lukasz Kubot et Marcelo Melo

