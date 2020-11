(.)

Défense et justice, en compétition dans le Coupe d’Amérique du Sud et avec de nombreuses chances d’accéder au assommer, recevra Colon de Santa Fe, lors d’une réunion pour le Zone 2.

Le jeu se joue dans le stade Norberto Tomaghello, dans la ville de Florencio Varela, télévisé par Fox Premium et avec l’arbitrage de Ariel Penel.

El Halcón a organisé des matches internationaux et El Sabalero n’a pas joué officiellement depuis le passé 16 mars quand il a gagné en tant que visiteur de Rosario Central pour 3-1, pour la seule date à laquelle le Coupe de la Super League, qui a ensuite été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Défendre, qui était très proche de passer à la huitième de la Libérateurs mais perdu environ l’heure avant Santos du Brésil. Il est entré comme troisième du groupe dans la deuxième phase de la Sud américain et mercredi dernier il l’a battu Paraguay à Sportivo Luqueño pour 2-1.

Côlon joué quelques matchs amicaux dans lesquels il a perdu contre Newell’s (2-1) et battre Rosario Central (1-0). Pour ses débuts dans le tournoi il n’aura pas deux valeurs importantes qui se blessent, Braian Fernández et Lucas Viatri.

Arbitre: Ariel Penel.

Tribunal: Défense et justice.

Heure de début: Onze.

la télé: Fox Premium.

Courses – Atlético Tucumán

Matías Rojas célèbre son but contre les Estudiantes de Mérida à El Cilindro. Photo: .

L’Académie, qui attend avec impatience les deux matchs de la Huitièmes de finale de la Copa Libertadores contre le champion actuel Flamengo, vous recevrez dans le cylindre à Athlétique Tucuman, dans le match correspondant au Zone 1 de la Coupe de la Ligue professionnelle.

La rencontre se jouera à Avellaneda, du 16:15, avec l’arbitrage du missionnaire Nestor Pitana et la télévision de TNT Sports.

Courses, qui est aujourd’hui la troisième force du football argentin, a atteint le Huitièmes de finale de la Copa Libertadores additionnant 15 unités, bien qu’il ait terminé deuxième, et a un énorme défi devant la puissante distribution brésilienne.

L’équipe de Sébastien Beccacece il joue bien, avec beaucoup de possession du ballon, des situations de buts abondantes causées par le but de l’adversaire mais avec le principal défaut de convertir très peu de ces opportunités.

L’élaboration du jeu est importante avec le Paraguayen Matías Rojas et Leonel Miranda, qui a été exclue en raison d’une contracture de l’adducteur gauche subie lors des entraînements d’avant-match. De plus, l’Académie n’a pas de buteur, car Nicolas Reniero ne jouera pas affecté par la pubyalgie.

De toute façon, Beccacece peut avoir l’emblème de l’équipe, Lisandro Lopez, qui agira à l’offensive aux côtés de Hector Fertoli, depuis un Darius Cvitanich, qui n’est pas une priorité pour DT et pourrait quitter le club en décembre, souffre d’une blessure musculaire.

Formations probables

Courses: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali et Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Marcelo Díaz et Matías Rojas; Augusto Solari, Lisandro López et Héctor Fértoli. DT: Sebastián Beccacece.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonatán Cabral, Guillermo Ortiz et Fabián Monzón; Agustín Lagos ou Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis, Augusto Lotti ou Leonardo Heredia; Lucas Melano et Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Arbitre: Nestor Pitana.

Tribunal: Président Perón.

Heure de début: 16.15

la télé: TNT Sports.

Cordoue centrale de Santiago del Estero – Indépendant

Silvio Romero d’Independiente. . / Luis Eduardo Noriega A./Fichier

El Rojo, enthousiasmé par son bon début de saison avec la victoire qu’il a remportée au cours de la semaine Coupe d’Amérique du Sud, essaiera de prolonger votre moment lors de la visite Cordoue centrale de Santiago del Estero dans un match valable pour le Date de début de la zone 2.

Le match se jouera à partir de 18:45 dans le stade Alfredo Terrera, sera arbitré par Pablo Dovalo et télévisé par le signal TNT Sports.

Indépendant a commencé la saison officielle avec une victoire sur Atlético Tucumán 1-0 pour les 16e. Finale de la Coupe d’Amérique du Sud, avec un but inscrit par son capitaine, le Cordoue Silvio Romero, criminel, et Lucas Pusineri conservera plusieurs joueurs, étant donné que jeudi prochain, il jouera le match revanche au stade José Fierro et l’avantage obtenu n’est pas décisif.

Dans ce contexte, le DT répétera le gardien uruguayen Sébastien Sosa, très bon début contre les tucumanos, au marqueur central Alan Franco et le milieu de terrain Lucas Romero, et hésite à inclure d’autres titres tels que Alexandre Barboza Oui Fabricio Bustos, tandis que Pablo Hernández ne se rendra même pas dans la ville de La Banda, où ils se concentreront en attendant le match.

Quoi qu’il en soit, le technicien tirera sur le colombien Andres Roa, à Dimanche blanc déjà Nicolas Messiniti, un attaquant qui a très bien performé lors des matches amicaux de pré-saison, et a également concentré les jeunes pour la première fois Mauricio Del Castillo, une des promesses du club.

Formations probables

Centre de Cordoue: Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Oscar Salomón ou Hugo Vera Oviedo, Franco Sbuttoni et Jonathan Bay; Juan Galeano, Ariel Rojas, Cristian Vega et Juan Ignacio Vieyra; Claudio Riaño et Sebastián Ribas ou Abel Argañaraz. DT: Alfredo Jesús Berti.

Indépendant: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos ou Gonzalo Asís, Alan Franco, Alexander Barboza ou Sergio Barreto et Thomas Ortega; Lucas Romero et Lucas González; Domingo Blanco, Alan So Señora ou Braian Martínez et Andrés Roa; Nicolas Messiniti. DT: Lucas Pusineri.

Arbitre: Pablo Dovalo.

Tribunal: Córdoba centrale.

Heure de début: 18.45.

la télé: TNT Sports.

Union – Arsenal

(.)

Le Tatengue recevra Arsenal dans un match valable pour le Zone 1 qu’il avait un doute en raison d’un problème lié au paiement de l’opération de sécurité. Le match se jouera à partir de 14 dans le stade 15 avril, sera arbitré par Silvio Trucco et télévisé par le signal TNT Sports.

syndicat avait ses espoirs épinglés sur le Sud américain, mais la perte à la maison pour Emelec pour 1-0 a modifié ses plans, car il devra partir à la recherche d’une victoire jeudi de la semaine prochaine à Guayaquil et l’entraîneur Juan Manuel Azconzábal Il a plusieurs doutes quant à savoir s’il répétera la formation à ses débuts contre Arsenal, ou s’il protège certains partants.

Du côté du viaduc, Sergio Rondina a l’image la plus claire, depuis qu’il a défini l’équipe avec les débuts de l’attaquant Lucas Albertengo, ancien Atlético Rafaela, Estudiantes de La Plata, Independiente et Newell’s.

Formations probables

Union de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Matías Nani et Claudio Corvalán; Sebastián Assis et Nery Leyes; Franco Troyansky, Ezequiel Cañete et Javier Cabrera; Juan Manuel Garcia. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Horacio Igarzabal, Fabio Pereyra, Gastón Suso et Emiliano Papa; Mateo Carabajal, Facundo Kruspzky, Alejo Antilef et Nicolás Castro; Lucas Albertengo et Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina.

Arbitre: Silvio Trucco.

Tribunal: 15 avril, de l’Unión de Santa Fe.

Heure de début: 14.

la télé: TNT Sports.

JE CONTINUE DE LIRE

Avec des buts de Tevez et Wanchope, Boca a battu Lanús à ses débuts pour la Coupe de la Ligue professionnelle

Miguel Ángel Russo a révélé quel était le pire moment de Boca et ce qui l’inquiétait le plus dans l’équipe

San Lorenzo a fait match nul et vierge face aux Argentinos Juniors dans La Paternal