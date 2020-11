DIAN avec des économistes et des spécialistes du marché discutent d’une nouvelle taxe pour les géants de la technologie dans le pays. REUTERS / Luisa Gonzalez

Google, Netflix, Amazon, Mercado Libre, Apple, Uber, sont des plates-formes d’usage courant pour le citoyen ordinaire, dont les habitudes de consommation sont médiatisées par le téléphone portable, l’appareil à partir duquel ils effectuent des transactions en leur sein.

Le pays, qui s’est distingué ces derniers mois par une politique agressive de pénétration d’Internet sur le territoire, qui dépasse 60% en novembre 2020, est un client attractif pour ces géants, étant donné qu’il existe peu de barrières fiscales dans le système fiscal colombien pour le phénomène des achats en ligne.

Ces entreprises ne paient que deux impôts: TVA et ReteICA. L’adhésion de la Colombie à l’OCDE restreint l’expansion à d’autres types de taxes, raison pour laquelle les entreprises technologiques ont pu entrer avec plus de force que dans d’autres pays de la région.

Seulement en 2019, lors du paiement de ces deux articles, ils sont entrés dans le trésor colombien 253 678 millions de dollars de pesos, un chiffre qui est en passe d’être dépassé étant donné que dans 10 mois de 2020 la valeur s’élève à 209887 millions de pesos, lorsque les achats liés au Black Friday, basés sur la technologie, et à la période des fêtes sont toujours en attente.

Cependant, DIAN propose que, bien que n’ayant pas d’infrastructure dans le pays, ces plates-formes devraient transférer plus de revenus au Trésor, et ne pas échapper à ces ressources dans les paradis fiscaux, ou en retour vers leurs pays d’origine.

Ainsi, alors que les discussions sur la viabilité d’une réforme fiscale pour 2021 avancent, dans l’intention d’atténuer la crise économique de cette année, les analystes économiques suggèrent l’adoption d’un taux très similaire à celui mis en place en Europe afin que les géants technologiques contribuer plus systématiquement dans le pays.

Selon cette approche, les économistes aiment Pedro Sarmiento, membre de la Commission d’étude pour une réforme de la fiscalité foncière et partenaire de gestion des impôts à Crowe Colombie, a souligné que Cet hommage doit souligner le fait que la solidité financière de ces entreprises, en plus du grand nombre de consommateurs nationaux qui leur sont liés, les obligent à augmenter la collecte pour faire face à la crise économique.

Netflix, avec Google et d’autres géants, paierait un taux d’imposition numérique en 2021, selon des discussions précédentes dans le cadre de la réforme fiscale REUTERS / Mike Blake / File Photo / File Photo

Une idée qui pour Minhacienda et Dian ne commence pas à gagner du terrain: l’adoption du Taux de lunettes, ce qui ne violerait pas les accords avec l’OCDE et obligerait Google, Facebook, Apple, Netflix, Uber et Amazon à payer des volumes plus élevés en Colombie.

Malgré l’absence de consensus sur le pourcentage du Taux (il varie de 3% à 5% selon les pays), une nouvelle zone de compétitivité a émergé entre les pays collecteurs et les paradis fiscaux, qui cherchent à attirer avec plus d’incitations taxe aux entreprises numériques.

Dian, pour sa part, a rappelé que, tout en posant cette proposition en vue d’une réforme fiscale, le retefuente est un outil optimal pour collecter les taxes auprès des entreprises technologiques.

Selon l’article 6 de la loi 2010 de 2019, la retenue à la source est un moyen adéquat de payer la TVA générée lors de la prestation de services depuis l’étranger.

Taxe qui, ce qui est attendu, sera transférée au coût de l’utilisateur qui, à ce moment, bénéficie de services technologiques à très bas prix sur le continent.

