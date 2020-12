Le joueur d’accordéon et musicien vallenato, Juancho De la Espriella, a été victime d’un vol de millionnaire en compagnie de sa famille / (Elvallenato.com).

Comme chaque année, la criminalité au mois de décembre a tendance à augmenter en Colombie, les voleurs et le crime organisé cherchent à faire du dernier mois de l’année un butin par vol ou fraude.

Dans la nuit du jeudi 3 décembre, la mauvaise fortune due à la criminalité et à l’insécurité en Colombie a été prise par le musicien Juancho De la Espriella, un accordéoniste renommé qui a collaboré avec des artistes vallenato tels que Peter Manjarrés, Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Martín Elías et El Mono Zabaleta.

Selon Juan Carlos García, directeur du groupe musical Los de Juancho, la victime était sur le point d’arriver dans un hôtel situé au nord de Barranquilla, en compagnie de ses femmes et de ses deux enfants:

Il arrivait à l’hôtel et on leur a tiré dessus, c’était un moment d’angoisse car il était avec sa femme et ses deux enfants, il était très bouleversé, il arrivait au parking de l’hôtel, ils ont pris des téléphones portables, des effets personnels, de l’argent et une mallette. Ils l’ont laissé sans cartes et sans papiers

Parmi les premières déclarations publiques dénonçant le vol et avertissant les autorités de ce qui s’est passé, figurait celle de l’auteur-compositeur-interprète de Vallenato Peter Manjarrés, avec qui De la Espriella a déjà travaillé. Cela a dit l’artiste à propos du vol via son compte Twitter:

Peter Manjarrés a dénoncé le vol du joueur d’accordéon Juancho De la Espriella à Barranquilla / (Twitter: @PeterManjarres).

Et, après avoir déposé la plainte officielle du vol auprès des autorités, le joueur d’accordéon a révélé que les criminels qui l’avaient volé avaient pris trois iPhones, des AirPods, une chaîne en or, un portefeuille femme de marque Louis Vuitton, un crayon avec baignoire de l’or, des lunettes de marque Gucci et 500 000 pesos en espèces, portant le montant total du vol à 45 millions de pesos.

Selon Juan Carlos García, avant le crime, De la Espriella était inquiet parce qu’il devait résoudre de nombreux problèmes de travail et qu’après le vol, il ne peut pas faire grand-chose puisqu’il est au secret et sans papiers.

Avant le crime, la victime était en compagnie de sa famille dans un centre commercial situé au nord de Barranquilla. Une fois partis, ils se sont rendus dans leur véhicule à l’hôtel Crown Plaza et En entrant dans le parking de l’établissement, lui et sa famille ont été approchés par deux sujets armés, l’un d’eux à moto, qui les intimidaient et les menaçaient tout le temps de leur faire du mal s’ils ne remettaient pas leurs affaires..

Le journal El Heraldo de Barranquilla a eu accès au rapport judiciaire de ce qui s’est passé, où tout le dossier du vol a été enregistré et comment il a commencé:

Ils demandent à M. Juancho de la Espriella de leur remettre la montre, n’ayant pas l’objet, ils procèdent à la prise des objets en vue: les sacs, chaînes et autres effets personnels

Les médias de Barranquilla ont consulté un expert en sécurité sur les raisons pour lesquelles la criminalité dans la ville pourrait avoir augmenté.

À cet égard, Janiel Melamed, directeur de l’Observatoire de la sécurité citoyenne de Barranquilla et professeur de recherche à l’Universidad del Norte, a évoqué la situation de la capitale de l’Atlántico, la quatrième ville de Colombie avec le plus de cas de violence:

La situation ne pèse pas sur la protection et la souveraineté de l’État, mais sur la protection des citoyens et des individus contre les actes de violence, de criminalité, de danger ou même de calamités publiques, qui menacent leur vie, leur intégrité physique, leur honneur et leurs biens

