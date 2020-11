MARTIN DIMITROV / MARTIN-DM

[La presente nota fue remitida por la Federación de Psicólogos de la República Argentina -FePRA- a modo de réplica a un artículo publicado el pasado domingo 25 de octubre y que recogía críticas a la ley 26657, promulgada en 2010 y a su aplicación, de momento parcial. Lo que sigue es el contenido completo y textual de la réplica]

Avant que la note n’apparaisse sous le titre “La rare loi argentine sur la santé mentale qui se méfie de la psychiatrie et la refuse comme science médicale”, signé par la journaliste Claudia Peiró sur le portail Infobae, le dimanche 25 octobre, il convient de mettre en évidence certains aspects dont il traite:

∗ Tout d’abord, nous espérons que le présent, qui sera envoyé sur le portail, sera répliqué par celui-ci dimanche prochain afin que ses lecteurs aient la possibilité de lire toute autre position sur le sujet en question. En plus de cela, bien sûr, nous diffuserons cette lettre par tous les moyens disponibles, afin que le plus grand nombre possible de citoyens puissent avoir cette opinion.

∗ Deuxièmement, nous vous recommandons de lire le Loi nationale 26.657 et son Décret réglementaire 603/13, pour éviter de contrebalancer dans cette écriture concise l’énumération des erreurs qui sont soutenues dans la note. Supposons que vous ne vouliez pas lire, puis parlez. Ils peuvent avoir eu des préjugés en parlant avec des collègues de notre profession, mais s’ils cherchent, et sans trop d’efforts, ils trouveront des psychiatres qui ont des positions différentes de celles exprimées.

La loi est une loi ancrée dans les droits économiques, sociaux, culturels et humains des utilisateurs des services de santé mentale. C’est une loi qui nous protège, qui protège nos droits, les droits de ceux qui ont une opinion dans l’article, les droits du journaliste aussi, car aucun de nous ne peut savoir s’il ne souffrira pas de maladie mentale à un moment de sa vie. modéré à sévère.

Lorsque cela m’arrivera ou vous arrivera, nous aurons plus de garanties que nos droits ne seront pas violés, des droits simples et exécutoires que nous avons tous en tant que citoyens.

Il est grave et répréhensible que, pour obtenir des bénéfices corporatifs ou sectoriels, le spectre de la violence soit à nouveau agité, associant imprudemment les troubles mentaux des personnes à l’insécurité, car certains des problèmes susmentionnés auraient été évités si le la loi était pleinement en vigueur.

∗ Troisième: Le 25 novembre, cette loi aura 10 ans. (à l’unanimité à la Chambre des députés et avec une seule abstention à la Chambre des sénateurs), le Consensus du Panama, où les agents de santé mentale des pays américains, se sont réunis sous le OPS / OMS [N. de la E: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud], a défini le renforcement du modèle de santé mentale communautaire dans tous les pays de la région, afin de assurer l’éradication du système d’asile. Et cette année marque également les 30 ans de la Déclaration de Caracas de l’OPS / OMS, pour la Restructuration des soins psychiatriques au sein des systèmes de santé locaux. Cette politique de santé mentale en Argentine s’inscrit dans les politiques internationales à cet égard. Et, bien sûr, il y a des intérêts concurrents. Dans la note, les intérêts d’un secteur étaient clairement exprimés, qui, depuis avant la promulgation de la loi, a lutté pour sa non-application.

∗ Enfin, nous appelons tous les intervenants du domaine de la santé mentale à être attentifs aux changements que ces secteurs souhaitent apporter. Quand ils prennent le discours à l’idée qu’il y a deux secteurs fanatisés, Il est possible que certains apparaissent qui, avec un politiquement correct, invitent au nom de l’équilibre à apporter des modifications à la loi au détriment de ses principaux aspects.

Fédération des psychologues de la République argentine (FePRA)