Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, annonce ce mardi le plan de vaccination contre le Covid-19 depuis le palais national.

«Aujourd’hui, nous allons le consacrer essentiellement à parler du vaccin, c’est le but, le plan en général, Il sera présenté par le Dr Jorge Alcocer, le Dr Hugo López-Gatell et Marcelo Ebrard», a indiqué le président mexicain.

Le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, Il a dit que le plan n’a pas seulement à voir avec des éléments scientifiques, mais aussi avec des éléments qui ont à voir avec l’utilisation correcte, il est nécessaire d’avoir la meilleure capacité d’utiliser les ressources de la manière la plus équitable, a-t-il dit.

«La vaccination exige qu’elle soit fondée sur des preuves scientifiques contemporaines et qu’elle suive les meilleures pratiques… l’éthique, les principes d’égalité sociale et de justice», a-t-il déclaré.

López-Gatell a expliqué qu ‘«il doit nécessairement y avoir une hiérarchisation» dans le plan de santé mexicain, à savoir: les agents de santé, les personnes âgées de 80 ans et plus, 70 ans et plus, 60 ans et plus, 50 ans et plus, 40 ans et plus, population de moins de 40 ans; dans cet ordre.

L’objectif de couverture à fin 2021, selon le plan, est de 75% de la population âgée de 16 ans et plus.

Ce lundi, le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, a expliqué que le personnel de santé, les adultes de plus de 60 ans et les membres des forces armées, seront les premiers secteurs à recevoir le vaccin contre le COVID-19Cela a été rapporté lundi soir lorsqu’il a présenté le plan de vaccination contre le COVID-19 au président Andrés Manuel López Obrador.

Interrogé par des représentants des médias qui attendaient devant le Palais national, le secrétaire à la Santé a donné des détails sur qui sera le premier à recevoir l’inoculation.

“Les professionnels de la santé, les groupes vulnérables, plus de 60 ans et bien sûr la population (…) Les forces armées sont également des domaines d’importance au sein du gouvernement”, m’a dit.

Jusqu’à la dernière coupe, un total de 110 074 décès et 1 182 249 cas de covid-19 ont été enregistrés, et 357 nouveaux décès et 6 399 infections dans le pays.

Lors de la présentation du rapport technique, le ministère de la Santé a reconnu que le nombre de cas estimés est de 1 354 056 en incluant ceux en attente d’un test de confirmation, bien qu’il ait soutenu que seulement 5% sont actifs, ce qui équivaut à 67 513 personnes présentant des symptômes au cours des deux dernières semaines.

Hospitalisation générale atteinte 40% à l’échelle nationale, avec Mexico en tête avec 75% de ses lits occupés, le seul État en dehors du niveau de sécurité.

“Ce serait la seule entité qui dépasse ce niveau de sécurité de 70%, ce qui l’a également conduit ces dernières semaines à intensifier ses travaux de reconversion et d’agrandissement de l’hôpital », a déclaré José Luis Alomía, directeur général de l’épidémiologie.

Le responsable a déclaré que sept autres États ont également plus de 50% d’occupation générale: Guanajuato, État du Mexique, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila et Baja California.

Information en développement …