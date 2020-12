Le moment tant attendu est venu et des millions de personnes dans divers pays d’Amérique du Sud pourront profiter de vivre Éclipse solaire 2020, un événement astronomique unique où la Lune projette une ombre sur la Terre, bloquant complètement ou partiellement la lumière du soleil dans certaines régions.

Minute par minute de l’éclipse solaire 2020 (les heures correspondent à GMT)

(14.45) L’éclipse solaire 2020 commence. Dans les îles de l’océan Pacifique, c’est le premier endroit où elle est observée

(15h00) La Lune couvre 5% de la surface du Soleil

Ce L’alignement exact des trois corps dans l’espace, qui se conjuguent au même point, commence à 11h45 dans l’océan Pacifique et se termine lorsque la Lune découvre complètement le Soleil, vers 14h45 dans l’océan Atlantique à 200 miles au large des côtes de l’Afrique du Sud. Mais le grand moment où il peut être vu dans sa totalité, avec la possibilité unique d’observer la couronne solaire dans sa splendeur, sera à partir de 13h00.

A cette époque, ceux qui sont présents dans la plupart des Patagonie d’Argentine et du Chili ils auront un public privilégié pour l’observer. Sur la bande où la totalité de l’éclipse se produit, qui aura une largeur d’environ 90 kilomètres, le jour se transformera en nuit. Ainsi, pendant quelques minutes, la Lune couvrira complètement le Soleil. La durée maximale de la totalité sera de 2 minutes et 10 secondes, mais la durée totale des phases du spectacle spatial sera d’environ trois heures.

Cette incroyable bande en Argentine traversera les villes de montagne de Junín de Los Andes, Malleo, Pilolil, Aluminé, Estancia San Ignacio, Las Coloradas, Sañico, Estancia La Negra, Zaina Yegua, Piedra del Águila et Bajada Colorada dans la province de Neuquén. Et El Cuy, Sierra Colorada, Ramos Mexia et Valcheta, sur la ligne sud de la province de Río Negro. Et les villes de San Antonio, Las Grutas et El Cóndor, situées sur la côte atlantique du Rio Negro.

Éclipse solaire totale 2020: comment elle sera visible en Amérique du Sud

Selon la NASA, la totalité de l’éclipse commence à Saavedra, Chili, à 13 heures du temps argentin. À 13h08, il sera observé à la frontière entre les provinces de Neuquén et Río Negro, à 13h14 au centre de Río Negro, à 13h18 à Las Grutas et à 13h22 à La Lobería. L’éclipse totale se terminera à Salina del Eje, en Argentine, à 13 h 25. En dehors de ce chemin, il sera visible comme partiel dans une grande partie de l’Amérique du Sud. Dans la ville autonome de Buenos Aires, il peut être vu à 13 h 32 avec une obscurité maximale de 73,6%. Pour que ce phénomène astronomique, qui se produit tous les 18 mois dans une partie du monde (en 2022 il se produira en Antarctique), puisse être revu dans les pays de la région, il faudra attendre 2048. Et pour qu’il se produise exactement de la même manière Au lieu de cela, 400 ans doivent passer.

Comme cela s’est produit le 2 juillet 2019 les deux seuls pays au monde où aura lieu le plus grand spectacle astronomique seront l’Argentine et le Chili, à l’admiration de milliers de personnes qui pourront l’observer confortablement depuis leurs maisons, écoles, emplois, observatoires et centres éducatifs, ainsi que des centaines d’étrangers venus du monde entier venus dans le sud du continent pour être les protagonistes de ce phénomène astral historique.

«L’éclipse solaire est une occasion unique d’étudier notre étoile, source de vie sur Terre. Et cette éclipse particulière est très attendue car c’est une éclipse totale, qui permettra aux scientifiques d’étudier la couronne solaire, cette «atmosphère» que possède notre roi des étoiles ».

En plus de la couronne, vous pouvez également étudier les lignes de champ magnétique du Soleil, qui sont celles qui dominent le vent solaire qui atteint la Terre », a-t-il expliqué à Infobae le docteur en astronomie Juan Facundo Albacete Colombo, Chercheur indépendant au Conicet, dont la spécialité d’étude est l’astrophysique des hautes énergies.

Les chercheurs expliquent l’éclipse solaire totale en relation avec les tailles du Soleil et de la Lune et leur distance de notre planète.«Le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune et environ 400 fois plus éloigné de la Terre. En raison de cette coïncidence, la Lune semble assez grande pour couvrir complètement le Soleil pendant l’éclipse totale du Soleil », a-t-il expliqué à Infobae Diplômé Mariano Ribas, Coordinateur du domaine de diffusion scientifique du Planétarium de la ville de Buenos Aires, Galileo Galilei.

L’une des curiosités que présentent les éclipses solaires totales est que, selon les scientifiques, elles ne le seront pas pour toujours. Parce que la Lune s’éloigne de 3,8 centimètres de la Terre chaque année, dans un millénaire, la circonférence lunaire ne couvrira pas complètement le disque du SoleilPar conséquent, des éclipses solaires totales spectaculaires ne peuvent pas être observées sur Terre.

Comment voir l’éclipse sans risque pour vos yeux?

Vous ne devez jamais observer une éclipse sans éléments de protection adéquats car cela peut être nocif pour votre vue. À l’exception des brefs moments que dure la totalité (lorsque le Soleil est couvert à 100% par la Lune), où l’on peut observer à l’œil nu sans danger, les ophtalmologistes préviennent qu’il ne faut jamais regarder l’éclipse à quelque degré de partialité que ce soit sans lunettes avec des filtres spéciaux (disponibles dans les magasins astronomiques ou via Internet), car ils causent des dommages irréparables à la rétine de l’œil.

Un homme regarde l’éclipse solaire dans le canton de Budai, comté de Chiayi, Taiwan, le 21 juin 2020. REUTERS / Ann Wang

Observer une éclipse solaire est une expérience inoubliable, mais regarder directement le Soleil peut causer de graves dommages aux yeux. Même pour une courte période de temps, sans la protection adéquate, vous pouvez endommager définitivement la rétine. Cela peut même entraîner une perte totale de la vision, connue sous le nom de Rétinopathie solaire: dommages à la rétine de l’œil résultant d’une exposition à l’observation d’éclipses solaires sans précautions appropriées.

«L’affectation ne distingue pas le sexe ou l’âge. Des brûlures peuvent être causées à la rétine, le tissu dans lequel les images sont traitées puis transmises au cerveau. Ces blessures peuvent être légères à graves et peuvent même conduire à une cécité permanente. Pour ces raisons, lors de l’observation d’une éclipse, les consignes de prévention indiquées par l’American Astronomical Society et publiées par l’American Academy of Ophthalmology doivent être strictement observées », explique le médecin. Laura Taverna, Ophtalmologiste INEBA.

Rogelio Ribes Escudero, un ophtalmologiste du service d’ophtalmologie de l’hôpital allemand, a déclaré à Infobae que vous ne pouvez pas regarder directement car il y a un risque d’endommager la rétine. «La cornée et le cristallin sont deux lentilles. Par conséquent, si vous regardez directement la lumière du soleil, il y aura des dommages à la macula (centre de la rétine), ce qui entraîne des blessures irréversibles », explique le spécialiste.

12/10/2020 Le 14 décembre, seule éclipse solaire totale de 2020. Ce lundi 14 décembre, une éclipse solaire totale se produira qui sera visible dans l’océan Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Antarctique et l’océan Atlantique. Ce sera le seul en 2020. RECHERCHE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE NASA GODDARD

Il est très important de suivre les recommandations pour observer correctement l’éclipse solaire totale 2020:

1- Vous ne devez jamais regarder le Soleil directement ou indirectement, avec ou sans éclipse. La lumière du soleil peut nous aveugler.

2- Il faut toujours observer l’éclipse solaire sous la surveillance d’adultes qu’ils connaissent le sujet. De préférence dans un observatoire astronomique avec des professionnels formés.

3- Vous devez utilisez toujours des lentilles spéciales dotées d’un filtre qui bloque les rayons nocifs du soleil. Ces filtres doivent être conformes à la norme et avoir le Étiquette ISO 12312-2. Ces filtres réduisent non seulement la lumière du soleil visible à des niveaux sûrs et confortables, mais bloquent également le rayonnement solaire ultraviolet et infrarouge. Une attention particulière doit être portée à ceux acquis dans le commerce informel, qui ne possèdent pas la certification appropriée ou que le certificat est faux.

4- Avant de mettre les verres spéciaux, le filtre doit être inspecté pour un état parfait, sans dommages, rayures ou perforations et qu’il ne date pas de plus de trois ans.

5- Une autre option sûre est utiliser un verre de masque de soudeur de grade 12 ou supérieur. Si vous avez un verre de qualité inférieure, il ne doit en aucun cas être utilisé, car il n’offre pas une sécurité suffisante.

6- Il est strictement interdit de regarder le soleil à travers un appareil photo, un smartphone, des jumelles, des télescopes ou tout autre appareil optique sans filtre solaire certifié pour cet usage. D’autre part, les filtres faits maison (verre fumé par exemple) et les lunettes de soleil traditionnelles ne sont pas sûrs de regarder le soleil, même s’ils sont sombres. L’utilisation d’un film radiographique pour visualiser le soleil est interdite.

sept- Superviser les enfants afin qu’ils utilisent correctement la protection.

8- Le moyen le plus sûr d’observer l’éclipse solaire est des émissions en direct à la télévision ou sur Internet.

9- Une autre façon de voir l’éclipse solaire est en construisant un projecteur maison en utilisant un tube ou une boîte à chaussures, un morceau d’aluminium et du papier blanc.

dix- L’éclipse sera vue au total sur toute la largeur de l’Argentine, mais dans le reste du pays, il sera partiellement observé. Il est important de noter qu’une éclipse solaire partielle ne doit jamais être vue sans lentilles spéciales.

