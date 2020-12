Le programme du festival

15h00

Livraison Prix ​​Leamos

Participer: Julián Gorodischer, Belén Marinone et Ernesto Picco

Modérateur: Cecilia González

Le groupe Vi-Da et le Festival Based on Real Facts annoncent le lauréat du quatrième prix Leamos de Crónica Breve.

16h30

Panneau: La réalité, cette invention

Participer: Ivana Costa, Martín Kohan et Ricardo Romero

Modérateur: Sol Aliverti

La pandémie a rendu «réel» – ou surpassé – bon nombre des fictions qui envisageaient un avenir chaotique. Les œuvres écrites plus tard seront-elles nourries d’une manière particulière? Dans le cas de la non-fiction, l’engouement pour les journaux personnels semble avoir été déclenché, peut-être comme une impulsion naturelle pour enregistrer avec précision les faits. Trois auteurs argentins nous invitent à réfléchir à ces deux écrits qui, bien qu’étant aux antipodes en termes d’accords de lecture, cherchent la même chose: comprendre ce qui nous arrive.

17h30

La légende royale: conversation avec Emir Kusturica

Participer: Emir Kusturica, Diana Sánchez et Matías Mosteirin

Acclamé dans le monde entier pour les films qui ont marqué un avant et un après sur la scène cinématographique mondiale – avec Underground à la barre -, Emir Kusturica a fait des tournées dans le cinéma de fiction, la musique et les documentaires – avec des portraits de Maradona et Pepe Mujica pour n’en citer que quelques-unes, génératrices de lignes de fuite dans chacune des manières de raconter auxquelles il faisait face. Aujourd’hui, il s’entretient avec la programmatrice et commissaire de films Diana Sánchez et avec Matías Mosteirin, responsable du contenu de la société de production KyS, des chemins et des décisions qui l’ont conduit à devenir l’actuel Emir Kusturica.

18h30

Narrer le fichier: Ivan Jablonka

L’historien et chroniqueur français, auteur de Laetitia, entre autres livres, s’entretient avec la journaliste Oriane Fléchaire de son intense parcours documentaire et personnel qui a consolidé un travail polyvalent, empathique et puissant.

19h30

Basé sur des faits irréels

Participer: Karla Díaz (Pérou), Nadia Nasanovsky (Argentine), Ana María Saavedra (Colombie)

Reçoit: Ana Prieto

Trois fact-checkers partagent les histoires les plus hilarantes, les mysticismes, les farces et les inventions qu’ils ont dû vérifier au cours d’une année où la conspiration était la star des réseaux sociaux … et de certains médias. J’ai ouvert une bière et leur ai porté un toast dans un monde avec moins de désinformation.

Fermeture

21h00

Le tableau des 10: comment raconter Dieu

Participer: Ezequiel Fernández Moores, Julieta Roffo et Juan Villoro

Modérateur: Barbara Pistoia

Le monde entier a été choqué par le décès du plus grand artiste de football de tous les temps, Diego Armando Maradona. Après sa mort, les plus beaux textes d’amour ont émergé à la fois des chroniqueurs et des fans et admirateurs. La clôture de la quatrième édition du festival Based on Real Facts réunit trois chroniqueurs qui analysent les défis de la narration d’une figure vénérée et contradictoire qui a tout submergé.

JE CONTINUE DE LIRE:

Pedro Mairal et Juan Villoro: un univers partagé de mensonges, de loyautés et de questions inconfortables

Journalisme, selon Ana Basualdo et Martín Caparrós: ​​la pandémie, les rédactions et la possibilité de “redécouvrir la rue”