La secrétaire à l’Intérieur, Olga Sánchez Cordero, présente son rapport sur les actions menées par le gouvernement fédéral pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.

Le chef du Secrétariat a déclaré qu’aujourd’hui commence 16 jours d’activisme, créé par l’ONU, contre la violence à l’égard des femmes, puisque 6 femmes sur 10 ont été victimes d’un certain type de violence.

Sánchez Cordero a expliqué que Groupe interinstitutionnel pour la stratégie contre la violence (GIEV), articule toutes les agences gouvernementales dans un travail coordonné avec une perspective d’égalité réelle et une perspective de droits de l’homme.

De l’Institut national des femmes (Inmujeres), 217 Réseaux de femmes artisanes de la paix, dans plus de 100 municipalités avec un investissement de plus de 128 millions de pesos, signalé.

Les Inmujeres ont investi plus de 170 millions de pesos pour la prévention des violences sexuelles. Le Secrétariat à la sécurité et à la protection des citoyens (SSPC) a créé le 911 pour l’attention contre la violence contre les femmes, et la Commission nationale pour prévenir et éliminer la violence contre les femmes (Conavim) a élargi et renforcé les centres de justice pour les femmes.

La SSPC a formé la police à agir cas de violence contre les femmes. La Garde nationale développe des enquêtes sur la traite des êtres humains, les fémicides, la pornographie enfantine et la diffusion des alertes orange, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur.

