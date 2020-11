Après Spacex a lancé dimanche quatre astronautes dans l’espace, premier vol de transport pour la NASA par une société privée, Le vaisseau spatial devrait accoster à la Station spatiale internationale (ISS) tôt mardi matin.

La fusée Falcon a décollé au milieu de la nuit du Kennedy Space Center avec trois Américains et un Japonais à bord, le deuxième équipage que SpaceX envoie dans l’espace. La capsule Dragon au-dessus de la fusée – nommée Resilience par l’équipage en raison des multiples défis que cette année a présentés, en particulier COVID-19 – a atteint l’orbite de la planète neuf minutes plus tard. L’équipage y restera sur la Station spatiale internationale jusqu’au printemps.

L’équipage du vaisseau spatial SpaceX, trois Américains et un Japonais, ils rejoindront l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, déjà à bord de l’ISS. Ils sont arrivés le mois dernier sur un vaisseau spatial russe Soyouz.

Un amarrage sûr marquera la fin de la première étape de la mission historique, dans laquelle la NASA et SpaceX travaillent ensemble depuis une décennie pour rendre les capacités de vols habités aux États-Unis et garantir que l’ISS reste entièrement équipée. CNN a rapporté.

Les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley se préparent à quitter la Station spatiale internationale à bord du Crew Dragon de SpaceX.

Ceci marque également la première mission avec équipage entièrement opérationnelle pour SpaceX., à la suite d’une mission d’essai en mai qui a amené les astronautes de la NASA Douglas Hurley et Robert Behnken à l’ISS pour un court séjour.

“Et la résilience s’envole!”, A annoncé un commentateur pour le lancement dimanche.

Absent à cause du coronavirus, le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a été contraint de suivre les actions à distance. Il a tweeté qu’il souffrait “très probablement” d’un cas modéré de COVID-19. La politique de la NASA au Kennedy Space Center est que toute personne dont le test est positif est mise en quarantaine..

Le lancement de dimanche a été effectué quelques mois seulement après le vol d’essai avec deux pilotes SpaceX. Il lance ce que la NASA espère être une longue série de rotations d’équipage entre les États-Unis et la station spatiale, après des années de report. Plus de personnes équivaut à plus de recherche scientifique dans le laboratoire orbital, selon les autorités.

Des acclamations ont éclaté au SpaceX Mission Control à Hawthorne, en Californie, après que la capsule a atteint l’orbite et que le premier étage de propulsion a atterri en toute sécurité sur une plate-forme flottante dans l’Atlantique.

Quelques instants avant le lancement, le commandant Mike Hopkins s’est adressé aux employés de la NASA et de SpaceX.

“En travaillant ensemble en ces temps difficiles, ils ont inspiré la nation, le monde et en grande partie le nom de cet incroyable véhicule, la résilience.»Il a déclaré. “Et maintenant, nous devons faire notre part.”

Le vol vers la station spatiale – 27 heures et demie porte-à-porte – doit être entièrement automatisé, même si l’équipage peut prendre les commandes si nécessaire. Lorsque la capsule est entrée en orbite, SpaceX a signalé des fluctuations de la soupape de pression de son système de contrôle thermique, mais les contrôleurs de vol ont rapidement résolu le problème.

Le vaisseau spatial Crew Dragon “Endeavour” de SpaceX photographié par les astronautes Bob Behnken et Chris Cassidy lors d’une sortie dans l’espace le 1er juillet 2020. (NASA)

Les cas de COVID-19 étant toujours en augmentation aux États-Unis, la NASA a maintenu les précautions de sécurité mises en œuvre lors du premier lancement habité de SpaceX en mai. Les astronautes ont été mis en quarantaine avec leurs proches en octobre. Tout le personnel de lancement portait des masques faciaux et le nombre d’invités au Kennedy Space Center était limité. Même les deux astronautes du premier vol habité de SpaceX sont restés au Johnson Space Center à Houston.

Le vice-président Mike Pence, chef du National Space Council, s’est rendu de Washington et a accompagné l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine pour assister au lancement.

“Je n’ai pas commencé à respirer pendant environ une minute après le lancement»A déclaré Pence lors d’une escale à SpaceX Launch Control pour féliciter les travailleurs.

Une fusée SpaceX Falcon 9 est lancée, surmontée de la capsule Crew Dragon, transportant quatre astronautes lors de la première mission opérationnelle d’équipage commercial de la NASA au Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride. Photo prise le 15 novembre 2020 REUTERS / Thom Baur

Devant les portes du centre spatial, les autorités ont anticipé des centaines de milliers de spectateurs dans les villes et les plages entourant le complexe.

La NASA craignait qu’un lancement le week-end et la nuit ne se transforme en un événement de propagation massive du virus. Les autorités ont encouragé les foules à porter un masque et à maintenir leur distanciation sociale. Des recommandations similaires pour le lancement du 30 mai ont été ignorées.

En plus du colonel de l’armée de l’air Hopkins, l’équipage comprend le physicien Shannon Walker, le commandant de la marine Victor Glover – le premier astronaute noir en mission à long terme vers la station spatiale – et le japonais Soichi Noguchi, qui est devenu la première personne en près de 40 ans à se rendre dans l’espace à bord de trois types de navires différents.

Avec les informations d’AP

