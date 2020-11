Ce mardi, de 9h, Une réunion est organisée entre différents représentants d’organisations et d’ONG qui débattront des scénarios possibles et futurs que connaîtra l’Argentine lorsque le COVID-19 cessera d’être le principal problème de la société. Avec le vaccin à venir, différentes réalités économiques, financières et politiques commencent à apparaître.

La rencontre de Zoom est animée par Jorge Arias et il sera joué par Fernando Ortega (Concytec Pérou), José Cordeiro (Iberoamericana rouge de Prospectiva, Madrid), Miguel Angel Gutierrez (Directeur en Argentine du Millenium Project), Adriana Sanchez (du programme Futuros In Perfectos, ministère de la Science et de la Technologie), Jérôme Glenn (The Millennium Project à Washington) et Javier Triana (Futuros In Perfectos Colombie).

La réunion était intitulée “Penser l’avenir: scénario de post-covid-19”.

L’Argentine continue d’avoir un pourcentage élevé de cas de coronavirus dans l’intérieur (REUTERS / Agustín Marcarián)

L’événement est organisé par Laboratorio Futuro, Argentina Conversa, le Centre latino-américain pour la mondialisation et la prospective, l’École de politique et gouvernement de la Faculté des sciences sociales, le Projet du millénaire et le programme de bioéconomie.

L’Argentine est l’un des pays qui compte le plus grand nombre d’infections pour un million d’habitants au monde. À ce jour dans le pays, ils sont morts 37 002 personnes à la suite du coronavirus et le nombre de cas depuis le début de la pandémie a atteint 1,370,366.

La décision du gouvernement national d’étendre la quarantaine, sous différents formats, tout au long de l’année a généré un fort impact sur l’économie locale qui a entraîné une crise profonde au cours des dernières années du gouvernement Cambiemos.

Le débat qui aura lieu demain matin tournera autour au contexte économique et sanitaire que le pays a en ce moment, et les changements que la société argentine subira après le covid-19.

