La NASA et la société SpaceX restent confiants de pouvoir envoyer dimanche la première mission opérationnelle habitée à la Station spatiale internationale (ISS) depuis le sol américain depuis Cap Canaveral (Floride), après le mauvais temps causé par la tempête tropicale Eta force de le reporter de près de 24 heures.

OUUne fusée SpaceX Falcon 9 avec la capsule Dragon sur le dessus décollera si le temps ne l’empêche pas, un jour plus tard que prévu, c’est-à-dire à 19h27 heure locale, le dimanche 15 novembre (00h27 GMT le lundi 16), avec quatre astronautes à bord.

Une fois séparée de la fusée, qui est réutilisable, la capsule, baptisée Resilience pour cette mission, arrivera à l’ISS vers 23h00 lundi (4h00 GMT mardi).

La mission a dû être reportée d’un jour, elle était prévue pour hier samedi, en raison des intempéries générées par la tempête tropicale Eta, qui a traversé jeudi toute la partie nord de la Floride et a poursuivi son voyage dans les eaux atlantiques après avoir laissé de fortes inondations dans cet état. .

Une fusée SpaceX Falcon 9, surmontée de la capsule Crew Dragon, est sur le point de transporter quatre astronautes lors de la première mission commerciale d’équipage de la NASA au Kennedy Space Center à Cape Canaveral, en Floride

Selon les responsables de la mission, les conditions météorologiques n’offraient aucune garantie que la plate-forme qui devrait recevoir la fusée Falcon 9 atteindra sa position dans l’océan Atlantique.

Une partie de la fusée devrait être réutilisée lors de la prochaine mission habitée vers la station spatiale de la NASA et SpaceX en mars.

«Le temps était tel en raison de cette tempête tropicale que nous n’avons pas pu faire partir le drone (plate-forme) à l’heure et y arriver», a déclaré Benji, directeur du programme de vol spatial habité de Space X lors d’une conférence de presse à Cap Canaveral. Roseau.

À son tour, Steve Stich, du programme d’équipage commercial de la NASA, a souligné que le premier étage de la fusée Falcon 9 qui sera utilisé dans le vol de la mission Crew-1 sera réutilisé pour «la mission Crew-2 qui arrive le printemps”.

Les astronautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins et Soichi Noguchi, astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), qui forment l’équipage 1, entrent dans le centre spatial Kennedy avant le lancement de la première mission Publicité pour l’équipage de la NASA / SpaceX à Cape Canaveral, Floride, USA

À bord de la capsule se trouvent un astronaute de l’agence spatiale américaine, Shannon Walker, et deux collègues masculins, Michael Hopkins et Victor Glover, ainsi que l’astronaute japonais Soichi Noguchi, qui sera reçu sur l’ISS par Kate Rubins de la NASA. et les Russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov.

Les quatre astronautes sont au Centre spatial Kennedy depuis des jours et sont montés à bord du vaisseau spatial jeudi pour une série de tests avant le lancement.

Il s’agit de la première d’au moins six missions que SpaceX effectuera vers l’ISS dans le cadre d’un contrat de 2,6 milliards de dollars signé avec la NASA en 2014, qui comprend des vols habités et d’autres vols de fret.

VOLS COMMERCIAUX

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré vendredi que le but ultime de missions comme Crew-1 est “d’avoir plus de ressources pour faire des choses pour lesquelles il n’y a pas encore de marché commercial, comme aller sur la Lune et sur Mars sous la Programme Artemis ».

“Lorsque nous aurons plus d’astronautes, un remplacement complet de la Station spatiale internationale, la quantité de recherche qui va être produite va être transformatrice”, a-t-il ajouté.

La mission Crew-1 a été précédée du voyage d’essai historique Demo-2, qui a débuté le 30 mai.

Au cours de cette mission, Bob Behnken et Doug Hurley se sont rendus à l’ISS et, après deux mois, sont revenus sur terre dans la même capsule, qui est tombée dans le golfe du Mexique de manière contrôlée et en douceur le 2 août.

La mission Crew-1 de six mois devait initialement commencer le 23 octobre, mais a été reportée au 31 octobre, puis non datée jusqu’à ce que la NASA annonce à la fin septembre qu’elle serait le 14 novembre. Vendredi, il a annoncé qu’il était reporté au 15.

L’avant-dernier report était dû à un problème dans les moteurs de fusée Falcon 9 découverts lors d’un vol non lié au programme de la NASA.

