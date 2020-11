Photo d’archive d’une manifestation contre la violence de genre qui a eu lieu le 20 janvier 2019 à Quito (Équateur). . / José Jácome / Archives

Quito, 5 novembre . .- En Équateur, plus de 300 appels d’urgence quotidiens liés à la violence domestique ont reçu une réponse depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon le service intégré d’attention citoyenne ECU-911 dans le cadre de la campagne ” Vous n’êtes pas seul », qui cherche à créer des protocoles pour aider ces types de cas d’agression sexuelle.

“Depuis le début de la crise sanitaire, c’est-à-dire du 12 mars à nos jours, l’ECU-911 au niveau national, enregistre 70 439 cas de violence domestique”, a déclaré le directeur de cette organisation, Juan Zapata, dans un communiqué vidéo.

Et il a révélé que dans «90%» des cas, il s’agissait de femmes agressées dans le milieu familial.

Un porte-parole de l’agence a confirmé à Efe qu’il s’agissait d’une moyenne quotidienne similaire à celle de l’année dernière, mais que cela pourrait refléter un problème plus grave car les victimes sont avec leurs agresseurs et ne peuvent pas passer d’appels.

Cela nous amène à penser, comme différentes organisations l’ont dénoncé, qu’il peut y avoir beaucoup plus de cas de violence pendant la détention, en raison de la proximité physique de la famille en ces temps.

“La naturalisation des cris, des insultes, des menaces, des moqueries, des coups ou des pressions pour avoir des relations sexuelles non consensuelles, sont des problèmes latents dans notre société et font de la violence domestique une partie de la réalité de notre pays”, a déclaré l’ECU- 911 dans son rapport rendu public ce jeudi.

Pour cette raison, les centres d’assistance dans tout le pays doivent appliquer un «Protocole interinstitutionnel pour la réception des alertes d’urgence liées à la violence sexiste», qui inclut les cas graves.

Ce protocole accorde la priorité à l’attention des cas dans lesquels la personne concernée communique au numéro de téléphone d’urgence 911 pendant que l’acte violent est en cours.

De même, une attention préférentielle est accordée quand “une tierce personne fait le rapport pendant le développement de l’urgence ou lorsque l’alerte est faite une fois l’urgence passée”, indique le rapport.

Dans ce contexte, l’institution a précisé qu’entre le 12 mars et le 31 octobre de cette année, elle a reçu et coordonné avec les institutions de la soi-disant «première réponse», l’aide de 70 439 urgences liées à la violence à l’égard des femmes ou d’autres membres. du noyau familial.

La province côtière de Guayas, dont la capitale est Guayaquil, est celle qui a accumulé le plus grand nombre d’alertes au cours de la période avec 24962 appels d’urgence (35,4% du total national), suivie par la province andine de Pichincha – dont la capitale est Quito- avec 16 040 (22,7 pour cent).

Ensuite, les provinces d’Esmeraldas apparaissent avec 3289 cas (4,67%), Santo Domingo de los Tsáchilas avec 3289 (4,67%) et Tungurahua avec 2613 cas, ce qui représente 3,71% du total national qui atteint 70439 appels d’urgence pour cette cause.

L’étude ECU-911 a précisé que les jours où un plus grand nombre d’appels d’urgence sont signalés sont les samedis et dimanches, entre sept et dix heures du soir.

De même, il révèle que la violence psychologique à l’égard des femmes ou de tout membre du groupe familial est le type d’appel d’urgence avec l’incidence la plus élevée (51,5% de toutes les alertes), suivie des cas de violence domestique (36,44%). ), la violence physique (11,87%) et la violence sexuelle (0,14%).

Le système d’urgence ECU-911 a souligné que toutes sortes d’alertes sur la violence de genre deviennent des «clés rouges», étant donné qu’il s’agit d’événements dans lesquels il existe un risque imminent pour la vie des gens.

Ce type de situation est assisté par un personnel hautement qualifié de l’ECU-911, avec un rôle fondamental dans la résolution de ce type de conflit, indique le rapport.

L’ECU-911 a donné comme exemple des appels à l’aide de femmes cachées dans des placards ou d’enfants qui dénoncent des agressions contre leur mère.

Pour lutter contre ce phénomène, le service d’assistance a promu la campagne d’information “Vous n’êtes pas seuls”, qui vise à “sensibiliser les citoyens” à cette réalité et au traitement des messages en code pour avertir d’une forme de violence cachée.

«Alertez à temps, dites ce qu’il advient de quelqu’un en qui vous avez confiance», le formulaire «comment alerter correctement» et, surtout, inviter «réagir à temps», sont les objectifs de la campagne.

“Le plus important est de fermer le cercle de la violence lors du dépôt d’une plainte auprès du parquet”, a encouragé l’ECU-911.