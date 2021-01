15 minutes. La cérémonie d’inauguration du démocrate Joe Biden en tant que président des États-Unis et de Kamala Harris en tant que vice-président a eu lieu ce mercredi lors d’une cérémonie devant le Capitole à Washington DC, au milieu de mesures de sécurité strictes après une présumée alerte à la bombe dans les installations.

Dans les heures du matin, Biden et sa femme, Jill, sont descendus les marches du Capitole et se sont dirigés vers leurs sièges pour le début de l’inauguration, qui n’avait que 1000 invités en raison de la pandémie COVID-19.

“Est C’est le jour où notre démocratie se lève, se dépoussière et fait ce qu’elle a toujours fait», a déclaré la démocrate Amy Klobuchar, qui était la rivale de Biden à la primaire démocrate, lors du discours d’ouverture de la cérémonie.

Invités de toutes sortes

Cérémonie à laquelle assistaient principalement des législateurs et des politiciens américains. Parmi les participants figuraient les anciens présidents Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) et Bill Clinton (1993-2001), ainsi que leurs épouses respectives, Michelle Obama, Laura Bush et Hillary Clinton.

Le vice-président sortant Mike Pence a également assisté à la cérémonie. Cependant, Donald Trump n’a pas assisté à l’événement, devenant le premier président en 152 ans à ne pas participer à l’inauguration de son successeur.

Cependant, il y a eu aussi quelques surprises, comme la présence de Lady Gaga, qui a chanté l’hymne national des États-Unis, et de Jennifer Lopez.

De son côté, l’artiste américaine d’origine portoricaine a interprété la chanson This Land is Your Land, devenue un hymne patriotique pour les Américains.

“Une nation, sous un seul Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous“Lopez a récité en espagnol à la fin de sa performance lors de la cérémonie.

“Alors que Dieu m’aide”

À 11 h 50, heure locale (16 h 50 GMT), Biden a commencé le serment où il a promis de «préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis».

“Alors que Dieu m’aide»S’est exclamé Biden à la fin du serment.

Biden a prêté serment sur la même Bible qu’il a utilisée à cette fin tout au long de sa carrière politique – un énorme tome qui appartient à sa famille depuis 1893 et ​​mesure près de 13 centimètres de large.

Le président élu s’est appuyé pour la dernière fois sur cette Bible pour prêter serment lors de son deuxième mandat de vice-président américain en 2013, poste qu’il a occupé entre 2009 et 2017 avec Barack Obama en tant que président.