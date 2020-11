Ce mercredi, les jardins d’enfants de Bogotá ont de nouveau accueilli des enfants après six mois de fermeture.

Lors d’une conférence de presse du ministère du Développement économique, ce 6 novembre, la maire de Bogotá, Claudia López, a annoncé que les écoles de Bogotá reprendraient les cours en présentiel à partir de janvier 2021.

Ainsi, la nouvelle réalité à Bogotá en matière d’éducation pour les étudiants des collèges sera d’apprendre en contemplant les protocoles de biosécurité établis par le District, parmi eux, que les étudiants qui fréquentent ont plus de deux ans et que les enseignants et le personnel administratif qui travaillent dans l’établissement d’enseignement est dans une tranche d’âge entre 18 et 59 ans, sans présenter de comorbidités de base qui impliquent un risque élevé d’infection respiratoire aiguë (IRA) ou de COVID-19.

Cela a déclaré le maire lors d’une conférence de presse avec le développement économique:

Je le dis avec toute mon affection à Fecode et à l’ADE: en janvier les enfants retournent à l’école oui ou oui, il n’y aura plus d’excuses. Bogotá est préparé de manière responsable à avoir toutes les normes de sécurité pour prendre soin de tous les enfants

Dans les écoles à double vacation, le secrétaire à l’éducation du district a suggéré qu’en principe, les moments de fréquentation ne dépassent pas quatre heures par jour. Si finalement des conditions épidémiologiques optimales se présentent, il peut être envisagé d’augmenter progressivement le paramètre du nombre d’heures passées dans les établissements d’enseignement.

Cependant, le ministère de l’Éducation a annoncé que les écoles qui en décidaient ainsi reviendraient et que les enfants retourneraient dans les salles de classe tant que leurs parents acceptaient de les envoyer, avec lesquels les mineurs retourneraient dans les classes avec une certaine capacité et sous le les mesures de biosécurité nécessaires.

William Agudelo, président de l’Association de district des travailleurs de l’éducation (ADE), a assuré que le maire les blâme entièrement, mais il n’y a pas de conditions de biosécurité ou d’infrastructure dans les écoles.

«La stratégie de réouverture graduelle, progressive et sûre (GPS) a échoué car les parents n’ont pas voulu envoyer leurs enfants à l’école, ni avoir d’enseignants à plein temps. Elle est offensée, mais il n’y a pas de conditions. Nous sommes les plus intéressés à revenir parce que maintenant nous avons jusqu’à trois jours, mais il n’y a pas de conditions, avant qu’ils ne retirent les ressources des écoles », a déclaré Agudelo.

Lors de la même conférence de presse, le maire a annoncé que ce modèle d’alternance comporterait des cours virtuels et en présentiel en même temps et a souligné le coût élevé de la quarantaine sur l’éducation. “Le problème est que nous ne le voyons pas pour le moment, cela se reflétera dans quelques années et c’est le coût le plus élevé”, a déclaré López.

En revanche, les écoles à jour unique pourront fournir le service éducatif aux heures habituelles établies avant la pandémie, ces établissements d’enseignement de base doivent prendre en compte les conditions de l’environnement dans lequel l’école est située en termes épidémiologiques et les foules éventuelles. qui peuvent résulter d’activités commerciales.

En cas de contagion positive du COVID-19 dans l’école pendant le scénario en personne, la procédure appropriée doit être garantie pour contenir la propagation, donc dans chaque école il sera nécessaire de mettre en place un comité de contingence, dont l’objectif sera de gérer et contrôler toutes les mesures développées par l’établissement d’enseignement pour empêcher la propagation du virus, mais en exerçant une réouverture graduelle, progressive et sûre.

