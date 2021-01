Comme l’a annoncé Infobae, la Commission de Liaison des Entités Agricoles (CEEA, plus connue sous le nom de «Table de Liaison»), a confirmé aujourd’hui la grève du champ dès ce minuit, pour protester contre la fermeture du registre d’exportation de maïs qui le gouvernement a ordonné le 30 décembre et jusqu’au 1er mars.

La mesure a été ratifiée par trois des quatre entités qui composent ce noyau de représentation rurale: les confédérations rurales argentines, la société rurale argentine et la fédération agraire argentine.

Coninagro, la quatrième entité, ne soutiendra pas l’arrêt des activités dans ce cas, mais a envoyé au ministre de l’Agriculture, Luis Basterra, une lettre dans laquelle, après avoir reconnu qu’il ne considère pas que ce moment est approprié pour un arrêt, il critique vivement les mesures. gouvernement récent.

Le communiqué rural indique que «les membres de la CEEA travaillent depuis de nombreuses années sur le consensus de nos entités mais nous avons également su respecter les divergences qui pouvaient surgir dans la prise de décision pour exprimer un mécontentement face à des mesures défavorables pour le secteur agricole». C’est pourquoi, poursuit la lettre «que l’ARC, la FAA et la SRA ratifient la cessation de la commercialisation de tous les grains à partir de 00h00 le lundi 11 janvier jusqu’à 24h00 le mercredi 13 janvier».

La déclaration fait appel à «la responsabilité et la solidarité des producteurs pour que la mesure soit un appel à l’attention, que le malaise qui existe sur le terrain soit connu à la suite d’une somme de décisions gouvernementales qui s’accumulent depuis l’année dernière et que ils détériorent le potentiel productif du champ ».

L’objectif de l’arrêt de la commercialisation, soulignent les entités signataires, «n’est de nuire à personne, ni de provoquer une pénurie de céréales ou une augmentation des prix. Nous voulons qu’il soit vu que la fermeture des exportations de maïs et les autres décisions défavorables qui affectent la production de la campagne argentine détériorent également l’avenir du pays ».

La ratification de la mesure a failli être chantée en raison de l’absence de réponse concrète du gouvernement aux réunions tenues au cours de la semaine par des représentants des campagnes avec le ministre de l’Agriculture, Luis Basterra et de la forte pression des bases rurales, qui se sont manifestées par de nombreux assemblées tout au long de ce week-end. Hier, il y a eu une réunion de producteurs à l’intersection des routes A12 et de la route 34, où la volonté de s’arrêter et de manifester sur les routes a été entérinée, mais sans couper la circulation sur ces routes. “Le gouvernement est solidaire des poches des autres, il est temps pour lui de le faire avec les siens, de s’ajuster”, a déclaré un communiqué à l’issue de la réunion, à laquelle ont participé des représentants de la SRA, la Confédération des associations rurales de la Province de Santa Fe, la Société rurale de Rosario et la Chambre de commerce de Funes. Il y avait aussi des assemblées à Armstrong, Santa Fe, à l’intersection des routes 9 et 178, et ce dimanche une «assemblée de citoyens» à Crespo, Entre Ríos. Dans le nord-est de Santa Fe, à Reconquista et Avellaneda, une soi-disant «tente républicaine» a également été installée, qui a établi un contact virtuel avec une assemblée multisectorielle à Las Breñas, province du Chaco.

Déjà hier, le président de la Confédération des associations rurales de Buenos Aires et de La Pampa (Carbap, le bras le plus fort du CRA), Matías de Velazco, avait adressé une note aux présidents des associations rurales précisant que l’arrêt de la commercialisation des céréales il commencerait (tel que ratifié aujourd’hui) mercredi à 0 h du matin et se prolongerait jusqu’à minuit le mercredi 13, tant que la fermeture du registre des exportations de maïs reste en vigueur.

