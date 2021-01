Fernando Uribe avec David Macalister Silva lors d’un match entre Millonarios et Envigado en 2015 / (Twitter: @LPEmbajadora).

Des différences d’ordre économique empêcheraient le retour de l’attaquant de Pereira Fernando Uribe dans l’équipe du Millonarios FC, face à la saison 2021 du football professionnel colombien.

La pression constante des supporters ambassadeurs n’a pas été suffisante pour amener les actionnaires et les managers à convaincre Gustavo Serpa, le principal actionnaire, et Enrique Camacho, président du club bleu, de parvenir à un accord ou de négocier l’embauche du footballeur colombien Fernando Uribe .

Dans l’espoir qu’Uribe portera à nouveau les couleurs de l’ambassadeur, comme il l’a fait en 2014 et 2015, les fans bleus ont demandé au conseil d’administration sur les réseaux sociaux d’investir dans le club et ont exercé une pression sur Twitter avec le label #SerpaMakeAnEffort, de sorte que le représentant également d’Amber Capital en Colombie prenne les décisions finales sur un transfert.

Cependant, les journalistes sportifs qui ont suivi les signatures des clubs de football professionnels colombiens assurent que un problème dans l’offre contractuelle compliquerait la signature d’Uribe.

Cela a été annoncé par le journaliste de Win Sports et de Caracol Radio, Juan Felipe Cadavid, qui a déclaré que du point de vue économique, il n’a pas été possible de parvenir à un accord entre le club et les représentants du joueur ayant un passé à Santos, Flamengo, Toluca, Atlético. Nacional, Chievo Verona, Once Caldas, Deportivo Pereira et Cortuluá:

Des complications pour parvenir à un accord économique entre Millonarios et Fernando Uribe compliquent l’arrivée de l’attaquant colombien au club des ambassadeurs / (Twitter: @JFCadavid).

Elle était également anticipée par le journaliste sportif Paché Andrade, qui a souligné que selon Millonarios, une contre-offre des représentants d’Uribe est impossible à réaliser:

Des complications pour parvenir à un accord économique entre Millonarios et Fernando Uribe compliquent l’arrivée de l’attaquant colombien au club des ambassadeurs / (Twitter: @pacheandrade).

Le 4 janvier 2021, précisément la question de l’arrivée d’Uribe à Millonarios avait été discutée par le conseil d’administration du club ambassadeur, dans une interview à Caracol Radio, Enrique Camacho avait déclaré que l’équipe dirigée par Alberto avait déjà suffisamment de joueurs en attaque. :

Fernando Uribe est un joueur très important, de la maison et qui a toujours voulu porter à nouveau les couleurs de l’équipe, mais jusqu’à présent, nous pensons que ce qu’Alberto Gamero a sur le front de l’attaque est suffisant. Jáder Valencia arrive

Bien que le club bleu ait confirmé l’arrivée de Fredy Guarín comme la signature la plus importante de la saison 2021, seuls trois autres joueurs ont été ajoutés à l’équipe de ceux dirigés par Alberto Gamero. Ces sont: Harrison Mojica, Jáder Valencia et Daniel Ruiz.

Pour la même raison, dirigé par Alfonso Senior Jr, fils du fondateur de Millonarios Alfonso Senior, un groupe de partenaires a adressé une communication directe à Joseph Oughurlian, PDG d’Amber Capital en Europe, pour exprimer leur désaccord avec la direction de Serpa dans le club dans son rôle d’actionnaire maximal, car ils ne sont pas d’accord avec la plupart des décisions prises avec la direction de l’équipe de Bogota.

En ce sens, la crise que traverse le club est due aux intérêts en jeu et aux non-conformités exprimés par plusieurs partenaires de l’organisation Azul y Blanco SA, car ils affirment qu’à l’époque de Gustavo Serpa au commandement de Millonarios, un seul titre a été obtenu. ligue et une super ligue locale.

Ils expliquent que les finances du club ne le soutiennent pas non plus, compte tenu également des éliminations constantes des tournois internationaux, des mauvaises performances et du faible taux de participation à d’autres compétitions, car, malgré avoir conquis la ligue éliminée pour se qualifier pour la Copa Conmebol Sudamericana 2021, ils ont perdu le quota en séries éliminatoires contre le Deportivo Cali par voie de pénalités.

