Selon les médias américains, la fortune de Shakira pourrait dépasser 300 millions de dollars, un montant qui la place parmi les femmes les plus puissantes du monde, selon le magazine Forbes en 2015 et qui, à ce jour, la positionne comme l’une des artistes les plus riches. . Avec elle, Shakira a acheté des hôtels particuliers dans différentes parties du monde où elle a passé certaines étapes de sa vie.

La maison principale du Colombien est celle située à Esplugues de Llobregat, à Barcelone. Le manoir mesure 3 800 mètres carrés et abrite un court de tennis, une piscine, un cinéma, une salle de sport et des salles de conférence. Cette maison a cinq étages: deux souterrains et trois hauts. Du prix de cette propriété, seul ce que Shakira a payé pour le terrain non bâti est connu, environ 900 mille euros, selon El Comercio.

L’autre propriété à Barcelone est Pedralbes, près du stade Camp Nou, où joue l’équipe de Barcelone de son petit ami Gerard Piqué. Cette maison de maître a 1300 mètres carrés avec quatre étages, deux piscines, une cuisine panoramique, une salle de sport et des espaces verts. Cette maison aurait coûté 5 millions d’euros. Dans cette maison, a rapporté El País, le couple a été victime d’un vol, donc leur sécurité a été renforcée et maintenant ils sont derrière un haut mur et des arbres qui empêchent la vue directe. Dans cette maison, Shakira, Piqué, Milan et Sasha passaient la quarantaine, cependant, la famille se serait rendue à Barranquilla début décembre et ensuite ils seraient en Suisse après la fin de l’année.

L’une des propriétés les plus connues de Shakira est celle qu’elle tente de vendre depuis 2009, située à Miami, dans le secteur des étoiles luxueuses et où elle est voisine de Jennifer López, Matt Damon et Paulina Rubio. Cette maison que le Colombien a acquise en 2001 pour près de 3 millions de dollars dispose de 750 mètres carrés, avec sept salles de bain, six chambres, un salon extérieur et une salle de sport, elle est également face à la mer. Depuis 2018, il cherche à le vendre et à plusieurs reprises le prix a baissé, mais jusqu’à présent, il n’a pas réussi à convaincre quelqu’un de l’acheter pour 11,6 millions de dollars.

Le Trésor espagnol a fait payer à Shakira plus de 35 millions d’euros pour des évasions présumées qu’elle a commises entre 2012 et 2014, où, selon un article paru dans El País, la chanteuse a passé plus de la moitié de l’année sur le territoire espagnolmoi, ce qui l’oblige à payer des impôts. Les Mebarak ont ​​fait valoir qu’ils vivaient à Nassau, aux Bahamas, où Shakira avait une résidence depuis 2007.

C’est une île qui serait à vendre pour près de 20 millions de dollars. La chanteuse a contribué au paiement du service d’électricité, de gaz et d’énergie en faisant valoir son séjour, mais le Trésor a vérifié qu’une entreprise les avait payés et que seuls ceux qui s’occupaient d’elle vivaient dans la maison. Apparemment, les propriétaires de Plusieurs îles de cet endroit seraient, en plus du Colombien, Alejandro Sanz et Roger Waters, ancien membre de Pink Floyd.

L’une des maisons qui n’appartient plus à la chanteuse est une ferme à Punta del Este, en Uruguay, où elle a vécu à plusieurs reprises avec son ex-partenaire, Antonio de la Rúa. Le nom de cette propriété était La Colorada et maintenant, il appartiendrait à l’Argentin.