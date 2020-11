La crise laitière ne s’arrête pas. Cependant, cette année, la production laitière a enregistré une augmentation de près de 8%

La production laitière en Argentine a connu une croissance constante au cours de cette année, se classant comme le pays qui l’a le plus augmenté dans sa comparaison interannuelle entre les principaux producteurs mondiaux, même avec l’impact de la pandémie et une crise économique qui s’est aggravée en les derniers mois.

Cependant, le climat plus sec qui promet de durer quelques mois et le gel du prix payé au producteur dans un contexte de forte hausse des coûts suggèrent qu’en 2021 il y aura une baisse de la production.

Selon un rapport de l’Observatoire de la chaîne laitière argentine (OCLA), la production laitière argentine a augmenté de 7,8% entre janvier et septembre de cette année, atteignant 7,991 millions de litres par rapport à la même période l’année dernière et promet de fermer 2020 en 10,950 millions de litres, ce qui signifierait une augmentation de 5,9% d’une année sur l’autre.

Cette croissance est supérieure à 5,8% en Uruguay et 6,3% au Chili, pour ne citer que quelques pays de la région, et dépasse l’augmentation de 0,9% en Nouvelle-Zélande, 4,2% en Australie et 1 , 9% des États-Unis, les plus grands producteurs de lait du monde.

Le directeur exécutif de l’OCLA, Jorge Giraudoexpliqué à Infobae que cette amélioration de la production s’est produite parce que «L’année dernière, c’était très bas et cela a augmenté le prix du lait pour le producteur. Nous devons avoir plus de 0,30 USD le litre. Cela a généré de la rentabilité et l’a incité (le producteur) à produire davantage. Avec un revenu plus élevé, il a pu améliorer les aliments achetés à l’étranger et, à son tour, climatiquement c’était beaucoup mieux pour les pâturages et les réserves et tout cela a contribué à faire exprimer aux vaches que nous avons leur potentiel de production ».

En revanche, Giraudo a fait remarquer qu’à l’heure actuelle, il ne voit pas le même panorama, avec un climat plus sec, des prix gelés payés au producteur et un contexte de coûts en constante augmentation. «À ce moment précis, nous sommes dans un processus inverse, avec une grave sécheresse et une terrible relation entre le prix du lait et des céréales: le lait ne monte pas jusqu’au producteur, mais le prix du maïs et du soja a augmenté de façon spectaculaire, ce qui les fournitures de base de la laiterie ».

Pour cette raison, “la grande revendication du secteur primaire est d’améliorer le prix” payé par l’industrie, a déclaré Giraudo. Selon le spécialiste, la croissance de la production s’est produite dans un scénario où le producteur pouvait acheter plus de deux kilos de maïs avec l’équivalent d’un litre de lait. Aujourd’hui, cette parité est de 1,3 kilo de céréales par litre. “Ce n’est plus une affaire d’acheter du concentré pour augmenter la production car cela ne le rend pas”, a-t-il soutenu.

En ce sens, “les branches de production répondent qu’elles ont deux problèmes très graves” pour augmenter ce qui est payé au producteur, qui selon le Système de gestion intégrée de la laiterie argentine (SIGLEA) en octobre était de 19,59 dollars le litre. “C’est parce que les prix intérieurs ne peuvent pas être modifiés par les programmes de prix maximum et de soins, et lorsque nous exportons, ce qui sera presque un record cette année avec une augmentation de 50%, cela se fait avec des retenues.”

“Une grande partie de l’amélioration des prix peut provenir du fait que l’industrie peut exporter sans droits d’exportation et pourrait encourager un secteur qui a besoin d’améliorer les prix, car tout ce qui est plus aujourd’hui, vous en avez moins cette année cela vient », a-t-il expliqué.

Sous ce panorama, il a condamné: «Avec un séchoir déjà installé et quand ils veulent acheter de la nourriture, ils peuvent acheter près de la moitié de ce qu’ils ont acheté l’année dernière, ajoutant que maintenant nous allons au cycle minimum saisonnier, il est garanti que la production chutera très fortement s’il n’y a pas d’amélioration la condition de prix ».

Plus de plaintes de producteurs

Le secteur productif se plaint déjà depuis longtemps de cette situation et met l’accent sur deux enjeux centraux: le prix payé dans la laiterie et l’augmentation des coûts. Cette fois, c’est au tour des producteurs du district de Buenos Aires de Trenque Lauquen, qui ont publié les chiffres qui les affligent et ont demandé la suppression des retenues sur les exportations de produits laitiers qui généreraient une hausse des valeurs, en faisant remarquer que l’approvisionnement intérieur “est assuré” .

Le vice-président de la société rurale de la ville susmentionnée, Ignacio Kovarsky, assuré Infobae Quoi le secteur avait «une forte perte de pouvoir d’achat dans la laiterie, avec l’augmentation des coûts. 70% de nos dépenses sont dollarisées, des loyers des champs à la nourriture et aux machines. Avec les dévaluations successives qui ont lieu chaque mois, ainsi que la hausse du soja et du maïs, nous avons eu un grand retard de pouvoir d’achat ».

Selon nos propres calculs, le prix payé au producteur en pesos a augmenté de 12% dans la comparaison d’une année sur l’autre (octobre 2019-octobre 2020), mais s’il est mesuré en dollars, la valeur a chuté de 15%. Pendant cette période, le dollar officiel a augmenté de 32%, le maïs 76%, le soja 137%, l’alimentation équilibrée 61% et les loyers 137%.

Pour remédier à cette situation, Kovarsky a indiqué qu’une action urgente était la suppression des retenues à la source sur les exportations, ce qui “nous permettra une plus grande capture des prix”, et a déclaré que “à long terme, un marché concurrentiel et transparent peut être mis en place pour que faire pencher un peu le champ, car aujourd’hui tout est du côté de l’industrie et des supermarchés ».

«Nous sommes dans une situation très difficile. Nous disons toujours que c’est l’une des productions qui produit plus de racines, que plus de main-d’œuvre jour et année après année, nous perdons des fermes laitières de manière désespérée “, a-t-il déclaré et conclu:” Ils doivent enlever la jambe de notre tête, supprimer les rétentions Et voyez quel genre d’aide fiscale peut être accordé à la ferme laitière parce qu’elle est en train de s’effondrer. C’est insoutenable ».

