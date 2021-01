(Photo: Pixabay)

Une coutume de la célébration de la fin de l’année dans la région des Caraïbes en Colombie s’est presque terminée par une tragédie pour une famille du quartier de Kalamary, au sud de Barranquilla. Un couple marié, tout en partageant un câlin du Nouvel An, a été touché par des balles perdues.

L’incident s’est produit à minuit le 1er janvier 2021, au milieu de la confusion entourant les sons de la poudre à canon mélangés à ceux des détonations d’armes à feu.

Lorsque l’horloge sonna 12, Nilson José Nuez Guzmán, 27 ans, et Paola Lizeth Socarrás Martínez, 38 ans, se sont embrassés pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année. À ce moment-là, la femme a manifesté de la douleur et, en prenant ses distances, Nuez s’est rendu compte qu’il était blessé.

«Elle a dit que ça faisait mal et que le garçon quand il a levé un bras, il coulait du sang. C’était beaucoup de sang en un clin d’œil “, a exprimé la mère de la femme, Carmen Socarrás, pour Caracol Noticias. Sa fille a reçu une balle dans le dos et son gendre a été touché par le projectile dans l’un de ses bras.

«Ma sœur se tenait sur l’estrade et serrait son mari dans ses bras, mais il y avait des gens là-bas qui brûlaient de la poudre à canon et faisaient la fête, quand elle a dit qu’elle avait mal au bras et c’est là que nous avons réalisé qu’elle était blessée. Il (son mari) se vérifie également et se rend compte qu’il a également été touché », Javier Socarrás, le frère de Paola Lizeth, a raconté dans un témoignage recueilli par El Heraldo.

Le jeune couple a été transféré à l’hôpital Camino La Manga, un centre de santé dans le sud de la capitale de l’Atlantique, pour soigner les blessures causées par les projectiles.

La police métropolitaine de Barranquilla enquête sur l’incident pour trouver les responsables. “Le processus va commencer, puisqu’il n’y a pas eu de flagrant délit, cela sera dû à la possession illégale d’armes et aux blessures qu’elles ont causées”, le commandant de la police de Barranquilla, le général Ricardo Alarcón, a désigné Caracol.

Bilan de fin d’année à Barranquilla

Le commandant Alarcón, en conversation avec la radio de la police nationale, a rapporté l’équilibre de l’ordre public qui laisse la célébration du Nouvel An pour la capitale atlantique. «La police informe la communauté que dans la nuit du 31 décembre, elle a dû assister à 304 combats qui ont eu lieu dans la ville, dont ils ont appelé pour y assister; 3 500 appels ont également été reçus, dont 1 800 à 123 et le reste aux autres numéros des quadrants respectifs », Il a déclaré, ajoutant que 70 habitants de la ville devaient également être transférés à l’Unité des services pour la coexistence citoyenne et la justice (UCJ).

En outre, les policiers ont dû imposer 127 convocations pour des infractions liées au non-respect de la loi sèche et des mesures de couvre-feu établies pour les vacances. À cela, le général Alarcón a ajouté que l’institution «Il a démantelé 329 partis. Une grande partie des appels adressés à 123 concernait justement des volumes élevés, des foules de gens et des fêtes qui débordaient dans toutes les mesures ».

Ce 2 janvier, Barranquilla s’est encore réveillé sous les mesures de couvre-feu jusqu’à 6 heures du matin. Par la suite, la circulation normale sur le territoire de la capitale atlantique a repris.

