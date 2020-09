SHAVER LAKE, Californie – Debout au sommet d’une ligne de crête, Ray Slocum a regardé les flammes du Creek Fire se rapprocher de la maison de longue date de sa famille blottie dans une petite vallée le long du Dry Creek.

Le feu de 274 miles carrés avait brûlé au moins 60 des maisons de son voisin, et Slocum regarda avec anxiété la fumée se déverser sur le flanc de la colline et des flammes orange vif lécher le sous-bois.

L’incendie a également détruit au moins 278 bâtiments mixtes commerciaux-résidentiels, selon les pompiers. La plupart de ces dommages se sont produits dans les deux premiers jours de l’incendie, car les vents violents et les températures à trois chiffres ont alimenté une croissance explosive qui a dépassé la capacité des pompiers à le contrôler.

« Les incendies se produisent », a déclaré Slocum, 49 ans, un bûcheron de troisième génération, en regardant l’incendie. « Mais c’était le pire des cas. Cela est allé si vite, la quantité de terrain couverte, je n’ai jamais rien vu de tel. »

Le Creek Fire est l’un des plus de 100 incendies majeurs qui ont brûlé près de 7 000 miles carrés dans 13 États de l’Ouest, de l’Oregon au Colorado, en passant par l’Utah et l’Arizona.

La Californie, qui connaît sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, représente près de 4000 miles carrés de ce total, et deux mois supplémentaires des mois les plus venteux et les plus secs de la saison sont encore à venir. La portée est sans précédent: six des 20 plus grands incendies de forêt de l’histoire de la Californie se sont produits cette année, selon Cal Fire, l’agence nationale des incendies.

La saison des incendies de 2020 a battu des records, non seulement pour la quantité totale d’acres brûlées à un peu plus de 3 millions, mais aussi pour 6 des 20 plus grands incendies de forêt de l’histoire de la Californie cette année. pic.twitter.com/CmmhH5wTVX – CAL FIRE (@CAL_FIRE) 10 septembre 2020

Les incendies de forêt causent des dizaines de milliards de dollars de dommages aux maisons et autres biens chaque année, menacent l’approvisionnement en eau potable en obstruant les lacs et les rivières de cendres et remplissent le ciel de particules qui ont fait de l’air californien l’un des plus sales au monde.

Alors que la saison des incendies de forêt en Californie se termine généralement à la fin de l’automne, le changement climatique a prolongé la saison pour essentiellement toute l’année en raison des températures plus élevées et des conditions plus sèches. La pire saison des incendies de forêt jamais enregistrée avant cette année a été 2018, quand environ 3000 miles carrés ont brûlé et 100 personnes sont mortes.

Les restes d’une maison détruite par l’incendie du ruisseau près de Shaver Lake, en Californie, le 9 septembre 2020.

« Le feu après le feu continue de frapper les records », a déclaré Dan Berlant, un porte-parole de Cal Fire, qui compte plus de 6 100 travailleurs à plein temps et environ 2 600 travailleurs saisonniers aux prises avec les incendies. « Nous ne sommes qu’en septembre et nous avons déjà plus de 2,5 millions d’acres. Nous n’avons pas seulement dépassé 2018, mais nous l’avons dépassé, et il nous reste quatre mois à parcourir. »

Cal Fire dépend normalement fortement de milliers de détenus des prisons d’État pour aider à lutter contre les incendies, mais les problèmes de coronavirus ont limité leurs déploiements cette année. Cela a laissé Cal Fire épuiser ses propres ressources, et l’agence paie maintenant les services d’incendie locaux pour doter les casernes de pompiers de l’État.

La Garde nationale de Californie a également déployé 1 300 soldats pour aider à la lutte contre les incendies. Les pompiers en première ligne ne peuvent pas réagir assez rapidement alors que les superincendies qui brûlent des millions d’arbres tués par la sécheresse et les infestations d’insectes bondissent de kilomètres en une seule soirée, attisés par des vents chauds et secs qui devraient durer encore plusieurs mois.

« C’est une grande préoccupation pour nous, non seulement les dangers inhérents aux incendies mais aussi la fatigue des pompiers », a déclaré Berlant. « Il peut y avoir un certain soulagement, mais dans des mois. »

Les experts affirment qu’une confluence de facteurs est à l’origine des incendies massifs de cette année: un été chaud et sec, des montagnes fortement boisées pleines d’arbres morts et un nombre croissant de maisons dans ces forêts.

Bien qu’il soit facile de dire que les politiques anti-forestières menées par les écologistes sont à blâmer, le changement climatique causé par l’homme est le vrai problème, a déclaré Glen MacDonald, professeur distingué de géographie, d’écologie et de biologie évolutionniste de l’UCLA et expert international du changement climatique et les incendies de forêt.

Le climat de la Californie est plus chaud et plus sec. La saison des feux de forêt est plus longue. Et plus de terres brûlent chaque année maintenant qu’au cours des décennies passées. En réponse, les responsables de l’État augmentent les dépenses pour lutter contre les incendies et font maintenant régulièrement appel à l’aide du plus grand pétrolier de lutte contre les incendies au monde, un 747 converti connu sous le nom de Global Supertanker.

«Cela est allé bien au-delà du point de demander« le voyons-nous? », A déclaré MacDonald. « Cela ne devrait pas être une surprise. Nous avons vu cela s’accélérer au cours du 21ème siècle. C’est comme ce vieux film Groundhog Day. »

Matt Marvin, à gauche, et Ray Slocum regardent comme un pétrolier de lutte contre les incendies 747 se prépare à déposer un retardateur sur un point chaud du Creek Fire près de Shaver Lake, en Californie, le 9 septembre 2020. Le 747 est connu sous le nom de Global Supertanker, et il s’agit du plus grand pétrolier anti-incendie au monde.

MacDonald a déclaré que la façon dont l’incendie du ruisseau a brûlé est particulièrement préoccupante: malgré un effort concerté au cours des dernières années pour éclaircir la forêt et abattre des arbres et des broussailles près des maisons, les flammes ont traversé ces zones sans ralentir de manière significative, même dans les zones qui ont brûlé comme récemment en 2016.

Bien que les experts forestiers disent depuis longtemps que la réduction de la quantité de sous-bois et de grands arbres peut aider à empêcher les petits incendies d’exploser en taille, MacDonald a déclaré que le changement climatique avait modifié l’équation.

« Je pense que nous allons découvrir, malheureusement, si l’un quelconque de ces efforts d’atténuation des incendies dans les forêts peut réellement aider à réduire ces incendies », a-t-il déclaré. « L’idée qu’un éclaircissage sélectif va arrêter un feu très chaud et brûlant – eh bien, cela ne semble pas être le cas. »

Slocum et son collègue Matt Marvin, 27 ans, en ont été témoins de première main sur le Creek Fire. Les deux gèrent une entreprise d’aménagement paysager et ont passé la majeure partie de l’été à éclaircir une bande de forêt de 400 acres près de deux quartiers ruraux, une décision que les responsables locaux pensaient aider à protéger les maisons lorsqu’un incendie de forêt a inévitablement éclaté. Au lieu de cela, le feu a explosé dans la zone et maintenant les pompiers ont du mal à contenir les flammes qui, selon eux, pourraient brûler pendant un mois.

« Cela n’a pas vraiment fonctionné comme prévu », dit Marvin avec nostalgie en regardant la fumée s’élever au-dessus de la cabine de sa famille. « Je ne pense pas que quiconque ait anticipé le feu venant de l’autre direction. »

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Wildfires: En Californie, des flammes rapides étourdissent les résidents