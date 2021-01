Par Joseph Tanfani, John Shiffman, Brad Heath, Andrea Januta et Mark Hosenball

6 janvier (.) – Le chaos à l’intérieur du bâtiment du Congrès américain mercredi s’est produit après que les forces de police protégeant le complexe législatif aient été submergées par une foule de partisans du président Donald Trump, ce que les responsables de l’application des lois ont appelé comme un manque de préparation catastrophique.

Le siège du Capitole, qui abrite à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, est l’une des erreurs de sécurité les plus graves de l’histoire récente des États-Unis, ont déclaré des responsables de l’application des lois en exercice et à la retraite, ce qui en fait l’un des symboles les plus graves de figures reconnaissables de la puissance américaine dans une scène de violence politique.

Des événements tels que l’inauguration présidentielle impliquent des plans de sécurité détaillés de la part de nombreuses agences, mais il était beaucoup moins prévu de protéger la session conjointe du Congrès qui s’est réunie pour ratifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020, ont déclaré des responsables.

La déchéance est survenue malgré les avertissements clairs d’actes de violence possibles de la part de partisans fidèles de Trump, enflammés par les affirmations non fondées du président selon lesquelles les élections étaient frauduleuses et qu’elles cherchaient à bloquer l’investiture du président élu Joe Biden.

La sécurité était initialement gérée presque exclusivement par la police du Capitole, une force de 2 000 membres sous le contrôle du Congrès et dédiée à la protection des terres du Capitole de 50 acres. Pour des raisons qui n’étaient pas claires au début de jeudi, d’autres agences du vaste appareil de sécurité du gouvernement fédéral ne sont pas apparues pendant des heures alors que des émeutiers assiégeaient le siège du Congrès.

Le Capitole est à une courte distance de l’endroit où Trump, dans un discours anti-électoral juste avant le début des émeutes, a qualifié le vote d ‘”assaut flagrant contre notre démocratie” et a exhorté ses partisans à “marcher jusqu’au Capitole”. sur une «marche pour sauver l’Amérique».

Le recomptage des votes électoraux pour les élections présidentielles au Congrès, généralement une formalité, a été précédé par des semaines de menaces sur les réseaux sociaux selon lesquelles des manifestations pro-Trump pourraient conduire à la violence.

Malgré des rumeurs de danger, la police du Capitole n’a pas demandé l’aide préalable d’autres agences fédérales telles que le département de la sécurité intérieure pour garder le bâtiment, selon un haut responsable. Et les renforts de la garde nationale, convoqués par le maire de la ville, ne se sont mobilisés que plus d’une heure après que les manifestants ont brisé pour la première fois les lignes de police.

À l’opposé, les agences ont été déployées de manière agressive par l’administration Trump lors de manifestations contre la brutalité policière l’été dernier à Washington et ailleurs aux États-Unis.

La police du Capitole n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les officiers de la force sont formés pour éloigner les manifestants des marches de marbre du Capitole et protéger l’enceinte comme une citadelle. Mais il y a tellement de fenêtres et de portes dans tout le XIXe siècle qu’il est difficile de toutes les défendre, a déclaré Terrance Gainer, qui a été chef de la police du Capitole et plus tard en tant que sergent d’armes du Sénat américain.

“Une fois qu’ils ont perdu les escaliers, ils ont perdu les portes et les fenêtres”, a déclaré Gainer.

Alors que des hordes d’émeutiers entraient au cœur de la législature américaine, on pouvait les voir à la caméra errer librement dans les couloirs, se balancer sur un balcon, fouiller les bureaux de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et même s’asseoir. dans la chaise réservée au président du Sénat.

Un photographe de . a capturé un émeutier portant un grand drapeau confédéré sur son épaule alors qu’il entrait dans le Capitole, une image très évocatrice de l’insurrection ratée de 1861-1865 contre la République américaine par les États du sud dans un effort pour perpétuer le esclavage.

«J’ai vraiment dû me débarrasser de l’incrédulité parce que je ne pensais pas que vous pouviez entrer dans le Capitole», a déclaré Gainer, l’ancien chef de la police. “J’ai une grande confiance dans les hommes et les femmes qui protègent le Congrès, mais il faudra un recomptage complet. Nous allons devoir faire un examen approfondi de ce qui a mal tourné.”

Les législateurs à l’intérieur du bâtiment ont blâmé le manque de préparation à la faille de sécurité historique. “Je pense que la police a fait du bon travail dans les circonstances, mais il n’y avait manifestement pas assez de planification”, a déclaré Vicente Gonzalez, un législateur démocrate du Texas.

La manifestation planifiée depuis longtemps, a déclaré González, a exigé une “démonstration de force écrasante” de la part de la police.

COMÉDIE POLICE

Certains membres du Congrès démocrates, préoccupés par la perspective de la violence, ont tenté pendant plus d’une semaine de faire pression sur les agences pour obtenir des informations sur ce qu’ils savaient des menaces ou des contre-mesures, selon une source au Congrès. Mais rien n’indiquait que quiconque rassemblait des informations sérieuses sur d’éventuelles émeutes ou envisageait de les contrer, a déclaré la source.

Les forces de l’ordre dans la capitale américaine passent souvent des semaines ou des mois à se préparer à de grandes manifestations, a déclaré un ancien responsable du ministère de la Justice. Les responsables de dizaines d’agences, y compris la police locale, la police du Capitole, les services secrets et la police du parc fédéral, se réunissent généralement au bureau extérieur du FBI à Washington pour coordonner leur réponse. Mais on ne sait pas combien il y avait de planification pour l’événement de mercredi.

Mercredi, un haut responsable fédéral connaissant les plans visant à protéger d’autres sites gouvernementaux, y compris l’endroit où Trump s’est exprimé, s’est dit surpris que la police du Capitole ne soit pas mieux préparée.

“On aurait dit que les flics de Keystone (une comédie cinématographique) étaient là”, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. “Cela n’aurait jamais dû arriver. Nous savions tous à l’avance que ces gens viendraient, et le premier ordre de la police est d’être présent.”

“La police du Capitole est essentiellement une force de garde, il est donc difficile de comprendre pourquoi elle n’était pas mieux préparée”, a-t-il ajouté.

Les défis de la protection du Capitole ont été discutés lors d’audiences et dans des rapports pendant des années. En 2013, Gainer a déclaré qu’il avait proposé une clôture, appelée Capitol Gate, pour arrêter un assaut massif, mais elle n’a jamais été construite.

“L’idée a été catégoriquement rejetée”, a-t-il dit, car les membres du Congrès voulaient protéger l’accès public et ne voulaient pas que le complexe ressemble à une forteresse.

TRUMP A COMMENCÉ LA MARCHE

Trump a promis sur Twitter un événement «sauvage» visant à inverser sa défaite aux élections de novembre dernier et a semblé encourager ses partisans à agir. “Notre pays en a assez et nous ne le prendrons plus”, a-t-il déclaré lors du rassemblement de mercredi. “Vous devez montrer de la force et vous devez être fort.”

La Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur le rôle de Trump dans la promotion de manifestations violentes ou l’effondrement de la sécurité à Capitol Hill.

Alors que Trump rentrait à la Maison Blanche, la foule se dirigeait vers le bâtiment du Congrès.

Après que le périmètre a été rapidement franchi, les agents du Capitole semblaient être seuls à combattre les extrémistes sur les marches du bâtiment, selon les témoignages et la vidéo de la scène. Ils n’ont pas pu protéger toutes les portes et fenêtres du complexe et les manifestants sont entrés. Des images ont montré que des agents étaient submergés par des intrus plus nombreux qu’eux alors que la foule à l’extérieur se chiffrait par milliers.

Deux responsables ont déclaré que les autorités de la ville voulaient éviter une réponse militarisée dans les jours précédant la manifestation. Ils craignaient que les scènes de la dure réponse fédérale aux manifestations antiracistes devant la Maison Blanche en juin ne se répètent. Ils ont ajouté que l’on ne sait pas pourquoi il a fallu si longtemps aux forces de police de la ville pour arriver au Capitole.

En tout cas, ont-ils ajouté, le retard était excessif. Un responsable américain de la défense a déclaré que le maire, Muriel Bowser, avait appelé les troupes de la Garde nationale vers 14 heures, environ 45 minutes après que les émeutiers aient franchi la première clôture. Le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, a activé la Garde nationale à 14h30, a-t-il ajouté.

À ce moment-là, le Capitole était fermé. Dans la rotonde, la salle circulaire emblématique sous le dôme du Capitole, des masques lacrymogènes ont été distribués. La police a évacué le vice-président Mike Pence – qui était là pour présider le recomptage officiel des votes du collège électoral pour les élections que lui et Trump ont perdues – et des membres de la Chambre des représentants et du Sénat. La police a utilisé du gaz poivré et du gaz lacrymogène contre les manifestants. Ils ont essayé de bloquer les portes avec des meubles mais ont rapidement perdu la bataille.

La police du Capitole a tiré et tué une femme à l’intérieur du bâtiment et des bombes tubulaires ont été récupérées dans les bureaux des comités nationaux démocrate et républicain, a déclaré le chef de la police de Washington, Robert Contee, qui n’a pas expliqué qui dirigeait les policiers. tirer sur la femme.

APPELÉ À «RISE» PAR TRUMP

Alors que l’invasion du Capitole par la foule était sans précédent, il y a eu de nombreux avertissements dans les jours qui l’ont précédée. De nombreux partisans de Trump qui se sont rendus dans la capitale ont partagé des plans et se sont organisés sur des sites Web de médias sociaux comme Parler, une plate-forme de type Twitter qui a attiré des groupes d’extrême droite.

Certains cartels ont discuté des moyens de faire passer des armes à Washington. Dans un post à Parler, le chef du groupe extrémiste Proud Boys, Enrique Tarrio, a promis la présence du groupe au rassemblement de mercredi. Tarrio a été arrêté lundi à Washington pour avoir détruit des biens lors d’une manifestation le mois dernier et possédé un magazine d’armes à feu. Il a plaidé non coupable mais a reçu l’ordre de quitter la ville mardi.

Joe Biggs, un organisateur des Proud Boys, a déclaré que plus de 65 membres de son groupe avaient assisté aux manifestations, mais il ne savait pas si l’un d’entre eux était entré au Capitole. Il a ajouté qu’il avait conseillé aux autres membres d’éviter les confrontations avec la police.

Sur Twitter, au 1er janvier, il y avait 1480 messages de comptes liés au mouvement de théorie du complot QAnon qui faisaient référence au rassemblement de Trump le 6 janvier et contenaient des références à la violence, a déclaré un ancien responsable du renseignement qui surveille les extrémistes. dans les réseaux sociaux. Celles-ci comprenaient des appels à un «soulèvement patriotique».

Dans un article populaire sur l’application vidéo TikTok, un homme a déclaré qu’apporter des armes à Washington était «la principale raison pour laquelle nous y allons».

Neil Trugman, un ancien officier du renseignement de la police du Capitole, a qualifié l’invasion du complexe d’incompréhensible. Il a dit que la force s’adressait généralement à des groupes beaucoup plus petits avec des règles conçues pour permettre la liberté d’expression.

«Nous assistons tous à quelque chose que nous n’avions jamais imaginé», a déclaré Trugman, qui a récemment pris sa retraite en tant que chef de la police d’Amtrak, la compagnie américaine de trains de voyageurs. “Je ne suis pas sûr qu’un chef de police aurait pu gérer cela différemment.”

Trugman a reproché à Trump d’avoir incité à l’émeute: “Ce n’est plus juste une manifestation. Ils ont franchi la ligne. C’est du terrorisme.”

(Reportage supplémentaire par Idrees Ali, Michael Berens, Andrea Januta, Linda So, Jaimi Dowdell et Ted Hesson; édité en espagnol par Javier López de Lérida)