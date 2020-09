SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu dans des zones touchées par le typhon dans le nord-est, a limogé un haut responsable et a promis d’envoyer 12000 travailleurs de Pyongyang pour des efforts de redressement, ont rapporté dimanche les médias d’État.

C’est la dernière d’une série de visites très médiatisées de Kim et de ses adjoints dans des régions touchées par des catastrophes naturelles ces dernières semaines. Certains experts disent que Kim a probablement tenté de projeter l’image d’un dirigeant s’occupant des moyens de subsistance des gens alors qu’il cherche à renforcer l’unité interne face à la pandémie de coronavirus et aux sanctions imposées par les États-Unis.

L’Agence centrale de presse coréenne a déclaré que Kim s’était rendu samedi dans la province du Hamgyong du Sud, qui avait été frappée par le typhon Maysak la semaine dernière. Il a déclaré que Kim avait été informé que le typhon avait détruit plus de 1000 maisons et inondé des bâtiments publics et des terres agricoles dans les zones côtières du Hamgyong du Sud ainsi que dans la province voisine du Hamgyong du Nord.

KCNA n’a signalé aucun décès ni aucune blessure dans les deux provinces. Mais le principal journal du pays, Rodong Sinmun, a déclaré samedi que « des dizaines de victimes » avaient été signalées dans la province de Kangwon, au sud des provinces du Hamgyong, et que les responsables de Kangwon seraient « gravement punis » pour ne pas avoir évacué les résidents vers la sécurité.

Kim a également convoqué une réunion politique de haut niveau là-bas, où il «a souligné la nécessité de faire de la campagne de relèvement après les dommages un travail politique important et une occasion de consolider l’unité à une seule mine», a déclaré KCNA.

Kim a déclaré que les autorités devaient émettre «un ordre de mobilisation générale» pour assurer l’approvisionnement rapide en matériaux pour les travaux de réhabilitation et a exhorté les membres du Parti des travailleurs au pouvoir à Pyongyang, la capitale, à prendre les devants.

Dans une lettre ouverte distincte adressée aux membres du parti à Pyongyang, Kim a déclaré que les 12 000 divisions de l ‘«élite» du parti seraient envoyées pour aider à la reprise dans les provinces du sud et du nord du Hamgyong.

KCNA a déclaré que Kim avait également licencié Kim Song Il, président du Comité provincial du Hamgyong du Sud du Parti des travailleurs.

Kim a besoin d’un plus grand soutien du public pour faire face à l’aggravation de la douleur économique causée par les sanctions américaines imposées sur son programme nucléaire et la pandémie de coronavirus qui l’avait contraint à boucler la frontière de son pays avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et pipeline économique.

La Corée du Nord a insisté sur le fait qu’elle n’avait trouvé aucun cas de virus, une affirmation largement contestée par des analystes étrangers. Malgré la pandémie, les observateurs disent que Kim organisera probablement un défilé militaire et d’autres événements nationaux le mois prochain pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs dans un effort pour renforcer le règne de sa famille.

À la fin du mois dernier, Kim s’est rendu dans une zone côtière de l’ouest touchée par un autre typhon et a exprimé son soulagement que les dégâts n’étaient pas importants. Plus tôt en août, il s’est rendu dans d’autres endroits où des jours de pluies torrentielles ont inondé des centaines de maisons et de vastes étendues de terres agricoles.

Le ministère de l’Unification de la Corée du Sud a déclaré après le voyage de Kim au début du mois d’août qu’il était rare qu’il se rende sur un site inondé, affirmant que la dernière fois qu’il l’a fait, c’était en septembre 2015.

«Les visites plus fréquentes de Kim Jong-un dans les provinces visent à montrer un« leader de la réponse populaire »aux catastrophes naturelles», a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. «Mais c’est aussi une reconnaissance directe du fait que l’élite de Pyongyang n’est pas autonome. L’attention accrue de Kim aux agriculteurs reflète une situation préoccupante des approvisionnements alimentaires dans le pays. «

Récemment, Kim a fait preuve d’une franchise inhabituelle en traitant des systèmes et des politiques défectueux.

Kim a déclaré lors de la réunion de samedi que la situation générale anti-catastrophe dans les zones côtières était «mauvaise» et que les digues maritimes n’étaient «pas correctement construites». Plus tôt cette année, il a déclaré que son pays manquait d’installations médicales modernes et a également reconnu que ses plans de développement économique n’avaient pas abouti.

KCNA a déclaré dimanche que la Corée du Nord se préparait à un autre typhon et que les autorités prenaient des mesures pour éviter d’éventuelles pertes et dégâts. L’agence météorologique sud-coréenne a déclaré que le typhon Haishen devrait contourner lundi la côte est de la péninsule coréenne avec de fortes pluies et des vents violents.