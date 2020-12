La Fondation du musée de l’informatique, des ordinateurs et des accessoires technologiques (ICATEC) est le premier musée du genre en Argentine, situé dans la ville de Buenos Aires. Il y a quelques jours, a annoncé la fermeture de son showroom et la vente de certains équipements, comme la réplique de Clementina, le premier ordinateur de l’Université de Buenos Aires.

Après avoir été fermés pendant 9 mois en 2020 et en raison des retards dans la fourniture de l’espace, ils ont dû prendre cette décision drastique. «Nous avions une qualification de musée, nous avons appris en mars de cette année qu’en décembre 2019 l’autorisation avait été retirée car certaines modifications devaient être apportées, mais cette information ne nous était jamais parvenue», explique-t-il à Infobae Carlos Chiodini, fondateur et président de la Fondation du Musée ICATEC.

Ils ont commencé à traiter une nouvelle autorisation, cette fois non plus en tant que musée, mais en tant que centre culturel. Il est à noter que les domaines de la technologie et des sciences ne font pas partie des qualifications de la ville. Ensuite, il est possible d’activer ce type de lieux en tant qu’espaces d’art ou similaires.

Le Musée a entrepris, il y a des mois, de procéder à sa réouverture. Mais en août, le responsable de cette tâche, recommandé par le secteur notation CABA, a déclaré qu’il ne pouvait plus rien faire, en raison des problèmes existants avec le bâtiment. «C’est étrange parce que dans le bâtiment, il y a d’autres locaux qui sont activés», dit-il.

D’août à novembre, ils ont commencé à rendre publique cette situation. “10 mois sans travail, sans revenu et sans autorisation, le musée ne peut pas continuer à fonctionner», Déclare Chiodini.

La semaine dernière, il a eu une réunion avec la Direction générale des musées de la ville de Buenos Aires. «Nous pensions que quelque chose de facile allait être fait, qu’ils allaient nous donner la plaquette d’autorisation. Mais ce n’était pas le cas. Je dois leur envoyer une série de procédures à respecter, allant de l’impact environnemental aux problèmes de bruit, de vent traversier et plus, même invraisemblable … », dit-il. Ce nouveau règlement coûtera au musée entre 300 000 et 400 000 $.

Clementina est à vendre. “C’est le drapeau que j’ai mis, sur notre site on demande des dons, mais si on ne lève pas les fonds dont on a besoin, on va vendre Clementina, malheureusement c’est comme ça»Soutient Chiodini.

La réplique de cet ordinateur est un projet de musée qui lui a pris 5 ans de travail. «Il n’y avait que 19 machines fabriquées dans le pays en 1959, et nous sommes entrés en contact avec un musée de Manchester qui en possédait une, et nous avons commencé à faire un travail de musée de 4 ans, la photographie, les mesures et la précision, et le musée a commencé à le construire », dit-il.

Ils ont répliqué Clementina pour expliquer aux gens à quoi ressemblait le premier ordinateur qui a créé la carrière de l’informatique mathématique, ce qu’est l’informatique aujourd’hui.. “Lors d’une réunion informatique, ils vous disent que Sadosky a amené Clementina en Argentine, mais Clementina ne l’est pas … Comment comprenez-vous que c’est une machine de 18 mètres de long? Ce n’est pas facile à expliquer ou à comprendre avec une photo. C’est pourquoi Clementina a été faite“, Explique.

«Je ne sais pas comment je vais gérer ça, quelque chose qu’ils auraient pu rendre les choses faciles, ils ont rendu les choses difficiles. Je pense que ce ne sera pas résolu, mais le musée ne fermera pas … Nous déménagerons ailleurs si nous avons une offre. Ou bien nous redeviendrons un musée itinérant… », avoue-t-il.

Comme Chiodini l’a indiqué dans un post sur Instagram du compte du Musée, ils sont surpris par le nombre de personnes qui donnent de l’argent. En entrant sur le site museodeinformatica.org.ar vous pouvez lire: «Nous vivons l’une des plus grandes périodes de changement technologique de l’histoire. Les ordinateurs sont devenus un aspect important de notre vie, de notre santé, de notre éducation, de nos loisirs et de notre style de vie. Nous avons une occasion unique d’aider à préserver les réalisations spectaculaires de l’industrie informatique au fur et à mesure que cette histoire se déroule. Et nous vous invitons à vous joindre à nos efforts pour garder cette histoire vivante. “

Il est possible de donner de l’argent qui leur permet de maintenir les locations, les services, la structure d’exposition et les restaurations. Et d’autre part, il y a un programme de bénévolat, pour des travaux de restauration ou pour cataloguer des artefacts rares et uniques, par exemple.