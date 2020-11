La hausse des prix internationaux a un impact positif sur les valeurs des exportations de soja, maïs et blé pour la campagne en cours (.)

La forte hausse des prix internationaux des céréales ces derniers mois pourrait donner un coup de main à la baisse des comptes nationaux en 2021 et ratifier le secteur agroalimentaire comme le plus grand générateur de devises du pays. La hausse des valeurs du blé, du maïs et principalement du soja porterait les recettes en devises provenant des exportations à plus de 29 milliards de dollars, portant la valeur brute de la récolte 2020/21 à près de 28 milliards de dollars.

Ceci est indiqué par un rapport du Bourse de Rosario (BCR) et des informations supplémentaires fournies à ce support. À proprement parler, les exportations de ces trois cultures, ajoutées des sous-produits du soja et prises aux prix courants, rapporteraient 29,097 millions de dollars de revenus pour le pays, 13% de plus que celui expédié lors de la campagne 2019/20, tandis que la valeur brute de la récolte atteindrait 27 927 millions USD, se positionnant 37% au-dessus du cycle précédent et atteignant un record historique.

Bien entendu, ces estimations sont conditionnées au développement de la campagne en cours, les travaux de semis de soja et de maïs ayant progressé respectivement de 20% et 40%, mais il y a des difficultés pour sa progression dans certaines zones du pays en raison de situations de déficit hydrique. Pour cette raison, l’avenir de la récolte (calculé à 50 millions de tonnes pour le soja et 48 millions de tonnes pour le maïs) dépendra de l’efficacité des pluies, puisqu’un climat plus sec est attendu dans les prochains mois en raison du phénomène. de la fille.

Dans le cas du blé, les perspectives sont un peu moins incertaines, puisque la récolte a commencé dans le nord et le centre du pays, avec des rendements bien inférieurs aux attentes en raison de la grave sécheresse qui a touché, et dans certaines régions, continue d’affecter , à la culture. Dans ce contexte, l’entité Rosario s’attend à ce que 16,7 millions de tonnes soient collectées.

Projections sur la valeur des exportations futures (Rosario Stock Exchange)

Cela dit, et si les estimations de production susmentionnées sont obtenues, le complexe de soja devrait expédier un total de 40,3 millions de tonnes de haricots, de farine et d’huile pour 19449 millions USD, bien au-dessus des 17037 millions USD enregistrés dans la campagne. passer. Dans le cas du maïs, 34,5 millions de tonnes seraient expédiées pour 7 114 millions USD (près de 1 000 millions USD au-dessus du cycle précédent), tandis que dans le cas du blé, on estime que 10 millions de tonnes seront expédiées à l’étranger pour 2 534 millions USD.

Pour Matias Lestani, Chef du département d’analyse économique des confédérations rurales argentines (CRA), la valeur totale des exportations pour la campagne 2020/21, compte tenu des cultures susmentionnées, ajoutées à l’orge, au tournesol et à leurs sous-produits, pourrait atteindre 31 858 millions USD. Cependant, il a précisé que cette simulation ne prend pas en compte le problème climatique, qui cette année est défavorable aux cultures, avec des prévisions sèches pour la région.

En ce qui concerne la perception de l’impôt via les droits d’exportation, l’Etat bénéficiera également d’une augmentation de la taxe à percevoir. Selon les calculs de la BCR, compte tenu des droits d’exportation en vigueur à partir de 2021 (33% pour le soja, 31% pour leurs sous-produits et 12% pour le maïs et le blé) et les prix FOB actuels, l’État conserverait 7523 millions de dollars. , dont la conversion en pesos serait d’environ 713 924 millions de dollars.

Des prix

Comme déjà mentionné, la hausse de l’estimation des exportations et de la valeur brute de la récolte est basée sur la tendance à la hausse des prix internationaux de juillet à cette partie, plaçant le soja aux prix les plus élevés depuis mi-2016 et le maïs à sa valeur la plus élevée en un an.

Comme détaillé par le chef du service d’analyse du courtier en céréales Grassi, Ariel Tejera, «Depuis fin juillet, les marchés céréaliers ont fait preuve d’un regain de fermeté, atteignant des valeurs jusqu’alors impensables. À Chicago, le soja a grimpé de plus de 30% (environ 100 $ la tonne) à plus de 430 $ la tonne. Le maïs a également progressé d’environ 30% (environ 40 dollars la tonne), pour graviter plus de 165 dollars la tonne, tandis que le blé a subi une évolution similaire, avec des prix qui ont gagné en fermeté dans les principales origines d’exportation du monde ” .

L’impact de la hausse des prix sur la valeur de la future récolte (Rosario Stock Exchange)

Pour Tejera, la hausse soutenue des prix est due à un ensemble de facteurs qui se développent depuis le milieu de cette année, tels que la reprise des principales économies mondiales, des taux bas et un dollar faible par rapport aux principales devises mondiales. Mais si l’on passe directement aux fondamentaux des céréales, «un changement de scénario s’impose, vers un scénario beaucoup plus serré (en offre), pour le monde, en général, et pour les États-Unis, en particulier», une question qui aussi cela se reflétait dans le maïs ».

“Ces derniers mois, le département américain de l’Agriculture (USDA) a marqué des baisses successives dans les projections de production pour le pays du nord, ainsi que des augmentations importantes du côté de la demande”, a expliqué Tejera. Si l’on prend les derniers chiffres officiels pour le soja, «un reliquat très serré est attendu pour le cycle 2020/21 dans le pays nord-américain, avec un ratio stock / consommation qui se situerait à un maigre 4,2%. Il s’agit de la valeur la plus basse depuis 2013/14. C’est une donnée très sensible pour le marché ».

Enfin, il a expliqué que “du côté de la demande, en tant que protagoniste, apparaît la Chine, qui a fait preuve d’un grand dynamisme, avec des importations qui sont projetées à un niveau historique de 100 millions de tonnes” et a ajouté la question climatique en Amérique du Sud, qui ” ajoute une question sur l’équilibre productif que le Brésil et l’Argentine atteindront. De bonnes perspectives demeurent pour le moment, mais les surprises ne doivent pas être exclues ».

Impact sur les producteurs

Le consultant agroalimentaire, Teo Zorraquin, indiqué à Infobae Quoi la hausse des prix aura un impact sur l’attente de rentabilité des producteurs, dans un contexte où les coûts de production, comme dans le cas des intrants qui «en termes historiques sont bien en dollars», mais la menace d’un climat sec surgit et le fardeau fiscal. Cependant, a priori, l’augmentation “dans Excel permet de penser que la campagne va avoir un bon revenu pour le producteur et dans certains cas reconstruire la situation financière”.

Cependant, lorsque l’on fait des investissements à long terme, en tenant compte du fait qu ‘”il y a une utilité raisonnable de penser aux investissements” avec un soja jusqu’à 350 USD pour le producteur, il y a “un paradoxe” dû au manque de confiance et règles gouvernementales peu claires pour le secteur agricole. En ce sens, Zorraquín a illustré: «Aujourd’hui, vous enregistrez un bénéfice de 100 000 USD et vous vous demandez, dans quoi est-ce que je l’investis? Et il y a la composante d’une crise des attentes ».

Projections sur les retenues à la source (Rosario Stock Exchange)

«Il y a des entreprises agricoles qui traversent une véritable crise et puis il y a des entreprises qui sont financièrement bien mais qui regardent vers l’avenir et qui se demandent que dois-je faire? Dois-je investir ou pas? Quand il s’agit d’investir dans les cultures, les gens qui travaillent plus ou moins bien n’ont pas lésiné sur les intrants, mais la question est de savoir ce qui est investi dans le futur, car cela a à voir avec des investissements qui ne reviennent pas si vite et qui à voir avec le cadre national. Si vous avez une réserve en pesos ou dans le silo, vous vous demandez si vous êtes immobilisé dans un investissement de 10 ans ou si vous êtes plus liquide attentif à une taxe sur les grosses fortunes. C’est le paradoxe », a expliqué le spécialiste.

“Le principal objectif est de” me donner confiance et des règles du jeu claires pour que nous puissions trouver du crédit et qu’une partie de mes gains ira à l’investissement “. Tant que le pays ne suscitera pas de confiance, les investissements seront limités dans l’agriculture », a conclu le consultant.

