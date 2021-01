Ortiz de Pinedo était sincère et a déclaré que l’endroit avait des chiffres rouges, donc il pourrait disparaître à jamais, en raison de la pandémie COVID-19 (Photo: Cuartoscuro)

Acteur mexicain Jorge Ortiz de Pinedo a donné de quoi parler cette semaine par les déclarations qu’il a faites concernant la situation actuelle de la Casa del Actor, un bâtiment inauguré par Mario Moreno Cantinflas en 1944.

Lors d’une interview pour l’émission Ventaneando, Ortiz de Pinedo était sincère et a déclaré que l’endroit avait des chiffres rouges, de sorte qu’il pourrait disparaître à jamais, en raison de la pandémie COVID-19.

«Il n’y a pas d’infections, nous en sommes très heureux, mais nous traversons l’étape la plus difficile de la Casa del Actor. Nous sommes très tristes, nous n’avons plus d’argent », condamné le également protagoniste de la série comique “Une famille de dix”.

De même, le comédien a exhorté Jesús Ochoa et toutes les personnes qui «dirigent l’Association nationale des acteurs (ANDA)» à avoir pitié des vieux comédiens qui sont abrités dans la maison. “Si nous ne recevons pas un don spécial de bonnes personnes, que nous pouvons donner un reçu déductible ou ils nous versent l’argent qu’ils nous doivent, la Casa del Actor devra fermer ses portes.

Cependant, c’est en février 2020 que le conflit s’est produit après qu’Ochoa a demandé une transparence (Photo: Andr {es Manuel López Obrador / Twitter.)

Au final, devant le public de l’émission qu’il anime Paty Chapoy, Jorge Ortíz s’est dit convaincu qu’Ochoa et ses proches “ils penseront d’abord aux personnes âgées et ensuite à l’argent, puisque 9 millions de pesos ont été dépensés en avocats pour se protéger et ne pas payer, et ils doivent 15 millions de pesos au Maison de l’acteur».

Le conflit que l’ANDA a est avec l’appel Maison de l’acteur, dédié à servir de logement aux artistes retraités qui ont besoin d’assistance et qui ont reçu un paiement mensuel de près de 950 000 pesos pour pouvoir couvrir les dépenses.

Cependant, c’est en février 2020 que le conflit s’est produit après qu’Ochoa a demandé une transparence pour examiner dans quoi ce montant était investi et le comparer avec les dépenses, ce que la Casa del Actor n’a pas livré. Il était alors lorsque le président de l’ANDA a décidé de retenir lesdits montants afin de rendre ledit contenu transparent.

CRITIQUES D’OCHOA

Le 19 novembre Jésus Ochoa a été critiqué par l’actrice Laura Zapata après avoir rencontré le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

Zapata, dans ses remarques constantes envers la guilde par intérim, est une position de fer contre l’acteur Jesús Ochoa, qui a été critiqué pour sa gestion de l’ANDA.

Jesús Ochoa a été critiqué par l’actrice Laura Zapata après avoir rencontré le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador (PHOTO: MEILLEUR THÉÂTRE /CUARTOSCURO.COM)

“Tel pour lequel, paire de Jesús Ochoa corrompus a laissé notre bien-aimé #ANDA entre les mains d’acteurs ennemis pillage sans autorisation de l’Assemblée, la caisse de retraite qui par statut est interdite. Quel dédain, notre drapeau national entre les mains de gens licencieux. Tête et égratignure », avait-il dit à l’époque.

Le commentaire de l’actrice a été controversé et a immédiatement suscité des commentaires en faveur et contre l’actrice, puisque les deux adeptes de Jesús Ochoa et Andrés Manuel López Obrador l’ont attaquée, tout comme leurs adversaires.

Les les problèmes entre Jesús Ochoa et Laura Zapata ne sont pas récents, puisque c’est l’ANDA elle-même qui a accusé Zapata d’avoir utilisé une partie du fonds pour un détournement de ressources millionnaire alors qu’il faisait partie de l’association, en compagnie de leaders controversés tels que Lety Rodríguez et Lilia Aragón.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS

Belinda a avoué que Christian Nodal aimerait la voir avec un corps plein de tatouages

La performance impressionnante de Katy Perry à ‘Celebrating America’

Avec de forts symptômes et incapable de recevoir des soins médicaux: Julián Gil a tenté d’être hospitalisé après avoir été infecté par COVID-19