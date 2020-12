Les concours 2021 ont été reportés à 2023 .

L’Europe souffre d’une ré-épidémie de coronavirus et de nombreux pays ont opté pour le verrouillage (fermeture de diverses activités) en Amérique du Sud Cette deuxième vague n’est pas encore arrivée, mais elle pourrait avoir lieu au début de l’année prochaine, selon certaines estimations. Dans ce contexte, La FIFA a décidé de suspendre les Coupes du monde juniors 2021 femmes et hommes pour éviter d’autres infections.

L’année prochaine Les Coupes du monde masculines U20 et Pérou U17 devaient être disputées, ainsi que la Coupe du monde féminine indienne U17. Tout cela s’est passé en 2023, tout comme le Costa Rica féminin U20. qui était initialement prévu pour 2022. En raison de l’épidémie de coronavirus mondial, le transfert de tant d’équipes dans différents pays et le différend même des compétitions de qualification continentales constituaient un danger pour les joueurs eux-mêmes, la Maison mère du football mondial a donc choisi de réorganiser calendrier.

«La pandémie de coronavirus continue de présenter des défis pour nous d’accueillir des compétitions sportives internationales et de limiter l’effet sur les voyages internationaux. La FIFA a consulté des experts, y compris les associations mêmes qui doivent accueillir les deux événements initialement prévus pour 2021. Dans ce cadre, il est devenu clair que la situation mondiale n’a pas atteint le niveau de normalisation suffisant pour relever ces défis», Indique le communiqué publié ce jeudi.

«La FIFA tient à exprimer sa gratitude à toutes les associations membres, ainsi qu’aux autorités indonésiennes et péruviennes, pour leur engagement et pour les préparatifs du tournoi qui ont été réalisés jusqu’à présent. La FIFA a hâte de continuer à travailler avec les pays hôtes pour organiser des tournois réussis. »

La Colombie devrait accueillir le tournoi sud-américain U20 .

À leur tour, la FIFA et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) avaient déjà annulé le Sub 20 sud-américain qui allait avoir lieu en février 2021 en Colombie en raison de la pandémie de coronavirus, a rapporté mercredi la Fédération colombienne de football. La FCF a déclaré dans un communiqué que la décision était due au “Les revers que le monde a connus en raison de covid-19”. Les équipes nationales, comme l’Argentine, avaient déjà commencé les séances d’entraînement pré-compétitif et reculeraient.

Le tournoi sub 20, qui a attribué quatre places pour le Coupe du monde d’Indonésie 2021, devrait être fait dans La Colombie entre le 2 et le 27 février, tandis que le sub 17, qui a livré quatre billets à Pérou 2021, aura lieu dans Equateur. Pour sa part, les éliminatoires de la Coupe du monde de beach soccer qui se jouera en Russie ont été fixés pour mai, basés au Brésil.

