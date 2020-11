Les Américains célébraient jeudi un jour de Thanksgiving transformé par un coronavirus, le défilé traditionnel de Macy’s limité à un événement télévisé et de nombreuses familles se sont résignées à se rassembler en vidéo pour le dîner de dinde rôtie.

Monde de Miami / .

L’action de grâce, lorsque les familles et les amis organisent généralement des rassemblements massifs pour célébrer et se souvenir des bénédictions de la vie, a été perturbée par la pandémie. Au cours des dernières semaines, les infections et les décès ont augmenté, car les températures plus froides ont conduit les gens à rester à l’intérieur, où le virus se propage plus facilement.

Le défilé de Thanksgiving Day de Macy à New York, un spectacle de ballons géants de personnages pour enfants qui ravit les enfants depuis près d’un siècle, a été considérablement réduit.

L’itinéraire a été raccourci à un seul pâté de maisons au lieu des 4 kilomètres habituels, les manutentionnaires de ballons ont été remplacés par des véhicules spécialement équipés et les spectateurs n’ont pas pu s’aligner dans les rues comme auparavant.

Les vacances arrivent à un moment de stress économique terrible pour des millions d’Américains.

Les demandes initiales de chômage ont augmenté la semaine dernière, ont montré mercredi les données du gouvernement, suggérant que la récente explosion des infections au COVID-19 et les restrictions commerciales qui en résultaient sapaient le marché du travail.

Les hospitalisations aux États-Unis pour COVID-19 ont atteint un record de 89000 mercredi, et les experts préviennent que Thanksgiving pourrait augmenter considérablement le nombre de morts qui a dépassé 260000 à travers le pays.

Malgré les conseils des Centers for Disease Control de rester chez eux pendant les vacances, près de 6 millions d’Américains ont voyagé par avion entre vendredi et mercredi, selon la Transportation Security Administration. Ce chiffre est cependant inférieur à la moitié du nombre de la même période l’an dernier.

De nombreux Américains considèrent le rituel de rassemblement annuel pour manger de la dinde, de la purée de pommes de terre et de la tarte à la citrouille comme suffisamment important pour risquer une éventuelle contagion.

Près de 40% prévoient d’assister à une «réunion à risque» pendant la période des fêtes, soit avec plus de 10 personnes, soit avec des personnes en dehors de leur domicile, et un tiers ne portera pas de masque, selon une enquête nationale du Centre médical Wexner de l’Université d’État de l’Ohio.

Beaucoup d’autres ont annulé leurs projets de voyage et se connecteront plutôt avec leurs proches via FaceTime ou Zoom.

Mercredi, la gouverneure du Rhode Island, Gina Raimondo, a imploré ses électeurs de rendre les rassemblements de Thanksgiving aussi petits que possible, arguant qu’ils sauveraient des vies. Avec l’augmentation des hospitalisations, l’Etat entamera lundi une “pause” de deux semaines, fermant les bars, les gymnases et autres établissements.