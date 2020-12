72% des citoyens consultés ont indiqué qu’ils ne fêteront pas la nuit des bougies avec leurs proches. Photo: .

Après avoir consulté 501 habitants de la ville, Le bureau du maire de Bogotá a présenté les résultats de novembre de sa dernière enquête sur la culture citoyenne et les comportements d’autogestion face à la nouvelle pandémie de coronavirus sars-cov-2.

Dans cette étude qu’ils réalisent mois par mois, depuis mars, date à laquelle le premier cas de contagion a été signalé dans le pays, on a demandé aux répondants s’ils prévoyaient de se réunir pour les prochaines fêtes de Noël, auxquelles ils ont répondu négativement dans un pourcentage élevé. .

72% des personnes interrogées ont répondu «Non» à la question: Est-ce que vous et votre famille prévoyez de rencontrer votre famille et vos amis pour célébrer la nuit des bougies? Fête traditionnelle qui aura lieu le lundi 7 décembre prochain.

Les 23% restants de répondants qui planifient des réunions pour la nuit aux chandelles appartiennent pour la plupart aux strates socio-économiques 4, 5 et 6 selon ce que l’étude a montré, et correspondraient également à la population jeune entre 18 ans. et 25 ans, suivis des personnes âgées de 41 à 55 ans.

La plupart de ces personnes ont noté que Les réunions auront lieu dans les maisons de leurs amis et de leur famille, dans leurs propres maisons, à l’extérieur de la ville, et dans une moindre mesure dans les rues et les parcs.

Concernant les neuvaines, 85% des répondants ont indiqué qu’ils ne prévoyaient pas rencontrer la famille et les amis pour les prier.

Les 13 pour cent restants qui ont répondu «oui» pour se réunir dans les neuvaines, seraient dans la population jeune entre 18 et 25 ans, suivie par les personnes entre 41 et 55 ans. Les gens de la strate 4 sont ceux qui se rassembleraient le plus pour les prier.

La maison elle-même, suivie par les maisons des amis et de la famille, et les lieux en dehors de la ville, seraient les lieux choisis pour les préférés pour les réunions de neuvaines.

L’enquête a également continué à surveiller comment la contingence due à l’urgence sanitaire de la pandémie les avait affectés mentalement.

À la question: Pensez-vous qu’en raison de la pandémie, votre santé mentale et votre bien-être émotionnel ont été affectés? 50% des personnes interrogées ont répondu oui, ce qui signifie une diminution par rapport à octobre, où 52% des personnes consultées ont répondu par l’affirmative.

Cinquante et un pour cent de ceux qui ont répondu avoir souffert de troubles mentaux étaient des hommes, tandis que les 49% restants étaient des femmes. Les personnes âgées de 26 à 55 ans ont été les plus touchées.

En ce sens, les villes avec les pourcentages les plus élevés de personnes ayant déclaré souffrir de troubles mentaux dus à la pandémie étaient Barrios Unidos, Engativá et Fontibón, à l’ouest de la capitale. Tunjuelito, San Cristóbal et Bosa, au sud. Usaquén était le pourcentage le plus élevé dans le nord et, dans une moindre mesure, Suba dans le nord-ouest de la capitale colombienne.

Cependant, la nouvelle pandémie de coronavirus sars-cov-2 occupe la deuxième place dans l’ordre des préoccupations des personnes interrogées, car l’insécurité est ce qui inquiète le plus les citoyens; le troisième est le chômage.

Là où la pandémie inquiète le plus, c’est dans la ville de La Candelaria, dans le centre historique de la ville. Ils sont suivis par Barrios Unidos, Usme, dans le sud, et Kennedy, au sud-ouest de la capitale.

La capitale colombienne rapportée pour samedi 5 décembre 387 418 infections du nouveau coronavirus, 355 747 d’entre elles se sont rétablies et 8 681 personnes sont décédées de Covid-19.

