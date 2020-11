Le musée du Prado a prédit une perte de ses propres revenus de 65% (. / Ballesteros / Archive)

Les musées d’Europe et d’Amérique du Nord ont réduit leurs ressources et leurs activités en raison de la pandémie, y compris une partie notable de leur personnel permanent et temporaire, selon une enquête réalisée en septembre auprès de ses membres par le Conseil international des musées (ICOM).

Cette deuxième enquête menée à l’époque de Covid-19 révèle que 30,9% de ces établissements licencieront une partie de leurs salariés permanents et 46,1% des intérimaires.

D’autre part, 16% des 900 musées les participants au sondage ont déclaré que licencié au moins un quart du personnel du musée entre février et septembre 2020. Pour 10,6% des établissements consultés, le personnel licencié représente plus de la moitié des effectifs.

Pour lui 68,5% des musées impliqué dans l’étude la principale source de revenus de votre budget annuel provient des fonds publics, et pour lui 25,8% de fonds privés. le 33,8% garantit que la majeure partie de votre budget est ils collectent grâce à leurs propres revenus.

«Avec la fermeture des musées, le nombre de visiteurs a chuté de façon drastique, ce qui a eu de graves conséquences économiques, en particulier pour les musées qui dépendent principalement des revenus», expliquent-ils de l’ICOM.

Les visiteurs regardent des peintures de l’artiste russe Vasily Kandinsky au Musée Guggenheim de Bilbao (REUTERS / Vincent West)

La région avec le plus grand nombre de licenciements effectués est l’Amérique du Nord, plus du double du nombre en Europe. Pour cette raison, le modèle muséal le plus touché par la crise économique provoquée par la pandémie est celui des États-Unis, sur la base d’une contribution privée et de la vente de billets et de produits culturels.

«Les institutions qui dépendent principalement des fonds publics semblent être plus stables, avec des pourcentages plus faibles d’effets économiques négatifs», indiquent les auteurs de l’étude.

Les les musées financés par des fonds publics réduiront moins de programmes et les heures d’ouverture et licenciera la moitié du personnel des musées privés.

L’enquête décrit une situation particulièrement vulnérable dans le secteur des indépendants: 40,9% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se retrouveraient sans salaire à la suite de la crise. D’avril à octobre, 10,7% des intérimaires ont été licenciés et 16% n’ont pas été renouvelés par les institutions. Près d’un tiers des participants envisagent entièrement un changement de carrière.

Une femme se tient au milieu de la prochaine exposition du Costume Institute “About Time: Fashion and Duration” lors d’un aperçu de presse au Metropolitan Museum of Art de Manhattan à New York City, New York, USA. , 26 octobre 2020. (REUTERS / Mike Segar)

49,6% des participants pensent que leur musée perdra au moins un quart de ses revenus en 2020, et pour 32%, cela signifiera la perte de plus de la moitié du revenu annuel par rapport à l’année précédente. Seuls 13% assurent qu’ils perdront moins de 10% de cet élément économique. Comme il Le musée du Prado, comme le musée Reina Sofía, ont déjà prévu une perte de leurs propres revenus de respectivement 65% et 60%.

À l’avenir, les musées estiment que l’impact économique du covid-19 réduira les programmes d’activités, les expositions temporaires et les heures d’ouverture. Cela signifiera la suspension des contrats temporaires et le licenciement du personnel.

Pour aggraver la situation, La plupart des personnes interrogées reconnaissent qu’elles subiront une perte importante de financement privé et un tiers d’entre elles s’attendent à une réduction des fonds publics prochainement.

Un “dinosaure” est orné d’un masque facial chez Ripley’s Believe It or Not! lors de l’épidémie mondiale de maladie à coronavirus (COVID-19), à Los Angeles, Californie, États-Unis (REUTERS / Mario Anzuoni)

Dans ce chapitre, les différences entre l’Europe et l’Amérique du Nord sont très frappantes car les institutions européennes prédisent une situation légèrement meilleure dans tous les aspects discutés. La pire des comparaisons concerne la réduction du personnel: Alors qu’en Europe, 25,2% des musées déclarent qu’ils licencieront des travailleurs, en Amérique du Nord, ils sont 52%.

“L’impact sera sérieux et aura des conséquences durables sur les finances des musées, sur leur capacité à atteindre leur public et, par conséquent, à remplir leur fonction culturelle, sociale et économique”, affirment-ils de l’ICOM.

La bonne nouvelle de cette enquête est que le pourcentage de participants qui pensent que leur musée fermera définitivement est passé de 13% à 6,1%, “bien que ce soit toujours un chiffre alarmant”.

