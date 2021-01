2020 a enregistré l’IPC le plus bas en 65 ans en Colombie. Juan Daniel Oviedo. . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

La Direction administrative nationale des statistiques (DANE) a publié ce mardi 5 janvier un rapport avec l’Indice des prix à la consommation (IPC), qui enregistre la consommation et la variation des prix survenue dans le pays en 2020. L’étude montre qu’en fin d’année, l’éducation est moins chère et la santé plus chère.

Contrairement aux autres années, les instruments utilisés par DANE pour la collecte de données ont changé. Les enregistrements ont été générés à la fois de manière traditionnelle (visites, utilisation des fiches de prix) et de manière technologique (appels et e-mails).

En 2020, l’économie était l’une des zones les plus touchées de Colombie. Il présente environ 5,5 points de taux de chômage de plus qu’en 2019, ce qui représente environ 1’160.000 personnes. Produit de l’enfermement décrété par le gouvernement qui fut l’un des plus longs au monde pour empêcher la propagation du coronavirus.

Malgré les effets, jeL’inflation en Colombie a augmenté de 1,61% en 2020, bien moins qu’en 2019, qui était de 3,8% et la plus faible en 65 ans qui ait été enregistrée.

«Les trois ‘Journées sans TVA’ ont eu un impact significatif sur la demande d’électroménager, de vêtements et d’accessoires pour la maison en juin, juillet et novembre, conduisant les produits de cette division à avoir un faible coût», a expliqué le directeur. par Dane Juan Daniel Oviedo.

Le document déclare que “La division de l’éducation a enregistré une variation annuelle de -7,02%, ce qui est la variation annuelle la plus faible”.

En décembre, il y a eu une diminution notable des «sous-classes: inscriptions et inscriptions dans les carrières techniques, technologiques et universitaires (-23,15%), inscriptions et inscriptions dans les cours de troisième cycle (-7,08%) et autres dépenses dans l’enseignement supérieur (-3 , 39%) »par rapport aux autres années.

Oviedo explique que dans le secteur de l’éducation “il y a des preuves d’une correction des coûts liés aux frais de scolarité au niveau technique, technologique et universitaire, les taux ont été ajustés d’environ 93%”.

De plus, les vêtements et les chaussures présentent une faible variation de -3,94%. Par rapport à 2019.

La variation annuelle la plus élevée a eu lieu dans la division Santé (4,96%). La variation survenue dans le pôle santé en raison de l’augmentation des prix des produits et services tels que «les produits pharmaceutiques et dermatologiques (5,98%), les éléments d’instruments médicaux (5,64%) et la consultation médicale générale avec un médecin privé (4,63%). Les hausses de prix les plus faibles ont été signalées dans les sous-classes: services médicaux mineurs (0,17%), services médicaux auxiliaires non hospitaliers (1,10%) et consultation médicale avec un médecin spécialiste privé (3,15%) », a rapporté DANE.

En revanche, la deuxième variation la plus élevée a été présentée dans les aliments et boissons alcoolisées avec 4,80%.

«Le comportement annuel de l’IPC total en décembre 2020 (1,61%) s’explique principalement par la variation annuelle des divisions Alimentation et boissons non alcoolisées et Hébergement, eau, électricité, gaz et autres carburants», explique DANE dans son rapport . (Crédits: DANE)