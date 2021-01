Les huit filles qui ont raté le cours d’hygiène menstruelle donné par Christine Ghati Alfons à Migori, au Kenya, ont été mutilées et deux d’entre elles se sont mariées. (Safe Engage)

Depuis 2011 le mutilation génitale féminine (MGF) est interdite dans KenyaEt pourtant, Christine Ghati Alfons a appris, qui leur est arrivé à huit filles qui ont raté leur cours d’hygiène menstruelle fin décembre dans la communauté de Kuria dans le comté de Migori, une zone rurale dans le sud-ouest du pays. Des 25 participants entre 10 et 15 ans que j’attendais, seuls 17 se sont présentés: les huit autres avaient subi “la coupure”, comme cette forme de la violence contre les femmes; deux avaient également été marié alors. Les six autres se remettaient à la maison.

Et même parmi les 17 présents, il a ajouté à NPR, neuf autres avaient été mutilés au cours des mois précédents.

Ghati Alfons a créé la fondation S’engager en toute sécurité pour lutter contre les MGF, qui ont souffert 200 millions de femmes et de filles vivant aujourd’hui dans quelque 31 pays, selon l’Unicef. Chaque année, Orchid Project détaille, 4,1 millions de filles souffrent de MGF et 12 millions sont mariées avant l’âge de 18 ans; «Dans certains contextes, ces pratiques sont associées», a expliqué l’organisation.

Bien qu’en 2012, les Nations Unies (ONU) a proposé l’éradication totale des MGF d’ici 2030, l’année 2020 semble avoir marqué un revers important: «On s’attend à ce que l’impact économique de la pandémie et les fermetures qui en résultent conduisent à un résurgence de la pratique“The Guardian a résumé.

«Les absents du cours de Ghati Alfons font partie d’un vague massive de filles qui auraient subi des MGF, et dans de nombreux cas, mariée par la suite, depuis le début de la pandémie de Coronavirus»A expliqué María Godoy, auteur de l’article dans NPR. «Cela se passe non seulement au Kenya mais aussi toute l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, selon un rapport de septembre du projet Orchid ». L’augmentation, selon cette analyse, résulte des conséquences de la pandémie en Afrique.

Des organisations telles que Ghati Alfons ont évalué que le les verrouillages et les fermetures d’écoles ont fait perdre à de nombreuses filles cet espace sûr et restent chez eux, vulnérables aux mutilations «dans des communautés qui voir la pratique comme une condition préalable au mariage et, à certains endroits, comme un rite de passage». Domtila Chesang, d’une autre fondation anti-MGF, I-Rep, dans l’ouest du Kenya, a expliqué: “Normalement, les filles sont protégées en étant à l’école, ce qui est une alternative au mariage.”

Mais les pressions économiques que la crise du COVID-19 a exercées sur les familles ont causé de nombreux les pères et les mères pensent épouser leurs filles pour le paiement qu’elles reçoivent, comme le bétail, par exemple.

Alors qu’en 2012, l’ONU a proposé l’éradication totale des MGF d’ici 2030, l’impact économique de la pandémie a conduit à une résurgence de la pratique.

«Ces filles ne sont pas seulement mutilées. Ils sont également forcés de se marier. ET si vous avez subi une MGF, cela vaut plus. Il ressemble à un investissement dans la fille et sa capacité conjugale»A déclaré Nimco Ali, qui a subi la mutilation dans son pays d’origine, Somalie. Dans Londres, où elle vit, dirige The Five Foundation, une organisation anti-MGF.

Il y avait aussi un augmentation du nombre de personnes pratiquant des mutilations, dont beaucoup avaient abandonné la pratique après l’interdiction de 2011 et Président Uhuru Kenyatta, qui en 2019 a proposé que Le Kenya veut éradiquer complètement les MGF d’ici 2022. Mais avec la pandémie, ils ont constaté qu ‘«ils pouvaient gagner un revenu à un moment si difficile», a expliqué Ebony Riddell Bamber du projet Orchid.

On estime que le 21% des filles et femmes kényanes âgées de 15 à 49 ans ont subi une mutilation génitale. Mais selon les différents groupes ethniques, la prévalence change: chez certains elle est pratiquement universelle tandis que d’autres ne la pratiquent pratiquement pas, détaille l’Unicef. Chez les Kuria, la communauté dans laquelle travaille Ghati Alfons, existe étroitement associée à son extrême pauvreté: “Ils n’ont rien à manger, mais quelqu’un vient et leur offre de l’argent en échange de leurs filles”.

Suite à l’interdiction de 2011, en 2019, le président Uhuru Kenyatta a proposé que le Kenya éradique complètement les MGF d’ici 2022. Mais ensuite, la pandémie a frappé. (Safe Engage)

Généralement, la saison des mutilations a commencé en novembre, à la fin de l’année scolaire au Kenya. Mais cette année, le les fermetures d’écoles ont commencé en mars et a laissé des filles exposées aux MGF depuis lors. Entre Septembre et mi octobreLorsque les écoles ont partiellement rouvert, cinq militants de la Fondation ont compté que certains 2 800 filles – certaines aussi jeunes que sept ans – avaient subi la pratique.

“Normalement, il est coupé pendant deux semaines, mais cette fois, cela a été fait pendant plus de quatre, ce qui signifie que plus de filles ont été mutilées, et beaucoup d’entre elles ne sont même pas retournées à l’école”, a déclaré Ghati Alfons.

Après la mutilation, les filles de Kuria reçoivent souvent des cadeaux, tels que des chaussures et des vêtements, ou un matelas, ce qui peut inciter d’autres filles à l’accepter, a déclaré l’activiste à NPR. «J’ai grandi en attendant la coupe pour les cadeaux», dit-il. Mais sa famille était contre les mutilations et les évitait ainsi. Et cela évite également les impacts à long terme sur la santé des victimes, des cicatrices et de l’incontinence urinaire à la douleur lors des rapports sexuels et des difficultés au moment de l’accouchement, sans oublier les conséquences psychologiques telles que la détresse et la dépression.

On estime que 21% des filles et femmes kényanes âgées de 15 à 49 ans ont subi une mutilation génitale.

Godoy a vérifié que le phénomène n’était pas limité au comté de Migori, mais s’est produit d’autres régions du Kenya, telles que les comtés de Samburu et de West Pokot. Dans la première, une zone d’élevage dans le nord du pays, Josephine Kulea, qui dirige la fondation Samburu Girls, a observé «une forte augmentation» des MGF. Son organisation permet aux familles de scolariser et de soutenir leurs filles jusqu’à la fin de leurs études universitaires, évitant ainsi les mutilations. Mais en mars, lorsque les écoles ont fermé, les filles sont rentrées chez elles.

C’était au même moment que les garçons étaient circoncis. «Lorsque les filles sont arrivées dans les villages, les chance de les couper aussiAjouta Kulea. Sa fondation a dénoncé plus de 500 cas de mutilation de filles mariées par la suite, mais l’activiste estime que les filles touchées de Samburu pourraient atteindre le double. «Vous réalisez qui a été mutilé par la façon dont ils marchent», a-t-il dit.

Chesang a ajouté que dans West Pokot plus de 1000 filles ont été victimes de MGF, et sa fondation, I-Rep, a protégé 25 sauvés de la procédure. «Il y en avait aussi d’autres qui ont été forcés de se marier, que j’ai essayé de sauver mais je n’ai pas pu.

Les confinements et les fermetures d’écoles ont fait que de nombreuses filles perdent cet espace sûr et restent chez elles, vulnérables aux mutilations. (Projet Orchidée)

Ce n’est pas un travail sans risques: «j’ai reçu messages texte menaçants des parents et d’autres proches des filles que j’ai sauvées », a déclaré Ghati Alfons au Guardian. «Certains ont juré que Ils vont me kidnapper et peut-être me forcer à subir la coupure».

Malgré les efforts du Kenya, le problème a persisté et a été exacerbé par le coronavirus. Ali a rappelé que «c’est une chose d’avoir des lois contre les MGF, mais des militants sont également nécessaires sur le territoire pour signaler aux dirigeants la responsabilité de les assumer », a-t-il déclaré. Elle souhaite que le président du pays tienne sa promesse de mettre fin aux mutilations d’ici 2022. «L’objectif est plus qu’ambitieux. Maintenant, il doit relever le défi de commence vraiment à protéger les filles dans les communautés rurales ».

