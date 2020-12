Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, prend la parole lors d’une conférence de presse à Montevideo, Uruguay. . / Raúl Martínez / Archives

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou a annoncé mercredi la mise en œuvre d’une série de mesures restrictives face à l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, qui visent, entre autres, à limiter les foules et les transports interministériels à 50% du 21 décembre au 10 janvier.

La plus importante des mesures annoncées mercredi est la fermeture des frontières du pays à ces mêmes dates. “Avec regret, nous avons pris la décision de suspendre l’entrée dans le pays entre le 21 décembre et le 10 janvier”. Ils seront exemptés des mesures le transport de marchandises et ceux qui ont déjà acheté des billets pour voyager dans le pays sud-américain.

Aussi toutes les émissions publiques seront suspendues entre ces dates, les licences du secteur public seront avancées et le télétravail sera requisDit Lacalle Pou. L’administration de Lacalle Pou a demandé au secteur privé d’envisager de prendre les mêmes mesures. Enfin, pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, Les rassemblements sociaux seront limités à un maximum de 10 personnes.

En ce qui concerne les bars, restaurants et pubs, ils continueront comme avant: ils doivent fermer à minuit.

«Si jusqu’à présent l’Uruguay avait eu des chiffres positifs par rapport à d’autres pays, ceux-ci sont dus au comportement des Uruguayens », le président a reconnu à un autre moment de son discours.

Photographie d’une télévision montrant le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, lors de son discours à la réunion ordinaire du LVII du Conseil du marché commun (CMC) aujourd’hui, à Montevideo (Uruguay). . / Raúl Martínez

“La deuxième vague du monde est notre première vague depuis quelques semaines”, Dit Lacalle Pou. “Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase qui commence à se terminer avec l’arrivée du vaccin”, a-t-il ajouté.

Après l’annonce du gouvernement depuis la tour exécutive, les “nouveaux projets”, tels que définis par les médias locaux, seront traités par le Parlement comme “sérieux et urgents” cette semaine, donc la cavité devrait être levée. Les sessions parlementaires auront lieu ce vendredi.

L’Uruguay accumule plusieurs semaines d’augmentation exponentielle des cas positifs -avec un record de 533 en un jour-, ce qui a contraint le gouvernement à travailler avec l’objectif «d’aplatir la courbe». Selon les informations fournies par le ministère de la Santé publique (MSP), 476 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans le pays mercredi.

Selon l’expert Rafael Radi, coordinateur du groupe consultatif scientifique honoraire, le pays sud-américain souffre d’une situation qu’il n’avait pas connue jusqu’à présent: “L’Uruguay est dans sa première vague, nous n’avions pas encore eu de première vague pour l’ensemble des mesures qui, du point de vue sanitaire, scientifique et social, ont été élaborées avec un haut niveau de succès au cours des sept premiers mois de la pandémie », a-t-il déclaré.

Un homme avec un masque vu sur la Plaza Independencia à Montevideo (Uruguay). . / Federico Anfitti / Archives

Pour sa part, le mathématicien Fernando Paganini, également membre du groupe, a affirmé que En novembre, l’Uruguay est entré dans la phase de «croissance exponentielle» et qu’environ 30% des nouveaux cas «n’ont aucun lien connu».

Il a également expliqué que, selon les dernières projections réalisées, si l’Uruguay poursuit sa tendance “qui semble ferme”, il pourrait atteindre la fin de l’année avec environ 1 200 cas quotidiens et environ 120 lits de soins intensifs occupés.

Le 1er décembre, Lacalle Pou avait déjà annoncé une série de des mesures pour contenir le virus, parmi elles, la fermeture des bars et restaurants à minuit, un contrôle accru des transports publics et la suspension des sports dans les espaces fermés.

Ce mercredi, Le pays sud-américain a ajouté 476 nouveaux cas de COVID-19, atteignant 3649 infections. De plus, avec quatre décès signalés au cours des dernières 24 heures, l’Uruguay a dépassé la barre des cent morts: il y en a déjà 102.

Avec des informations d’.

CONTINUER À LIRE:

À quoi ressemblera le plan de vaccination du Chili après l’approbation de la formule Pfizer et BioNTech

La Russie a lancé une campagne féroce contre Pfizer, Moderna et Oxford afin de vendre des millions de vaccins Spoutnik V aux pays d’Amérique latine