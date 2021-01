La façade du bâtiment de la Bourse de New York. Photo: REUTERS / Carlo Allegri

Le géant financier Goldman Sachs est devenu la dernière des grandes entreprises américaines à annoncer que cessera de financer les politiciens à la lumière des violents incidents survenus la semaine dernière à Capitol Hill, dans le cadre de l’acte formel de reconnaissance des votes qui a donné à Joe Biden la victoire de la présidence des États-Unis.

Les actions de Goldman Sachs atteindrait les deux parties, bien que différents médias aient rapporté que la colère est particulièrement dirigée vers le président sortant Donald Trump et les sénateurs républicains qui ont voté pour ignorer les résultats des élections du 3 novembre.

Cependant, les entreprises collaborent traditionnellement financièrement avec les démocrates et les républicains, il serait donc extrêmement rare pour eux de commencer à financer un seul d’entre eux.

Pendant le week-end, on savait que d’autres géants bancaires tels que JP Morgan et Citibank mettraient également leur politique d’entreprise en pause de contribuer financièrement aux campagnes politiques des deux partis.

Dans une note diffusée à l’ensemble de ses salariés, Citigroup en a expliqué les raisons au premier trimestre 2021 ils ne feront pas de contributions aux candidats politiques, aux partis ou aux groupes de soutien – connus sous le nom de PAC-.

«Nous voulons être sûrs de ne pas soutenir les candidats qui ne respectent pas les lois», précise un paragraphe du document. Selon la note susmentionnée, Le comité des dons politiques de Citigroup prétend apporter des contributions monétaires aux candidats qui «sont engagés dans un secteur des services financiers stable qui permet une croissance économique durable».. Selon les archives, en 2019, ils ont fait don de 1000 USD à la campagne de Josh Hawley, l’un des sénateurs qui a mené la campagne pour discréditer les résultats présidentiels à la chambre haute.

Image de fichier du logo Citigroup Inc (Citi) à la conférence financière et bancaire SIBOS à Toronto, Ontario, Canada. 19 octobre 2017. REUTERS / Chris Helgren / Archive

L’entreprise de technologie Stripe Inc, pour sa part, a annoncé qu’il ne traitera pas les paiements sur le site Web de la campagne du président Trump en raison des violences de mercredi dernier.

Cette société est responsable du traitement des paiements par carte de crédit de millions d’entreprises qui génèrent des ventes en ligne, y compris le portail de campagne du président Trump, qui a un onglet de dons à travers lequel des millions de dollars sont reçus. Les règlements de Stripe Inc. stipulent qu’ils n’accepteront pas d’argent qui finit par inciter à la violence. Maintenant, ils invoquent cette clause pour arrêter le traitement des dons pour le président.

Dans tous les cas, il est hautement improbable que les grandes entreprises se retirent indéfiniment du financement politique, l’une des principales traditions du pays. La plupart des experts estiment que Ces annonces ont à voir avec une sorte de coup d’État qui reviendra à la normale au printemps boréal. Les dirigeants de ces entreprises eux-mêmes ont indiqué qu’ils prévoyaient de contribuer à nouveau à l’avenir.

«En ce moment, l’objectif des chefs d’entreprise, des dirigeants politiques et des dirigeants civiques doit être de gouverner et d’aider ceux qui en ont désespérément besoin. Il y aura beaucoup de temps pour faire campagne à l’avenir»A déclaré Peter Scher, membre du conseil d’administration de JP Morgan.

«Notre intention est de suspendre les contributions politiques pendant un quart, jusqu’à ce que la transition présidentielle se produise. Nous sommes convaincus que le pays surmontera ces moments et en sortira renforcé et unifié», A déclaré Candi Wolff, un dirigeant de Citigroup et un vétéran du Sénat et de l’administration George W. Bush.

