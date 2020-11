Incendie à Riosucio, Chocó

Les détails de l’incendie qui a éclaté à Riosucio, Chocó, le week-end dernier sont toujours connus. Récemment, les pompiers d’Apartadó, Antioquia, ont révélé que l’alerte pour aider l’incendie les avait atteints, mais, faute de carburant pour se rendre sur les lieux, ils n’ont pas pu voyager.

“Ce qu’ils nous ont dit dernièrement, c’est que la personne qui faisait le tanking de l’avion n’était pas sur le lieu de travail à ce moment-là, qu’elle était à l’extérieur et qu’elle n’a pas répondu “, a déclaré un pompier d’Apartadó à Noticias Uno.

Le journal a également appris que l’alerte selon laquelle Riosucio était en feu était atteinte différentes municipalités telles que Carepa, Chigorodó et Apartadó. Cependant, Malgré les appels incessants et constants que les habitants de Rio de Janeiro ont lancés, il n’y a eu aucun résultat.

«En ce moment, nous sommes angoissés, désespérés, toute la municipalité de Riosucio est en feu, ils ont plus de 25 maisons incendiées. Nous avons besoin de l’aide du gouvernement national », a déclaré un témoin à Noticias Uno la nuit de l’incendie.

La conflagration a commencé à 23 heures le 28 novembre et a duré jusqu’à l’aube du 29 novembre. (Capture vidéo)

La situation a empiré parce que les maisons de la majorité des habitants de la commune touchée sont en bois, ce qui a permis aux flammes de «percer» plus facilement. Malgré les efforts de la communauté pour éteindre les flammes avec des seaux et des tuyaux, aucun résultat n’a été obtenu. La majeure partie de Riosucio a été consumée par les flammes. Jusqu’à présent, les perspectives restent assez sombres: plus de 70 maisons détruites, des cendres partout, 2 morts et plusieurs blessés.

«Je suis totalement dans la rue lors de l’événement d’hier soir, l’incendie qui nous a laissé d’énormes pertes matérielles incalculables», a déclaré une victime.

Les habitants de Rio de Janeiro dénoncent que la situation aurait pu être évitée si un service d’incendie avait été créé dans la municipalité, comme demandé il y a 10 ans lorsqu’un incendie s’est déclaré qui a dévasté une grande partie de la municipalité de Chocoano.

Après l’événement grave, eLe président Iván Duque a ordonné à l’unité de gestion des risques et au vice-ministre de l’intérieur, Daniel Palacios, de se rendre sur les lieux des événements et de s’occuper des victimes.

L’incendie à Riosucio, Chocó, qui a commencé dans la nuit du 28 novembre et s’est propagé tôt le matin du 29 novembre, a jusqu’à présent fait 73 maisons incendiées et deux morts.

Les décès, selon le maire de Riosucio, Conrad Valoyes, Il s’agissait d’une jeune fille d’environ 8 ans et d’un fonctionnaire de l’administration municipale, identifié comme Mery Palacios Mosquera. Il a également assuré qu’ils avaient déjà trouvé le lieu où se trouvait la personne portée disparue.

Selon les informations d’El Tiempo, le président Iván Duque a chargé l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe – UNGRD – et le vice-ministre de l’Intérieur, Daniel Palma, afin qu’à partir de dimanche matin, ils se déplacent sur place, dans l’ordre. travailler avec les autorités locales pour faire face à la tragédie.

«Nous regrettons la mort de deux personnes à Riosucio, Chocó, et une urgence douloureuse que vivent plusieurs familles en raison d’un incendie qui a touché plus de 50 maisons. Depuis hier soir, nous sommes en contact avec Conrad Valoyes Mendoza, maire de la commune, pour soutenir les victimes », a confirmé le président.

Pour sa part, Valoyes Mendoza, a déclaré qu’à partir de 3 heures du matin, l’incendie pourrait être éteint avec l’aide de la communauté, de la police nationale et de l’armée, mais l’incendie a réussi à faire environ 350 personnes touchées.

«Il y a 62 maisons, avec environ 300 personnes. Apparemment, l’incendie était le résultat d’un court-circuit dans une maison et cela a généré la conflagration. Dans la commune, 90% des maisons sont en bois. Heureusement, la communauté a réussi à contrôler les flammes car sinon, la catastrophe aurait été pire », a déclaré le maire sur RCN Radio.

Bien que les causes de l’incendie du siège municipal de Riosucio, où vivent environ 1 000 personnes, soient inconnues, la vérité est que depuis 23 heures, ses habitants appellent à l’aide. Apparemment, dans la municipalité, il n’y a pas de camions de pompiers, donc les flammes ne pouvaient pas être contrôlées.

Le leader Chocoan Yolanda Perea a envoyé un message

«Ça fait mal, parce qu’on me dit qu’une jeune femme est morte avec une fille dans ses bras, essayant d’échapper aux flammes», est l’une des phrases du témoignage émouvant de la leader sociale du Pacifique, Yolanda Perea, dans laquelle elle remet en question le manque de attention à l’incendie qui s’est produit entre la nuit du 28 novembre et le petit matin du 29, dans la municipalité de Riosucio, Chocó.

«Les pompiers ne sont jamais venus, car nous n’avons pas d’aqueduc, donc nous n’avons pas de pompiers. Lorsque ces choses se produisent, il est temps de demander l’aide des municipalités, des départements voisins “a expliqué le chef.

Ce qui fait le plus mal, cependant, c’est que le manque d’attention à l’incendie a été le produit de l’abandon permanent d’un peuple qui «a été frappé par la violence, par la dépossession de la terre, par le meurtre de nos parents et la violence. sexuelle que beaucoup d’entre nous ont dû vivre en tant que filles ». Selon elle, maintenant, quand ils essaient de «sourire à la vie, les choses se passent comme un feu, dans lequel il n’y a personne pour aider à payer».

«Ça fait mal, ça fait très mal, parce que je ne comprends pas avant quand, nos peuples noirs, paysans et indigènes vont continuer à porter le paquet, c’est dur parce que nous mordons la balle et sourions. Nous inventons de nouveaux modes de vie pour qu’ils ne nous voient pas comme des pauvres, mais rien ne suffit, rien ne suffit, car lorsque la violence ne nous met pas fin, la faim cesse, la dépossession de nos terres … », a-t-il conclu.

