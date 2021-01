Les vents de Santa Ana ont été à l’origine de plusieurs incendies à Tijuana (Photo: Twitter / @ alisguerra8)

Parce qu’une maison derrière un salon funéraire était en feu, les gens devaient quitter la propriété avec tout et le cercueil de son défunt, puisque par le Vents de Santa Ana, le feu pourrait les atteindre et provoquer un accident majeur.

Les événements se sont produits mercredi soir dernier sur la rue Arias Bernal, au coin de l’avenue internationale, dans le quartier Zona Norte de Tijuana. Les pompiers sont venus sur le site, qui ont travaillé toute la matinée pour éteindre le feu.

Cependant, ce n’est pas le seul incident survenu dans la région, après les vents violents qui ont frappé la région. Selon le service d’incendie de Tijuana, jusqu’à présent, il y a eu des rapports 24 incendies dans la ville.

Les registres de l’agence indiquent que six d’entre eux correspondent à des incendies de plastique; deux commerce; trois sur des terrains vagues et trois étaient des incendies de forêt.

Les pompiers n’ont pas signalé de blessés (Photo: Twitter / @ alisguerra8)

De plus, ils rapportent qu’il y a eu quatre incendies de véhicules et trois tentatives d’accidents résidentiels. Ils ont également signalé l’effondrement d’une publicité spectaculaire, une fuite de gaz et un arbre tombé.

Selon El Sol de Tijuana, le président municipal, Arturo González Cruz, a déclaré ce 20 janvier qu’il est essentiel de répondre rapidement aux incidents dans la ville, donc a demandé à la population d’être au courant et de donner les installations aux unités d’urgence afin qu’elles puissent atteindre les lieux touchés rapidement,

Les médias ont souligné que le premier reportage a eu lieu ce mardi à 13 h 21, qui mettait en garde contre un feu de forêt près de Valle San Pedro, où ils ont été affectés 500 hectares de prairies, en plus du toit d’une cave.

Une demi-heure après le premier accident, les pompiers ont déménagé dans la rue Elsa Cárdenas, dans le quartier de Miramar, où ils se trouvaient affecté sept maisons avec des dommages totaux et quatre avec des dommages partiels, ainsi que deux véhicules.

Au moins 24 incendies ont été enregistrés (Photo: Twitter / @ alisguerra8)

Les pompiers ont dû travailler dans différents quartiers où il y a eu des incendies. Jusqu’au moment aucun blessé n’a été signalé.

De son côté, le responsable de la répartition des pompiers, Oscar Páez Ruiz, a déclaré qu’il fallait qu’en présence de vents violents, les citoyens ne font pas de feux de joie, ne brûlent pas les ordures, ne chauffent pas les aliments avec du bois de chauffage, ne jettent pas de mégots de cigarettes dans des endroits avec de l’herbe sèche ou la présence de déchets, ainsi que pour empêcher le feu de démarrer et de se propager.

Depuis décembre dernier, le National Center for Disaster Prevention (Cenapred), a averti que les vents de Santa Ana dans la péninsule de Baja California pourraient provoquer la propagation des incendies de forêt, en plus de provoquer des effets tels que la chute de poteaux et d’arbres.

Les autorités exhortent la population à rester vigilante (Photo: Twitter / @ alisguerra8)

Selon les dépendances, ce phénomène est caractérisé par vents extrêmement secs et chauds qui apparaissent dans le sud de la Californie (États-Unis) et le nord de la Basse-Californie, à l’automne et au début de l’hiver.

En plus des conseils des pompiers pour atténuer les incendies, Cenapred recommande aux citoyens de rester à l’écart des panneaux d’affichage ou des gros objets tels que des poteaux, des arbres ou des palmiers. Surveillez le câblage et les lignes électriques et téléphoniques, car ils peuvent tomber dans le vent.

Ralentissez également lorsque vous conduisez et faites-le avec prudence en présence de fumée ou de poussière. Enfin, gardez les objets inflammables tels que les allumettes, les feux d’artifice ou les briquets hors de portée des enfants.

