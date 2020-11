L’accès public à la place ne sera pas autorisé sauf si une réservation est effectuée et ils ne peuvent y rester que cinq minutes

MiamiMundo / Eldiariony

La pandémie de coronavirus a perturbé tous les aspects de nos vies, et les célébrations de Noël cette année n’échapperont pas aux mesures imposées pour ralentir la propagation du virus. Et l’un des changements les plus importants à New York est que vous aurez désormais besoin d’un billet virtuel pour aller voir en personne le sapin de Noël le plus célèbre au monde, celui du Rockefeller Center.

L’acte d’allumer l’arbre aura lieu ce mercredi 2 décembre entre 8 et 10 heures du soir, mais contrairement à la célébration de masse traditionnelle, cette année les New-Yorkais sont exhortés à voir l’événement “ virtuellement ” ou par la chaîne NBC, puis demandez des billets pour pouvoir se rendre sur place en personne et prendre les photos traditionnelles.

Le maire Bill de Blasio a rapporté ce lundi que, comme les années précédentes, les rues et les avenues autour du Rockefeller Center seront à nouveau fermées, mais cela ne signifie pas que les gens pourront se rassembler là-bas, car il y aura des agents du département de police de la ville. de New York (NYPD) contrôlant la zone.

“Ce sera une saison des fêtes avec de nombreux défis et changements, mais ce sera une très belle période pendant laquelle nous continuerons à prendre soin les uns des autres”, a déclaré le maire, ajoutant que ceux qui décident d’aller voir l’arbre en personne «Ils devront faire face à de nombreux changements et nouvelles règles, avec des limitations, des réserves et des distanciations sociales afin de protéger tout le monde».

De Blasio a recommandé de visiter RockefellerCenter.com pour voir les temps d’attente.

Et c’est que les autorités espèrent que malgré les nouvelles règles, de nombreuses personnes continueront à arriver sur les lieux, comme on le voit déjà même sans le gigantesque arbre encore allumé, car beaucoup cherchent à ressentir l’esprit de Noël dans l’un des endroits le plus emblématique du monde pour vivre cette expérience.

Pour voir l’arbre en direct à partir de jeudi, un ticket virtuel doit être demandé et un code QR peut être scanné pour voir le temps d’attente en ligne et recevoir un message texte pour savoir quand il est temps de revenir en ligne. Ensuite, vous devez entrer sur la place par des entrées surveillées et vous devez faire la queue en respectant la distance sociale. En arrivant près du symbole emblématique de Noël dans la Grosse Pomme, les individus ou un groupe de familles de 4 personnes maximum n’auront que 5 minutes pour prendre des photos.

L’épinette de Norvège, qui sera décorée de 50 000 lumières LED multicolores, sera allumée tous les jours de 6 h à minuit et seulement le jour de Noël restera allumée pendant 24 heures d’affilée.

Règles d’affichage de l’arborescence

Jeudi 3 décembre 2020 au début janvier 2021

ENTRÉES ET ZONES DE VISUALISATION DES ARBRES

• Les 49e et 50e rues entre les 5e et 6e avenues seront fermées à la circulation automobile

• Billets d’observation des arbres situés sur les 49e et 50e rues UNIQUEMENT sur la 5e avenue.

• Zones d’observation d’arbres exclusives situées sur les 49e et 50e rues entre la 5e et la 6e avenues SEULEMENT.

• La piste du Rockefeller Center sera accessible sur la 49e rue, entre la 5e et la 6e avenues.

RÈGLES GÉNÉRALES

• L’arbre sera éclairé de 6 h à minuit tous les jours.

• La file d’attente virtuelle sera activée pour gérer les lignes. Ceux qui ont un ticket peuvent scanner un code QR pour voir le temps d’attente et recevoir un SMS pour se remettre en ligne.

• La limite pour voir l’arbre est de cinq minutes.

• Masques obligatoires en tout temps.

• Une distance sociale de six pieds sera imposée.

• Les invités seront dirigés vers des groupes délimités, espacés de six pieds, avec pas plus de quatre personnes dans un groupe. Les groupes de plus de quatre personnes seront divisés en deux groupes.

• Centre Plaza, où se trouve physiquement l’arbre, sera fermé au public.

• La sécurité Tishman Speyer gérera la visualisation de l’arborescence et l’entrée de distanciation sociale.